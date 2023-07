Dzisiaj druga część przedsezonowego przeglądu kombajnu żniwnego. Opiszemy kwestie eksploatacyjne, które w większości można załatwić we własnym zakresie oraz elektronikę połączoną z siecią czujników. A więc co należy jeszcze wykonać i na co zwrócić uwagę, aby zbiory przebiegały w miarę płynnie?

W tej części zwrócimy uwagę na wymiany olejów (silnikowego, hydraulicznego, przekładniowego) i filtrów, bezwzględne przesmarowanie podzespołów maszyny żniwnej, kalibrację czy też ewentualną wymianę czujników, zadbanie o komfort operatora, a także bardzo ważną obsługę codzienną.

Wymiana płynów eksploatacyjnych i filtrów – to powinna być rutyna

Tutaj sprawa jest otwarta jeśli chodzi o to kto dokona wymiany olejów i filtrów. Równie skutecznie może to przeprowadzić sam rolnik jak i serwis. W przypadku własnej wymiany olejów warto się zastanowić czy mamy gdzie zutylizować zużyte i przepalone oleje nie szkodząc środowisku.

Olej silnikowy możemy bez większego problemu wymienić we własnym zakresie. Olej i oczywiście filtr oleju wymieniamy wg godzin przewidzianych w instrukcji obsługi naszego kombajnu, fot. Art Tłustochowicz

Oleje silnikowe, hydrauliczne czy przekładniowe oraz odpowiednie filtry wymieniamy wg godzin przewidzianych w instrukcji obsługi kombajnu, ale generalnie powinno się trzymać zasady znanej z motoryzacji, że olej silnikowy wraz z filtrem i filtry paliwa – nawet, gdy maszyna nie osiągnie wymaganych w instrukcji godzin – zaleca się wymieniać raz na rok.

Nie posmarujesz to nie pojedziesz

Do bezwzględnych obowiązków właścicieli maszyn żniwnych czy ich operatorów – niezależnie czy to przegląd przed żniwami czy same żniwa – należy dokładne smarowanie punktów smarowania zgodnie z zalecanymi okresami w godzinach. Nowe maszyny mają schematy punktów i okresy wykonywania smarowania podane na naklejkach umieszczonych na wewnętrznych stronach klap i na naklejkach umieszczonych przy każdej kalamitce. Porządna smarownica powinna więc stanowić podstawowe wyposażenie każdego warsztatu w gospodarstwie.

Dokładne smarowanie punktów smarowania przed sezonem i później zgodnie z zalecanymi okresami (podane w godzinach na naklejkach przy kalamitkach) to abecadło dobrego operatora kombajnu, fot. Art Tłustochowicz

Czujniki kombajnu kontrolują prawidłowy przebieg procesu zbioru, a niesprawne mogą generować błędy

Jednak, aby strażnicy ci pracowali sprawnie należy przeprowadzić ich kalibrację. Na pierwszy rzut oka hasło kalibracja czujników brzmi groźnie, ale w praktyce okazuje się to rzeczą prostą do wykonania przez każdego użytkownika kombajnu. Pomocne okażą się tutaj wskazówki, które znaleźć można w instrukcji obsługi, a także szkolenia dla operatorów jakie przeprowadzają dilerzy.

Kalibrację czujników wykonuje się z panelu (monitora) sterowania kombajnu np. Claas Cebis Po wejściu w odpowiednią opcję menu. jednostka sterująca kombajnu (Cebis) przy kalibracji czujników (czyli de facto silników otwarcia sit) np. sita dolnego, otwiera maksymalnie sito dolne po czym zamyka je do końca. Jeśli proces przebiegnie pomyślnie na wyświetlaczu pojawi się komunikat ²programowanie zakończone pomyślnie². Może się oczywiście zdarzyć, że kalibracja sita się nie powiedzie, bo sito nie może się przykładowo całkowicie zamknąć. Nie musi to od razu oznaczać poważnej usterki, bowiem przyczyną mogą okazać się przytkane sito (dlatego m.in. tak ważne są opisane wcześniej oględziny sit) lub źle wyregulowane cięgło sterujące stopniem otwarcia sita. W tym drugim przypadku rozwiązanie problemu może przynieść telefon do serwisu.

