Przekładnia bezstopniowa, czy mechaniczna? Co wybrać? fot. mat. prasowe

Konfigurując nowy ciągnik, rolnicy często mają podstawowy dylemat, dotyczący tego, na jaką przekładnię postawić. Claas postanowił przeprowadzić test, w którym rolnicy mieli okazję sprawdzić dwa takie same ciągniki, różniące się rodzajem zastosowanej skrzyni biegów. Do jakich wniosków doszli farmerzy?

Do testu zostały dostarczone dwa ciągniki Claas Arion 630 o mocy 165 KM mocy maksymalnej. Jeden z nich został wyposażony w skrzynię stopniową Hexashift, a drugi w przekładnię bezstopniową Cmatic.

Jak dowiadujemy się od przedstawiciela firmy, testy były prowadzone przez 14 dni u dwóch klientów. Obaj mieli możliwość sprawdzenia każdego z ciągników przez jeden tydzień. Jakie były wyniki?

Skrzynia stopniowa, czy bezstopniowa?

Do testów wytypowani zostali operatorzy, którzy do tej pory nie posiadali ciągników marki Claas, a także używali w przeszłości jedynie maszyn z przekładnią stopniową.

Pierwszymi z nich byli Krzysztof Kwiatkowski i jego brat Tomasz z powiatu konińskiego. Krzysztof to znany w swoim terenie usługodawca świadczący usługi rolnicze - głównie koszenie zbóż oraz zbiór kukurydzy. W swojej flocie pojazdów posiada siedem ciągników jednej marki.

Skrzynia stopniowa, czy bezstopniowa? fot. mat. prasowe

Drugim testującym był Karol Mikołajewski wraz z synami z powiatu jarocińskiego. Karol głównie zajmuje się produkcją mleka. Niedawno zwiększył areał gospodarstwa i związku z tym poszukuje kolejnego ciągnika. Karol dysponuje ponad 10 letnimi ciągnikami, głównie produkcji polskiej i czeskiej.

Wybrani testerzy zostali poddani wywiadowi, którego celem było poznanie ich wymagań oraz opinii na temat przekładni bezstopniowej. Kolejne ankiety były z nimi przeprowadzone po pierwszym tygodniu pracy, po zmianie ciągników oraz na koniec projektu.

- Zależało nam na tym, aby posiadać wiedzę o preferencjach wybranych rolników, a także o ewentualnej zmianie tych preferencji – zauważa Emil Kaźmierczak, ekspert Claas Polska.

- Podczas pierwszej sesji pytań wszyscy dobrze znali zalety skrzyni bezstopniowej, jednak byli sceptyczni co do jej obsługi, zużycia paliwa oraz tego, jak takie rozwiązanie poradzi sobie na polu. Nikt z badanych nie brał także pod uwagę zakupu ciągnika z taką przekładnią – komentował dalej Kaźmierczak.

Pora na testy obu ciągników

Projekt testowy Claas trwał równo dwa tygodnie. Przez pierwsze siedem dni Kwiatkowski testował ciągnik z przekładnią mechaniczną Hexashift. Jak wynika z relacji, model ten wywołał wiele pozytywnych wrażeń na testującym.

Na plus została oceniona jakość pracy amortyzacji kabiny oraz przedniej osi. Spodobała się także praca przekładni stopniowej, gdzie wszystkie przełożenia były zmieniane automatycznie.

- Pan Krzysztof zaznaczył, że ciągnik posiadał duże możliwości doboru przełożenia i prędkości w zależności od rodzaju pracy i warunków na polu, dzięki 6 biegom zmienianym pod obciążeniem – podsumował Emil Kaźmierczak.

Skrzynia stopniowa, czy bezstopniowa? fot. mat. prasowe

Skrzynia bezstopniowa w ciągniku Claas Arion 630 Cmatic Cebis trafiła z kolei na pierwszy tydzień do Karola Mikołajewskiego. Operator od razu bardzo docenił joystick, gdyż taki sam posiada u siebie w kombajnie Tucano. To co najważniejsze – przekładnia bezstopniowa sprawdziła się bardzo dobrze i w transporcie pokazała swoje możliwości oferując bardzo dobre przyspieszenie.

Następnie klienci wymienili się maszynami i przystąpili do dalszych testów. Dzięki czemu mieli okazje przekonać się bezpośrednio, jak rodzaj przekładni wpływa na charakterystykę pracy ciągnikiem. Warto tutaj nadmienić, że obydwa ciągniki pracowały w polu z następującymi maszynami: siewnikiem, pługiem, agregatem uprawowym, talerzówką oraz rozrzutnikiem obornika.

Pora na wnioski końcowe

Po zakończeniu testów obaj rolnicy zostali ponownie odwiedzeni. Pojawiło się najważniejsze pytanie: jaką przekładnię wybraliby dzisiaj, dokonując zakupu ciągnika.

Pan Karol i jego synowie nie mieli jednoznacznego zdania. Karol wybrałby ciągnik z przekładnią bezstopniową, natomiast jego synowie z przekładnią Hexashift w wersji Cis+.

Ich wybór był motywowany kilkoma czynnikami. Szukają przede wszystkim ciągnika bardzo łatwego w obsłudze, który może być obsługiwany przez kilka osób. Tak by była możliwa szybka zmiana operatora, bez konieczności zmian ustawień.

- Takie podejście motywowane było głównie tym, że w gospodarstwie potrzebny jest obecnie ciągnik, którym pracuje kilku operatorów – dodał Emil Kaźmierczak.

Inaczej sprawy potoczyły się w drugim gospodarstwie, gdzie Krzysztof i Tomasz zdecydowanie opowiedzieli się za ciągnikiem wyposażonym w przekładnię bezstopniową Cmatic wraz z Cebis.

Tutaj decydujące znaczenie miały szerokie możliwości ustawień ciągnika.

- Byli bardzo zaskoczeni wydajnym przekazaniem momentu obrotowego na koła. Ich zdaniem skrzynia bezstopniowa doskonale radziła sobie zarówno w transporcie jak i w polu. Bardzo dobra współpraca skrzyni i silnika oraz wyważenie masy sprawiało, że uciąg ciągnika był bardzo duży. Dotychczas uważali, że skrzynia bezstopniowa nie jest tak dobra jak stopniowa (mechaniczna). Po testach zmienili zdanie, gdyż Cmatic okazał się lepszy w każdym aspekcie pracy - zaznacza ekspert Claas.

Pracę tej skrzyni cenią na tyle wysoko, że są gotowi podczas zakupu kolejnego ciągnika zapłacić więcej za to rozwiązanie, jeśli ciągnik będzie wyposażony w przekładnię bezstopniową.

Jak pokazały testy przeprowadzone przez Claas, skrzynia bezstopniowa zyskuje coraz większe grono zwolenników. Wielu operatorów zauważa przewagi i korzyści jakie dzięki niej zyskuje.

- Dla niektórych pewnego rodzaju barierą jest jeszcze trochę większe skomplikowanie obsługi. Wraz kolejnymi testami i upływem czasu oraz zwiększaniem się popularności takiego rozwiązania, bariera ta przestanie jedna zupełnie istnieć - dodaje Kaźmierczak.

A Wy na jaką przekładnię postawilibyście, kupując nowy ciągnik?