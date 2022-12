Przykładowo w ciągnikach mniejszej mocy, 100-200 KM dane z systemu Telematics pokazują, że lekkie prace w połączeniu ze średnimi, to czas, kiedy obciążenie silnika nie dochodzi nawet do 80 proc. fot. RS

Wśród producentów maszyn obserwuje się tendencję wzrostu sprzedaży ciągników z przekładniami bezstopniowymi. Między 2010 a 2019 r. ich udział na europejskich gospodarstwach powiększył się 25 proc.

Obecnie szacuje się, że w najbliższych latach ciągniki o mocy 200-300 KM, czyli tych, które wykonują najcięższe prace, spalają najwięcej paliwa i rolnicy spędzają w nich najwięcej czasu - będą wyposażane w przekładnie bezstopniowe nawet w 85 proc. Resztę, czyli 15 proc. będą stanowić przekładnie stopniowe.

Dlaczego przekładnie bezstopniowe mają sens?

Oprócz tego, że przekładnie te są wydajne i komfortowe, ich głównym celem jest odnalezienie jak najniższej prędkości obrotowej silnika do wykonywanej pracy.

Jeżeli podczas pracy nie występuje obciążenie silnika w pełnym stopniu, można schodzić z obrotami i wykorzystywać moment obrotowy, który drzemie w silniku i taką możliwość daje właśnie przekładnia bezstopniowa.

Najwięksi producenci ciągników widząc możliwości jakie dają przekładnie bezstopniowe, decydują się na całkowita rezygnację ze sprzedaży maszyn z przekładniami stopniowymi.

Przekładnia to jeden ze sposobów na oszczędności

Taka tendencja na montowanie przekładni bezstopniowych wynika głównie ze świadomości, że rolnik kupując ciągnik, wykorzystuje go do szeregu różnych prac – nie tylko do najcięższych, ale też do tych mniej wymagających, kiedy maszyna nie wykorzystuje całego potencjału jakim dysponuje.

− W ciągniku ze skrzynią stopniową praca na polu zazwyczaj wygląda tak, że wrzuca się bieg i gaz i w zależności od stylu pracy operatora, jego wiedzy, będzie starał się on schodzić z obrotami. Ale przykładowo, czy to przy jakiejś uprawie czy siewie, z obawy o to, by nie zadusić ciągnika na biegu, aby nie zgasł, operatorzy chętniej dobierają wyższe obroty niż są rzeczywiście potrzebne – mówi Krzysztof Gomolla z Claas Polska, dodając:

− W przekładniach bezstopniowych, skrzynia sama steruje obrotami silnika, zmniejszając przy tym spalanie a zwiększając komfort prowadzenia.

Stąd też w przekładniach bezstopniowych nie używa się już terminu „pedał gazu” a „pedał przyśpieszenia” – naciskając na niego zwiększana jest bowiem prędkość, ale prędkość ta zwiększana jest na przekładni, która sama steruje obrotami silnika potrzebnymi do zwiększenia prędkości maszyny, w zależności od tego, co jest do niej podpięte.