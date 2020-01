Przegląd przyczep z podwoziem typu tandem

Przyczepy z podwoziem typu tandem cieszą się coraz większą popularnością wśród rolników. W grudniowym numerze miesięcznika "Farmer" przyjrzeliśmy się najpopularniejszym modelom tego typu przyczep, czyli o ładowności ok. 10 t.

Przyczepy tandemowe wypierają powoli konstrukcje dwuosiowe. Powodów jest kilka; po pierwsze są one tańsze od przyczep dwuosiowych, po drugie łatwiej nimi manewrować. Są także bardziej stabilne, ponieważ część masy ładunku znajdującego się na przyczepie, a także masy samej przyczepy przenoszona jest na koła ciągnika, co zwiększa jednocześnie jego uciąg.

Nie sposób tu jednak nie wspomnieć o ich wadach względem konstrukcji ze skrętnym dyszlem: ze względu na stopę podporową nieco więcej czasu wymaga ich zaczepianie i odczepianie, a ponadto przyczepy tandemowe bardziej "zachodzą" na zakrętach, przez co ich tor jazdy podczas manewrowania zdecydowanie bardziej się różni od toru jazdy ciągnika.

Pronar

W ofercie lidera sprzedaży przyczep w naszym kraju można znaleźć kilka modeli tandemowych. Te o ładowności 10 t reprezentują modele T663 w różnych wariantach. Jeśli chodzi o zawieszenie, wykorzystano tutaj konstrukcję na czterech resorach piórowych z wahaczami wyrównawczymi. Przyczepę wyposażono w pneumatyczne hamulce bębnowe, zaś dyszel to konstrukcja sztywna, z możliwością łączenia z górnym lub dolnym zaczepem ciągnika. Podpora dyszla jest tutaj podnoszona i opuszczana hydraulicznie.

Przyczepy Pronaru dysponują systemem trójstronnego wywrotu, a wybór kierunku wywrotu ustalany jest za pomocą sworzni. W wyposażeniu standardowym przyczep znajdziemy m.in. dwa kliny kół, drabinkę do skrzyni ładunkowej i błotniki kół tylnych, a także okno do wysypu materiałów sypkich umiejscowione w tylnej burcie. Opcjonalnie przyczepa może zostać wzbogacona o nadbudowę Silo, zwiększającą jej pojemność z 11,8 m3 do 15,7 m3, a dzięki wykorzystaniu dodatkowych nadstaw środkowych można jeszcze ją zwiększyć do 17,6 m3. Wersja Silo powstała przede wszystkim z myślą o przewożeniu ładunków objętościowych, np. zielonki. Ponadto przyczepy te dysponują hydraulicznym systemem otwierania tylnej burty. W wyposażeniu opcjonalnym znajdziemy również m.in. rynnę do szybra zsypowego, sprężyny wspomagające otwieranie ścian bocznych, ślimak wyładowczy do ziarna czy plandekę ze stelażem.

Metaltech

Ofertę tandemowych przyczep o ładowności 10 t stanowią dwa modele; pierwszy z nich - TB 10 - to konstrukcja burtowa, zaś drugi - TS 10 - to przyczepa skorupowa. W zawieszeniu zastosowano resory paraboliczne z ogranicznikiem z dwoma siłownikami membranowymi na każdej osi. Jeśli chodzi o konstrukcję skrzyni ładunkowej, wykorzystano tutaj burty niemieckiej firmy Bowa. Jej pojemność to standardowo 13 m3, jednak dzięki wykorzystaniu nadstaw i nadstawy siatkowej do przewozu materiałów objętościowych można ją zwiększyć aż do 22 m3.

W wyposażeniu standardowym przyczepy TS 10 znajdziemy m.in. pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania, hamulec ręczny, hydrauliczną stopę podporową, otwór zsypowy w tylnej burcie, kliny pod koła i błotniki nad tylnymi kołami, zaś wyposażenie opcjonalne obejmuje m.in. nadstawę siatkową, plandekę ze stelażem, pomost roboczy z balustradą (do obsługi plandeki), hydraulicznie unoszoną ścianę tylną, hydrauliczne otwieranie burt, automatyczne zaczepy tylne, skrzynkę narzędziową czy różne rodzaje przenośników ślimakowych montowanych na tylnym oknie, a także różne warianty ogumienia.

Drugą z proponowanych przez Metaltech przyczep jest przyczepa skorupowa TB 10. Chociaż w standardowej wersji dysponuje ona tylko wysypem tylnym (po otwarciu otworu zsypowego lub hydraulicznie otwieranej burty), to opcjonalnie można ją wyposażyć w boczne otwory zsypowe (po lewej lub prawej stronie) umożliwiające boczny rozładunek materiałów sypkich np. do koszy zasypowych. Pozostałe dodatkowe opcje wyposażenia są tożsame do tych dostępnych dla przyczepy TB.

Metal-Fach

W swojej ofercie tandemową przyczepę o ładowności 10 t ma również Metal-Fach w postaci modelu T730/2. W podstawowym wariancie dysponuje ona pojemnością 6,5 m3. Przyczepę wyposażono w centralny system ryglowania ścian i spinającą je linkę. Do wyposażenia standardowego należą ponadto szyber z rynną do rozładunku materiałów sypkich, drabinka, kliny pod koła i cztery plastikowe błotniki. Podwozie przyczepy to konstrukcja oparta na resorach parabolicznych.

Przyczepę T730/2 można niemal dowolnie konfigurować za sprawą długiej listy wyposażenia opcjonalnego, na której znajdują się m.in. nadstawki pełne (600 mm wysokości) i siatkowe (350 i 500 mm), sprężyny dociskające burty, plandeka ze stelażem, regulator siły hamowania, barierka antyrowerowa czy różne warianty ogumienia.

