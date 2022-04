Przegląd maszyn do mechanicznego zwalczania chwastów [galeria]

Ciągle słyszymy o wycofywaniu kolejnych herbicydów. Czy ich miejsce zajmie sprzęt do mechanicznej walki z chwastami. Zobaczcie, co w tym zakresie na Agrotechu 2022 zaprezentowali producenci tego typu maszyn.

Jeszcze parę lat temu wydawało się, że sprzęt do mechanicznej walki z chwastami to rozwiązanie zarezerwowane wyłącznie dla gospodarstw ekologicznych. Tymczasem maszyny tego typu wprowadzili do swojej oferty niemal wszyscy znaczący producenci. Mało tego ciągle pojawiają się nowe rozwiązania, które mają jeszcze skuteczniej radzić sobie z niszczeniem niepożądanych na naszych polach roślin.

Inwestuj w swoje gospodarstwo, zobacz jakie to proste!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej galerii z maszynami do mechanicznej walki z chwastami jakie można było obejrzeć na tegorocznych targach Agrotech 2022 w Kielcach.