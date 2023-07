Przegląd kombajnu przed sezonem cz.1. Przyrząd żniwny i młocarnia

Przygotowanie kombajnu do sezonu tak naprawdę zaczyna się juz po żniwach, fot. Artur Tłustochowicz

Żeby żniwa przebiegały sprawnie i kombajn nas niemiło nie zaskoczył, warto zafundować mu konkretny przegląd. Podpowiadamy co należy przy nim zrobić; co można wykonać samemu, a do czego przyda się wizyta serwisu fabrycznego. Doradzimy również na co zwrócić uwagę, aby zbiory przebiegały w miarę płynnie.

Tak naprawdę, jak słusznie zauważa Artur Bednarczuk, specjalista ds. kombajnów zbożowych w New Holland, przygotowywania kombajnu zbożowego do sezonu zaczyna się po żniwach właściwych czy też tych kukurydzianych. Należy wtedy dokładnie wyczyścić maszynę z resztek pożniwnych i zaległego ziarna – unikniemy w ten sposób m.in. wizyty gryzoni, które mogą uszkodzić instalację elektryczną czy inne przewody. W trakcie mycia kombajnu zbożowego myjką ciśnieniową należy bacznie uważać na miejsca z czujnikami, tak aby ich nie uszkodzić. Dobrą praktyką jest też postawienie maszyny żniwnej na kołkach czy innych podporach, aby zapobiec odkształceniu się opon. Kilkanaście ton nacisku wszakże może do takiej niepożądanej sytuacji doprowadzić. W ramach czyszczenie kombajnu z resztek ziarna otwórzmy klapkę podajnika zbożowego i ewentualnie dokładnie go opróżnijmy, fot. Art Tłustochowicz Poniżej w opisujemy czynności serwisowe w podziale na poszczególne obszary kombajn. Oczywiście wiele z tych rzeczy możemy z powodzeniem wykonać we własnym zakresie. Czytaj więcej Bizon Z058 po przeróbkach to zupełnie nowy kombajn Sprawny przyrząd żniwny kombajnu – to tu zaczyna się przecież zbiór roślin Prawdziwym sercem kombajnu nie jest silnik, ale młocarnia. To tu przebiega główny proces żniwny. Jednak aby zboże dostało się na młocarnię, kombajn musi mieć sprawny przyrząd żniwny. We własnym zakresie można sprawdzić i ocenić w jakim stanie jest kosa: nożyki (żyletki), palce i główka kosy. Połamane oraz urwane elementy trzeba wymienić. Skrzywione bagnety można próbować naprostować. Stępione nożyki i palce – krawędzie nożyków nie są ostre lecz starte, pozaokrąglane, a palce mają powycierane rogi oraz brzegi – trzeba także wymienić. Tępa kosa przyrządu żniwnego będzie powodowała niedocinanie, a co za tym idzie „ciągnięcie” zboża oraz będzie uniemożliwiała np. zwiększenie prędkości koszenia. Proces wymiany nożyków powinno ułatwić coraz popularniejsze mocowanie nożyków kosy za pomocą śrub, a nie nitów. Umożliwia to ich wymianę bez wyciągania kosy z przyrządu żniwnego. Jeśli krawędzie nożyków są starte, pozaokrąglane, a palce mają powycierane rogi oraz brzegi należy je wymienić, fot. Art Tłustochowicz Bardzo istotną kwestią jest również dokładne ustawienie kosy tnącej względem belki palcowej. W skrajnych położeniach kosy osie żyletek muszą pokrywać się z osiami palców. Aby w trakcie żniw nie dopuścić od urwania kosy, warto też zweryfikować układ napędowy kosy pod kątem ewentualnych luzów. W tym celu należy sprawdzić zużycie tulejek przegubów, a także stan główki kosy. Objawem luzów w napędzie kosy jest także głośna praca tego elementu. Pozostając jeszcze przy przyrządzie żniwnym, jeśli zwoje przenośnika ślimakowo – palcowego są pokrzywione to trzeba je naprostować, a uszkodzone i połamane palce tegoż przenośnika wymienić. Zużyte belki przenośnika pochyłego warto wymienić, fot. Art Tłustochowicz Przenośnik pochyły można sprawdzić również we własnym zakresie. Należy ocenić w jakim stanie są łańcuchy (czy nie są wyciągnięte) oraz belki. Zużyte elementy jak w przypadku kosy trzeba wymienić, ewentualnie jeśli belki są lekko pokrzywione można je naprostować. Warto też sprawdzić i jeśli jest pełny, opróżnić łapacza kamieni. Jeśli tego nie