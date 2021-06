Przegląd używanych maszyn rolniczych - co nowego wśród ofert?

W ostatnim tygodniu w Internecie pojawiło się sporo ciekawych ofert sprzedażowych maszyn rolniczych. Specjalnie dla Was przeprowadziliśmy krótki ich przegląd. Oto, co udało nam się znaleźć.

Ciągniki o różnej mocy, kosiarka, czy chociażby nieśmiertelny Bizon Z056 - to tylko nieliczne z ogłoszeń, które dla Was wyszukaliśmy. Co ciekawe, tym razem zdecydowanie dominują maszyny sprzedawane przez indywidualnych rolników.

Ciągniki rolnicze

Nasze zestawienie rozpoczniemy New Hollandem TL100. Jest to maszyna zasilana silnikiem 4-cylindrowym o pojemności 3,9 l i jednostka ta generuje 95 KM mocy maksymalnej.

Traktor z 2003 r. został wyposażony w ładowacz czołowy i do dnia dzisiejszego przepracował łącznie 5,7 tys. godzin. Trzeba przyznać, iż wizualnie prezentuje się on bez zastrzeżeń.

New Holland TL100 z 2003 r. został wyceniony na 112 tys. zł brutto fot. GR

Cena? 112 tys. zł brutto. W tej cenie otrzymamy ciągnik z klimatyzacją, przednie obciążniki, ładowacz czołowy o udźwigu ok. 1,6 t wraz z wyposażeniem takim jak czerpak do obornika, łyżka o objętości 0,8 m3 oraz widły do palet.

Pozostając w obrębie ciągników w niebieskim kolorze, tym razem przedstawiamy sporo większy i mocniejszy model TM 190.

Silnik o pojemności 7,5 l, moc ok. 190 KM i masa własna bez obciążników przekraczająca 7 t. To z pewnością solidny kandydat na głównego konia pociągowego w średniej wielkości gospodarstwie.

190 KM za 135 tys. zł brutto? fot. GR

Ten konkretny egzemplarz został wyprodukowany w 2006 r. i przez ten czas przepracował łącznie ponad 11 tys. godzin. Co ważne, z informacji zawartych w ogłoszeniu wynika, iż sprzedawany on jest przez rolnika, który użytkuje tę maszynę od nowości.

Za cenę ok. 135 tys. zł brutto otrzymamy dodatkowo dwa komplety opon - szerokie oraz wąskie, co czyni ten ciągnik dużo bardziej wszechstronnym.

Jeśli jednak oczekiwalibyśmy od ciągnika większych gabarytów oraz nieco wyższej mocy, dysponując tym samym odczuwalnie większym budżetem, wówczas warto pochylić się nad ofertą John Deere'a 7230R.

Jest to maszyna znacznie nowsza, bo wyprodukowana w 2014 r., a na ekranie komputera pokładowego znajdziemy informację o przebiegu, wskazującą na wartość prawie 7,5 tys. h.

Ten John Deere 7230R został wyceniony na 330 tys. zł brutto fot. GR

Ten 230-konny traktor, jak na serię R przystało posiada bardzo dobre wyposażenie, które z pewnością doceni nowy nabywca. Ciągnik został wyceniony na 330 tys. zł brutto.

Pozostałe maszyny

Poruszając się w temacie aktualnych prac zielonkowych, prezentujemy kosiarkę do traw Pöttinger Nova 310T o szerokości roboczej 3 m.

Maszyna ta wyprodukowana została w 2003 r. i przez ten czas pracowała u jednego rolnika, który obecnie wystawił ją na sprzedaż za 23 tys. zł brutto.

Kosiarka Pöttinger Nova 310T została wyceniona na 23 tys. zł brutto fot. GR

Z treści oferty dowiemy się, iż kosiarka jest w pełni sprawna, a w przeszłości serwisowana była w autoryzowanym warsztacie. Z kwestii technicznych, maszyna posiada 6 dysków koszących, z czego każdy z nich wyposażony jest w dwa noże. Dzięki systemowi kopiowania terenu sprzedawca zapewnia, iż kosiarka doskonale sprawdzi się nawet w trudnych warunkach.

Niejako na deser zostawiliśmy Wam ofertę wciąż kultowej w niektórych kręgach maszyny - mowa o Bizonie Z056. Ten konkretny egzemplarz pochodzi z 1989 r. i na zdjęciach prezentuje się wręcz kapitalnie.

Sprzedawca zapewnia, iż kombajn od nowości użytkowany jest przez jednego operatora oraz przez cały ten okres był garażowany.

Czy 39 tys. zł brutto za ten kombajn to dobra oferta? fot. GR

Obecnie Bizon jest w pełni przygotowany do sezonu, a nowy nabywca w pakiecie otrzyma także wózek do hederu oraz podbieracz do rajgrasu.

Cena? 39 tys. zł brutto. A Wy jak uważacie, czy taka cena jest adekwatna za tak dobrze utrzymany, choć pozbawiony kabiny i sieczkarni kombajn? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!