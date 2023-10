Agro Show to festiwal nowych technologii, premierowych maszyn i ciągników naszpikowanych elektroniką. Ale wśród tych nowinek lśnią także pojazdy zabytkowe pokazujące upływ czasu. Przykładem niesamowitej maszyny z przeszłości jest Ursus U 310 z kolekcji Wojciecha Burego.

Jedną z perełek właściciela fabryki maszyn rolniczych Bury oraz Muzeum Motoryzacji Motonostalgia w Nieborowie pokazaną na Agro Show już opisywaliśmy. Był to prototypowy Ursusa C-342 z silnikiem S313. Ciągnik prezentowany na stoisku firmy Bury pokazywał jak mogłyby wyglądać Ursusy, gdyby nie umowa o współpracy z Zetorem.

W innej części wystawy widzowie Agro Show mogli podziwiać prototypowego Ursusa U 310, czyli wizję nie tylko następcy słynnego „ciapka”, ale też przedstawiciela serii, za pomocą której Zakład Doświadczalny Ciągników Rolniczych przy ZM Ursus chciał zastąpić również model C-355, a także rozszerzyć ofertę fabryki.

Ursus u310, fot. K.Pawłowski

Ursus chce nowości

Premierowa seria ciągników małych i średnich, które były ze sobą mocno zunifikowane mógł być strzałem w dziesiątkę. Silniki własnej konstrukcji miały ze sobą wymienne tłoki i cylindry oraz osprzęt, a design i kabiny były do siebie bardzo podobne.

Inżynierowie z Ursusa po fiasku pracy nad nową serią z początku lat 60. chcieli dalej rozwijać rodzimą produkcję, i to z pominięciem Czechosłowacji. O ile prace nad serią ciężką serią szły w dobrym kierunku i przyszły ciągnik produkowany we współpracy z Zetorem wydawał się dobrym pomysłem, to produkcja wspólnych innych maszyn z Czechosłowakami nie było marzeniem obu stron. Szczególnie po interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r. (w tym również LWP).

Wobec tego pod koniec lat 60. ZDCR w Ursusie otrzymało od władz zielone światło na podjęcie próby stworzenia nowej serii ciągników. Fachowcy z polskiej fabryki zaczęli od silników: dwucylindrowego S24 o mocy 30 KM, trzycylindrowego S34 o mocy 45 KM, trzycylindrowego S35 o mocy 60 KM, czterocylindrowego S44 o mocy 75 KM. W planach był także silnik sześciocylindrowy S64, który mógłby współpracować nie tylko z ciągnikiem U1100, ale także z samochodami oraz przede wszystkim kombajnami.

Znany z projektu Ursusa C-45 prof. Edward Habich stworzył dedykowaną nowym ciągnikom skrzynię biegów r-Trimat o trzech przełożeniach do przodu i jednym do tyłu. Pozwalała ona na zmianę przełożeń pod obciążeniem. W planach był także napęd na cztery koła. W miarę innowacyjny projekt stworzony od podstaw w Polsce nie odbiegał od pomysłów kolegów z zachodu.

Ursus U310, fot. K.Pawlowski

Nie pozostało nic innego jak zbudować prototypowe ciągniki: U310 z silnikiem S24, U510 z silnikiem S34, U610 z silnikiem S35 oraz U710 z silnikiem S44. Prototypowe skrzynie Habicha pracowały w dwóch prototypowych egzemplarzach (U510 oraz U710).

Ursus U310 z Agro Show

Na Agro Show mogliśmy podziwiać bardzo ładnie odresturowanego przez ekipę Muzeum Motoryzacji Motonostalgia w Nieborowie egzemplarz ciągnika U310 wyposażonego w dwucylindrowy silnik S24, o numerze nadwozia *10* pochodzącego z 1972 r. Pojazd jest w pełni sprawny, jeździ na wiele zlotów i pokazów starej motoryzacji. Ciągnik najpierw badano, potem używano w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Kłudzienku, potem został sprzedany do gospodarstwa, z którego trafił do Nieborowa.

Ursus U310 z numerem *06* stojący w Muzeum Motoryzacji w Nieborowie - stan na kwiecień 2022, fot. K.Pawłowski

W kolekcji Muzeum Motoryzacji Motonostalgia w Nieborowie jest kilka ciągników prototypowej serii U, w tym jeszcze jeden U310 z numerem nadwozia *06*. Wojciech Bury jest osobą, która posiada najwięcej tych pojazdów w Polsce, ale to nie koniec jego poszukiwań. Na celowniku miłośnika starej motoryzacji jest jeszcze ciągnik U510. Jeśli znacie kogoś kto posiada taki pojazd, dajcie znać nam lub bezpośrednio muzeum.

Co dalej z ciągnikami serii U?

