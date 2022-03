Przegląd tanich rozsiewaczy nawozów na Giełdzie Rolnej

Od 1 marca można wyjechać na pole z rozsiewaczem nawozów i sypać azot. Sprawdźmy zatem jak wygląda oferta rozsiewaczy dostępnych na Giełdzie Rolnej.

Na portalu gieldarolna.pl można znaleźć sprzęt zarówno używany jak i nowy. Zaczniemy od ofert na urządzenia „z drugiej ręki”, a skończymy na tanich rozsiewaczach prosto od dealerów.

Używane rozsiewacze z Dolnego Śląska

W Osieku w powiecie średzkim można kupić używany, otwierany hydraulicznie, rozsiewacz dwutalerzowy o pojemności 600 kg firmy Grass-Rol. Niestety sprzedawca nie natrudził się przy dodawaniu ogłoszenia.

Szukasz rozsiewaczy? Znajdziesz je na Giełdzie Rolnej.

Mamy tylko jedno zdjęcie, wiemy, że urządzenie pochodzi z 2009 r. i jest sprawne. Koszt: 2700 zł.

Ten sprzedawca oferuje nam dwa rozsiewacze. Niestety nie wiele o nich wiemy, fot. gieldarolna.pl

Ten sam tajemniczy sprzedawca oferował znacznie większy, bo trzytonowy, rozsiewacz Amazone ZA U 1501 n2000 z 1999 roku. Cena: 5 500 zł.

Klasyk rozsiewaczy

Jeśli ktoś potrzebuje taniej i prostej maszyny do nieco słabszego ciągnika to być może wystarczy mu rozsiewacz typu lejek. Niedaleko Chełma odnaleźć możemy rozsiewacz - posypywarkę tego typu za 1 000 zł (do negocjacji).

Minus urządzenia to fakt iż stało ono przez ostatnie 10 lat nie użytkowane. Jak zapewnia sprzedający: „do końca był sprawny”. Nie podano nazwy producenta, ale lejek wygląda na produkt Agromet Brzeg. Wiadomo jednak jak to z lejkami - precyzja i wydajność nie są na pierwszym planie, ale na małych działkach mogą się sprawdzić.

Kupuj nowe maszyny na preferencyjnych warunkach

A może warto kupić nowe urządzenie?

Przegląd nowych maszyn zaczynamy od oferty dealera sprzętu rolniczego z okolic Wolbroma w powiecie olkuskim, który oferuje rozsiewacz nawozu typu lejek, nieznanej firmy.

Koszt 950 zł, czyli taniej niż wiekowe urządzenie Agrometu. Nie znamy maszyny fabrycznej nowej i nie wiemy jaką prezentuje jakość, ale jest duża szansa, że polski rozsiewacz sprzed lat może okazać się lepszy i trwalszy.

Dexwal, Strumyk i Woprol

Kolejne ogłoszenie pochodzi z Podkarpacia, z okolic Przemyśla. Za 4 600 zł można tam kupić całkowicie nowy rozsiewacz jednotalerzowy z podłogą wibracyjną o pojemności 380 l / 600 kg typu Tajfun, produkowany przez firmę Dexwal Bis.

Wersja Duo Lift tego samego producenta, u tego samego dealera kosztuje 5 150 zł. Jak łatwo się domyślić sprzęt posiada dwa talerze. Pojemność w tym wypadku to 600l/850kg. W Myślenicach podobny dwutalerzowy rozsiewacz marki Strumyk to koszt 5 000 zł.

Rozsiewacze Dexwal typu Duo Lift to wydatek w wysokości około 5 500 zł, fot. gieldarolna.pl

Prawie dwa razy więcej kosztuje dwutalerzowy sprzęt firmy Woprol serii Junior II. Fabrycznie nowy sprzęt o pojemności 800 kg, szerokości roboczej: 12-15-18-24 m, masie 210 kg, sterowany hydrauliczne z oświetleniem i plandeką wyceniono na niecałe 9 600 zł. Maszynę można kupić w Olesnie na Opolszczyźnie.