Kalibracja czujników kontrolujących prawidłowy przebieg procesu zbioru to sprawa bardzo prosta, a wykonuje się ją z panelu (monitora) sterowania kombajnu. Na zdjęciu menu kalibracji w kombajnie New Holland CR9080, fot. Art Tłutochowicz

Z kolei kalibracja czujników obrotów bębna młócącego kombajnów Claas polega na sprawdzeniu przez jednostkę sterującą (CEBIS) różnicy między obrotami napędu głównego a obrotami tejże młocarni co pozwala ustalić aktualny poślizg tego elementu. Ponadto CEBIS wylicza sobie na tej podstawie obciążenie silnika.

Kalibrację czujników powinno się robić co najmniej raz w roku, a dla przykładu ustawienie wspomnianych czujników sit po każdym wyjęciu sita górnego bądź dolnego.

Czujniki można z powodzeniem wymieniać we własnym zakresie. Tych elementów ani się nie naprawia, ani nie regeneruje. W prostszych modelach kombajnów typu New Holland TC5050, gdzie mamy czujniki podglądowe i nie występuje komputer sterujący maszyną zapalenie się na panelu bocznym kabiny kontrolki czujnika np. zatrzymanego wentylatora wialni nie musi oznacza, że wentylator przestał działać. Przyczyną może być wspomniana właśnie awaria czujnika.

Czujnik fotoelektryczny przepływu zamontowany na przenośniku zbożowym w kombajnie New Holland TC5050, fot. Art Tłustochowicz

Jeśli pozostajemy w kwestiach poza mechanicznych serwis na pewno będzie potrzebny w wielu przypadkach związanych z szeroko pojętą elektroniką. Dla przykładu własnoręcznie nie skasujemy błędów w systemie obsługującym nasz okręt żniwny.

Komfort pracy operatora jest również bardzo istotny

To często lekceważona kwestia, ale zadbane stanowisko pracy operatora to ukłon w stronę zdrowia kierującego i jego samopoczucia. Wypoczęty operator to dużo większa wydajność i skuteczność omłotów. Sprawdzenie stanu filtrów kabinowych i ewentualna ich wymiana to błahostka w porównania do innych czynności serwisowych przeprowadzanych przy kombajnie.

Sprawdzenie stanu filtrów kabinowych to sprawa do zrobienia nie tylko przed żniwami. Celem dbania o komfort operatora, przedmuchajmy je sprężonym powietrzem codziennie przed wyjazdem w pole, fot. Art Tłustochowicz

Warto pokusić się też o sprawdzenie stanu oświetlenia, wycieraczek, spryskiwaczy, a w przypadku starszych maszyn zweryfikować stan fotela kierowcy, kolumny kierownicy, a nawet kondycję schodków/wejścia do kabiny.

To czego nie można wykonać autonomicznie w zakresie komfortu pracy to nabicie klimatyzacji. Tu również pozostaje opcja skorzystania z serwisu.

Nie zapominajmy również o obsłudze codziennej

O ile przegląd kombajnu przed żniwami to kwestia fundamentalna, o tyle bardzo ważna jest też tak zwana obsługa codzienna maszyny w trakcie żniw.

Do jej zakresu należy sprawdzenie poziomu oleju silnikowego, płynu chłodniczego, przedmuchane sprężonym powietrzem filtra powietrza, chłodnicy oraz filtrów kabinowych. Do tego dochodzi przesmarowane wszystkich elementów tego wymagających. Niektóre kalamitki wymagają obsługi codziennej, a inne zadowolą się rzadszą obsługą.

Czyszczenie filtra powietrza to jedna z kilku podstawowych czynności codziennej obsługi naszego kombajnu, fot. Art Tłustochowicz

Podsumowanie

Wielu użytkowników nowoczesnych kombajnów zadaje lub zadawało sobie pytanie czy przygotowywać kombajn do sezonu we własnym zakresie czy zlecić to wykwalifikowanemu serwisowi fabrycznemu?

W niektórych przypadkach nie obejdzie się bez przyjazdu wykwalifikowanego serwisu i wtedy kiedy jest to konieczne nie unikajmy ich, ani na nich przesadnie nie oszczędzajmy, fot. Art Tłustochowicz

Kwestia pozostaje otwarta, ale warto wiedzieć, że przyjazd serwisu fabrycznego na oględziny ogólne kombajnu to nie są porażające koszty, a wprawne oko, ucho i laptop z programem diagnostycznym pozwolą serwisantowi szybko wychwycić ewentualne usterki i nieprawidłowości maszyny. Będą one również przydatną wskazówką dla rolnika co wymienić czy naprawić jeśli naprawę wychwyconego przez serwis uszkodzonego elementu postanowi wykonać we własnym zakresie. Ponadto w cenie takiego przeglądu serwis fabryczny ponapina nam wszystkie paski i łańcuchy.