Ciągniki serii U i silniki do nich powstawały przez kilka lat – od 1969 do 1972 r. W międzyczasie zmieniał się wygląd maszyn, pracowano także nad silnikami. Wprowadzono koncepcje silników przejściowych bazujących na produkowanych do tej pory jednostkach, które mogłyby zasilać traktory o nowym lub zmodernizowanym designie.

W 1970 r. polska delegacja na paryskiej wystawie rolniczej nawiązała kontakt z Francuzami z Renault. W efekcie największy producent traktorów znad Sekwany był zainteresowany zakupem polskich silników i skrzyń biegów opracowywanych dla nowej serii U. Umowa z Mannesmann i firmą MWM na dostarczanie silników dla Renault kończyła się w 1974 r., co idealnie współgrało z planowanym momentem wprowadzenia polskich konstrukcji do produkcji.

W związku z tym silniki trzycylindrowe oddano na przełomie 1970 i 1971 r. do sprawdzenia w niezależnej angielskiej firmie Ricardo, która specjalizowała się w badaniu konstrukcji nowoczesnych jednostek napędowych, przy okazji Anglicy sami produkowali nowoczesne silniki m. in. dla Triumpha i Saaba. W późniejszych latach Ricardo współpracował m. in. z Andorią w sprawie stworzenia nowoczesnych silników wysokoprężnych 4C90, które po latach stosowano w Lublinach, Żukach czy Honkerach.

Anglicy wydali pozytywne opinie na temat nowych motorów Ursusa, podobne zdanie na ich temat mieli przedstawiciele Renault, którzy testowali trzy- i czterocylindrowe jednostki. Dało to podstawy do dalszych rozmów z Francuzami.

Ursus U610 z kolekcji Wojciecha Burego podczas imprezy w Muzeum Rolnictwa i Przem. Spoż. w Szreniawie, fot. K.Pawłowski

Jesienią 1970 r. Renault zaproponowało nawet, że Ursus mógłby dostarczać do francuskich dealerów gotowe całe ciągniki pod marką Ursus-Renault, a później nawet tylko jako Ursus. Oferta była bardzo ciekawa. Według ustaleń Rafała Mazura, które możemy odnaleźć w książce „Stare ciągniki na polskich polach 1918-1969” Francuzi chcieli odstąpić stronie polskiej swoją sieć handlowo-serwisową, kontakty i rynki za 21 mln dol. W zamian pomogliby w wyposażyć fabrykę w nowoczesne linie produkcyjne.

Konstruktorzy z Ursusa do 1972 r. wykonali najprawdopodobniej 36 szt. prototypowych ciągników serii U, które oddano do testów polowych, zaś niektóre z nich zostały wysłane do Francji.

Massey Ferguson zamiast Ursusów U

Niestety tak samo jak przy pracy nad poprzednią serią polskich ciągników, tak w tym wypadku również do sprawy wmieszała się polityka. Po dojściu do władzy ekipy Edwarda Gierka, premier Piotr Jaroszewicz oraz minister przemysłu Tadeusz Wrzaszczyk chcieli modernizować kraj poprzez zakup zachodnich licencji. Zachcianki polityków nie ominęły także Ursusa. Nowe władze unieważniły poprzednie zarządzenie o pracach nad wprowadzeniem w życie nowej serii ciągników własnej konstrukcji, a Ursus jako zakład szykował się do kupienia licencji na zachodzie.

Ursus U310 od tyłu, fot. K.Pawłowski

Oczywiście taki plan nie był po drodze ani konstruktorom, ani nawet dyrektorom ZM Ursus. Podobnie myśleli także niezależni eksperci, którzy wystosowali memorandum podpisane przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej, Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Instytutu Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Lublinie oraz Instytutu Mechanizacji Rolnictwa SGGW sprzeciwiające się zaprzestaniu prac nad nowymi ciągnikami i kupieniu licencji na zachodzie. W październiku 1972 r. w efekcie zdecydowanych protestów zostali odwołani dyrektor ZDCR Bogumił Bajdecki oraz główny inżynier zakładów Henryk Szczygieł. Przy okazji na początku 1973 r. dyrekcja ZM Ursus została zmuszona do wstrzymała wszelkich prac nad rodziną ciągników serii U.

W wyniku zmian powstało Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego Ursus, które zgromadziło pod swoimi skrzydłami wszystkie zakłady współpracujące z Ursusem. Rozpoczęto także przygotowania do zakupu licencji. Zaproszono cztery firmy: Interenational Harvester, FiatAgri, Massey Ferguson oraz Deutz. Wybrano firmę reprezentującą wówczas Wielką Brytanię. Dalsza historia to temat na inny artykuł. Wybrane ciągniki nie były złe, ale trudności techniczne podczas przygotowań do produkcji oraz rozmach inwestycji sprawiły, że o licencji MF trudno mówić jak o sukcesie.