zrobimy może dojść do uszkodzenia bębna przez „przechodzące” kamienie. Bęben młócący kombajnu warto wyważyć Weryfikację zespołu omłotowego można także zrobić samemu. Sprawdzić należy stan bębna i klepiska. Jeśli cepy bębna młócącego mają powycierane użebrowania lub są uszkodzone należy je wymienić. Przy ocenie „wytarcia” cepów można posłużyć się nowym elementem i porównać z nim stopień zużycia starego cepa. Objawami zużycia cepów może być także „bicie” na bębnie. Należy pamiętać, że cepy wymienia się parami naprzeciwlegle. Sprawdźmy stan cepów bębna młócącego, a przy ocenie ich „wytarcia” można posłużyć się nowym elementem i porównać z nim stopień zużycia starego cepa, fot. Art Tłustochowicz Po wymianie cepów zaleca się wyważenie bębna młócącego. Tę czynność wykonuje się na specjalnej wyważarce po wyciągnięciu bębna z kombajnu i musi ona zostać zlecona serwisowi bądź odpowiedniemu warsztatowi. Przez niewyważony bęben młócący cały kombajn może pracować nierówno, wpadać w drgania, może dojść również do pogięcia blach i uszkodzenia konstrukcji maszyny, a w skrajnych przypadkach nawet do zapalenia się kombajnu – efekt nierównomiernej pracy łożysk i ich przyśpieszonego procesu zatarcia się. Generalnie bęben warto wyważyć po każdym jego wyciągnięciu z kombajnu np. jeśli został uszkodzony przez kamień i wymagane jest jego prostowanie. Serwisowi warto również zlecić wymianę zużytych łożysk bębna młócącego. Wymiana łożysk na pierwszy rzut oka niby nic trudnego, ale przy dokręcaniu m.in. łożysk bębna trzeba użyć odpowiedniego momentu, czyli użyć kluczy dynamometrycznych. Zespół czyszczący kombajnu to głównie szybkie oględziny Stosunkowo prostymi czynnościami, które można przeprowadzić samemu przeglądając tę część maszyny żniwnej są: przejrzenie sit czy nie są pordzewiałe, pozatykane, pogięte lub pozabijane, sprawdzenie czy podsiewacz jest czysty, w jakim stanie jest zawieszenie wytrząsaczy oraz kontrola stanu noży tylnej sieczkarni i ewentualne ich obrócenie lub wymiana. W przypadku sit jeśli są pogięte w małym stopniu można próbować je wyprostować. W innym przypadku należy je wymienić na nowe. Oceńmy również w jakim stanie jest zawieszenie wytrząsaczy, fot. Art Tłustochowicz Czytaj więcej Żniwa 2023. Ile zapłacimy za koszenie, a ile za inne usługi? Paski i łańcuchy kombajnu żniwnego koniecznie Rolnicy oraz operatorzy na podstawie swojego doświadczenia mogą z powodzeniem ocenić stan pasków i łańcuchów (czy nie są za bardzo rozciągnięte) oraz łożysk kombajnu. W tym celu najlepiej poluzować napinacz każdego paska, zdjąć go i ocenić jego stan (czy nie jest popękany, zużyty itp.). Po zdjęciu paska należy poruszać i pokręcić każdym kołem pasowym zwracając uwagę na ewentualne luzy (w tym luz osiowy) i szumy na łożyskach. Pęknięte paski klinowe należy niezwłocznie wymienić, fot. Art Tłustochowicz Trzeba też sprawdzić każdy łańcuch. Jeśli pomimo maksymalnego naszpanowania go napinaczem nadal pozostaje luźny należy go skrócić. Wyciągnięty łańcuch nie będzie dobrze leżał na zębatce (nie będzie pasował dobrze na zęby), będzie przeskakiwał na tejże zębatce, będzie miał wytarte tulejki ogniw oraz będzie hałasował. W celu weryfikacji stanu łańcucha można również zmierzysz odległość między sworzniami pary ogniw (wewnętrznej i zewnętrznej) i porównać ją z wartością w nowym łańcuchu. Wydłużenie łańcucha może wynosić do 3 proc. długości. Warto pamiętać, że przy wymianie łańcucha należy wymienić również zębatki. O ile wymiana zużytych pasków i łańcuchów nie powinna nastręczyć trudności (niektóre paski mają fabrycznie zrobione wskaźniki, które ułatwiają ich napięcie) to skrócenie łańcucha, a szczególnie wymiana łożyska może stanowić pewnego rodzaju trudność i można ją zlecić serwisowi bądź warsztatowi. Czytaj więcej A może zamiast Ursusa C-330 ciągnik TAFE 6028 za 39,9 tys. zł