Wielton

Producent z Wielunia oferuje dwa modele o ładowności 10 t. Pierwszy z nich to konstrukcja burtowa o oznaczeniu PRC-2B/W10 przeznaczona przede wszystkim do transportu materiałów sypkich. Wyposażono ją w system centralnego otwierania każdej burty, a także system uszczelnienia, szyber do rozładunku czy błotniki nad tylnymi kołami. Opcjonalnie przyczepę można wyposażyć m.in. w ramkę z plandeką i automatyczny zaczep. Zawieszenie przyczepy opiera się na resorach parabolicznych, a osie przyczep dostarczane są przez firmę ADR. Pojemność przyczepy to 13,2 m3.

Drugą z propozycji jest przyczepa skorupowa PRC-2HP/W10, przeznaczona przede wszystkim do transportu okopowych. Jeśli chodzi o podwozie, ma ono podobną konstrukcję jak przyczepy burtowe. Skrzynia ładunkowa to konstrukcja gładka o zmiennej geometrii, ułatwiająca rozładunek. Tylna klapa wyposażona w szyber, otwierana i zamykana jest hydraulicznie. Skrzynia o pojemności 13 m3 może być również chroniona plandeką.

Zasław

Model D-762-10 to przyczepa typu tandem o ładowności 10 t. Wyposażono ją w regulowane ucho dyszla w zakresie 350-850 mm (możliwość agregowania na górnym i dolnym zaczepie). Dyszel jest progresywnie resorowany na tulejach gumowych. Ramę przyczepy wykonano z dwuteownika, a podłogę skrzyni z jednego arkusza o grubości 5 mm. Dźwignie ryglowania centralnego burt dysponują regulacją siły docisku.

Przyczepa już w standardzie dysponuje bogatym wyposażeniem, w skład którego wchodzą m.in. okno inspekcyjne, składane stopnie na przedniej ścianie, dwuobwodowy układ hamulcowy z regulacją siły hamowania, hamulce bębnowe, gniazda: pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne dla kolejnej przyczepy i hydrauliczna stopa podporowa. Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że przyczepy wyposażono w system bezuszczelkowy, gwarantujący szczelność bez konieczności stosowania zużywających się przecież uszczelek. Opcjonalnie przyczepa może być wyposażona w plandekę ze stelażem, koło zapasowe, automatyczny zaczep czy skrzynkę narzędziową.

Za dopłatą przyczepy mogą być również cynkowane i malowane w niestandardowym kolorze

Cynkomet

Również w ofercie producenta z Czarnej Białostockiej znajdziemy tandemowe przyczepy o ładowności 10 t. Co prawda, przyczepy z otwieranymi burtami zaczynają się od wyższego pułapu (na najmniejszy model T617/5 można załadować do 12 t materiału), jednak ciekawą propozycję stanowi przyczepa N-221/3-8, będąca tak naprawdę rozrzutnikiem w wersji transportera objętościowego. Nie jest więc przeznaczona do transportu zbóż. W zawieszeniu przyczepy wykorzystano resory paraboliczne, a jej elementy metalowe (co charakterystyczne dla tego producenta) są ocynkowane (metodą cynkowania ogniowego). Wyładunek odbywa się z wykorzystaniem podwójnego przenośnika taśmowego. W wyposażeniu standardowym modelu N-221/3-8 znajdziemy m.in. hydraulicznie otwieraną tylną ścianę, drabinkę i stopnie burtowe, hydrauliczny posuw taśmy i kliny pod koła. Opcjonalnie przyczepę można doposażyć m.in. w hydrauliczną instalację hamulcową.

Ursus

Propozycją Ursusa jest przyczepa skorupowa T-083/A, przeznaczona przede wszystkim do transportu okopowych. Jej tylna burta otwierana i zamykana jest hydraulicznie; wyposażono ją również w zasuwany szyber. Podwozie przyczepy oparte jest na resorach parabolicznych. Wyposażono ją w bębnowe hamulce pneumatyczne i hamulec postojowy. Nie dysponuje ona zbyt bogatym wyposażeniem standardowym; takie elementy jak tylny zaczep i przyłącza do agregowania drugiej przyczepy, podpora hydrauliczna, a także błotniki i kliny pod koła dostępne są w opcji. Ponadto w wyposażeniu opcjonalnym znajdziemy m.in. plandekę i hydrauliczne hamulce.

POZOSTAŁE OFERTY

Wyżej przedstawiliśmy oferty najbardziej popularnych producentów przyczep, jednak na tym rynek się nie kończy. Znajdziemy na nim również przyczepy mniej popularne, jednak często nieco tańsze i solidnie wykonane. Przykładem takowej może być model MT1001 firmy Mar-Pol z tandemowym zawieszeniem na resorach wyposażony już w standardzie w pneumatyczny układ hamulcowy z regulacją siły hamowania czy szyber do wysypu zboża. Opcjonalnie burty mogą zostać ocynkowane. Przyczepę można również wyposażyć w nadstawy.

Przyczepy zarówno burtowe, jak i skorupowe ma w swojej ofercie firma Auto-Tech. Te drugie, podobnie jak w przypadku konstrukcji Metaltechu, można wyposażyć w burty do wysypu bocznego. Wyposażenie dodatkowe przyczep Auto-Techu obejmuje ponadto m.in. plandekę ze stelażem i pomost roboczy oraz drewniane nadstawy burt. Przyczepę o ładowności niespełna 10 t (9590 kg) ma w swojej ofercie Gomar. Chodzi mianowicie o model GPT109. Może być ona wyposażona m.in. w drabinkę i plandekę.