Ta fatalna decyzja zatrzymania dużej i udanej własnej pracy konstrukcyjno-twórczej wydana została przez dyrekcję ZM Ursus na podstawie zarządzenia wysokich decydentów w osobach ministra Przemysłu Maszynowego inż. Tadeusza Wrzaszczyka i wiceministra inż. Janusza Szotka. Powodem decyzji były rozpoczynające się w 1972 r. rozmowy licencyjne z różnymi firmami zajmującymi się produkcją ciągników rolniczych, w tym również z firmą Massey Ferguson wraz z należącymi do niej zakładami Perkins. Rozmowy, dotyczące produkcji licencyjnych ciągników Massey-Ferguson w Ursusie, zostały zakończone w 1974 r. podpisaniem umowy licencyjnej. Umowa licencyjna wprowadziła przemysł ciągnikowy w trudną sytuację uruchomieniową, bardzo kosztowną i bardzo rozwlekłą – komentował zaprzestanie prac na serią U inż. Aleksander Rummen w książce „Polskie konstrukcje i licencje motoryzacyjne w latach 1922 – 1980”.

Silnik S-24 w Ursusie U310, fot. K.Pawłowski

Do końca nie wiadomo jaka była rola w całej akcji marki Renault. Dlaczego współpraca nie doszła do skutku? Czy aby wejść na światowe rynki trzeba było wyłożyć zbyt dużo dewiz, których PRL nie posiadała lub nie chciała wydać? Przecież skoro ekipa Gierka chciała korzystać ze wsparcia zachodu to umowa z Renault wyglądała nie tylko dobrze na papierze, ale także propagandowo. Po co blokować taki projekt?

Francuzi dość szybko znaleźli sposób na siebie i kontynuowali ekspansję modelową, zatem aż trudno uwierzyć, że wcześniej proponowali współpracę polskiemu producentowi. Być może Renault chciało tylko część swojej oferty oddać Polakom – tak jak zrobili to w przypadku Carraro, którego produkty sprzedawano pod marką Renault od 1973 r. Wkrótce odnowiono także umowę na dostarczanie silników z firmą MWM.

Wiadomo kiedy ciągniki miały wejść do produkcji

Z Renault czy bez, seria U była projektem bardzo dobrym i wielka szkoda, że nie weszła do produkcji. Plany obejmowały wprowadzenie ciągników na rynek już w 1974 r.

Według książki "Generalna koncepcja rozwoju przemysłu ciągnikowego na lata 1971-1985" z sierpnia 1971 r. wydanej przez Ministerstwo Przemysłu Maszynowego prototypowy silnik S33 bazujący na konstrukcji Zetora miał być montowany do ciągników Ursus C-356, które stałyby się produktem przejściowym między zaprzestaniem produkcji dotychczasowych ciągników, a momentem rozpoczęcia produkcji ciągników serii U. Model C-356 wszedłby do produkcji w 1974 r., a zastępujący je model U-510, wyposażony w silnik S-34, byłby gotowy do wytwarzania pod koniec 1975 r. Oczywiście oba modele mogłyby być produkowane równolegle i koniec traktora wyposażonego w silnik S33 planowano w trzecim kwartale 1977 r.

Pokazywany na Agro Show U310 miał być pierwszym ciągnikiem serii U, który pojawiłby się w sprzedaży. Miało to nastąpić w 1 lub 2 kwartale 1974 r., ale na początku korzystałby z silników S-312C. Produkcję motorów S24 planowano na 3 kwartał 1974 r. Podobne harmonogramy dotyczyły także innych silników, np. przejściowego wariantu czterocylindrowego typu S43 i jego następcy z nowej serii S44. Wdrożenie nowej serii ciągników zakończyłoby się w 3 kwartale 1977 r. rozpoczęciem produkcji sześciocylindrowych silników S64 oraz traktorów U1100, które zastępowałyby przejściowe modele C-356 oraz C-386. Wersja U1100 to po prostu ciągnik U710 z silnikiem sześciocylindrowym, ale co warto podkreślić motory S64 miały napędzać także serię ciężką, a pod koniec 1977 r. Ursus zaprzestałby sprowadzać silniki z Czechosłowacji.

Zapraszamy do Nieborowa

Kilka Ursusów serii U należących do Wojciecha Burego można oglądać w Muzeum Motoryzacji Motonostalgia w Nieborowie. Oczywiście to nie jedyne atrakcje placówki należącej do Wojciecha Burego. Wśród eksponatów znajdują się także m. in. inne prototypowe Ursusy, wersje eksportowe, polskie samochody osobowe i dostawcze, samochody przedwojenne i powojenne oraz mnóstwo motocykli.

Muzeum jest czynne w weekendy do końca października, zatem przed nami ostatnia okazja do odwiedzenia placówki w tym roku. Kolejny sezon rozpocznie się w majówkę 2024.