"Przed wojną był węgiel we wiosce", a teraz? A teraz też jest tylko drogi. Co zrobić by ogrzewać nieco taniej? Wystawiająca się na ostatnich targach EIMA International polska firma Asket proponuje rozdrabniacze i brykieciarki do słomy. Czy to idealnie rozwiązanie dla rolników?

- Produkujemy brykieciarki Biomasser i rozdrabniacze do słomy Tomasser. W tej chwili wydaje nam się, że to świetny produkt dla tych, którzy mają dostęp do agro biomasy niedrzewnej. Sprzęt mogą zakupić zarówno wielkie gospodarstwa, będące właściwie przedsiębiorstwami, jak również lokalni rolnicy – powiedziała Barbara Pokrzywa, dyrektor sprzedaży marki Asket.

Firma działa na rynku od 2005 r., choć tradycje biznesu rodzinnego Romana Długiego sięgają lat 80. We wspomnianym 2005 r. przedsiębiorstwo stworzyło brykieciarkę Biomasser. Później powstał rozdrabniacz do słomy Tomasser, dzięki któremu poznańska firma mogła się pochwalić kompletną linią technologiczną do wytwarzania naturalnych brykietów ze słomy, będących alternatywą opałową dla węgla, drewna lub wykorzystywana jako higieniczna ściółka dla zwierząt.

Obecność w Bolonii to nie przypadek

Asket działa już w kilkudziesięciu krajach świata, a wizyta na EIMA International to okazja do rozszerzenia terenu dystrybucji, nie tylko na Włochy, ale także na cały świat.

- Jesteśmy bardziej znani za granicą niż w Polsce i do innych państw sprzedajemy więcej towaru niż w kraju – śmiał się w rozmowie z Farmerem Roman Długi, właściciel firmy.

W tym roku firma Asket była obecna także na targach Elmia Lantbruk w Jönköping w Szwecji, Indagra w Bukareszcie i Agromek w Herning w Danii. Za każdym razem oferta polskiego przedsiębiorstwa cieszyła się sporym zainteresowaniem odwiedzających imprezy.

Jak działają maszyny firmy Asket?

W tej chwili w Polsce zdecydowanie więcej produkuje się biomasy drzewnej, a konkretnie pelletu. Brykiet ze słomy to produkt bardziej lokalny, który produkuje się na własną rękę przez rolnika, czy kilku rolników z jednej miejscowości. Sprawa jest naprawdę opłacalna, a powstały w procesie spalania popiół możemy zastosować jako naturalny nawóz.

Maszyny Asket mogą wykonać brykiet z prawie wszystkiego co produkujemy na polu: słomy żytniej, pszennej, jęczmiennej, owsianej, rzepakowej, kukurydzianej, ryżowej, siana (trawy), miskanta, trzciny kanaryjskiej, trawy tanzańskiej, trzciny (kamyszu), słomy sojowej, osadu pofermentacyjnego z biogazowni, seradeli pastewnej, lucerny.

Standardowy pojedynczy Biomasser może wyprodukować do 90 kg brykietu na godzinę. Można zwiększyć wydajność dodając kolejne moduły, fot. K.Pawłowski

Przeróbka słomy w brykiet jest banalnie prosta. Słomę o wilgotności od 10 do 30 proc. umieszcza się w rozdrabniaczu Tomasser, który tnie całość na odcinki od 1 do 5 cm. Rozdrobniona masa trafia do brykieciarki Biomasser, gdzie jest podgrzewana. Temperatura uwalnia wilgoć, która staje się dla masy naturalnym klejem. W efekcie słoma staje elastyczna i łatwo formuje się w brykiety. Twardość brykietów można regulować – twarde mogą zastąpić węgiel i inny opał, zaś miękkie można zastosować jako ściółkę dla zwierząt.

Standardowy, pojedynczy Biomasser może wyprodukować do 90 kg brykietu na godzinę. Można zwiększyć wydajność dodając kolejne moduły – w maksymalnej wersji linia produkcyjna może wytworzyć 1120 kg materiału na godzinę.

Istnieje także wersja mobilna, którą można podpiąć pod swój pojazd i pojechać w miejsce, gdzie składujemy słomę lub po prostu do klienta.

Ile kosztuje Biomasser dla jednego gospodarstwa?

Najbardziej popularny model - Biomasser Duo-Set, czyli kompletny zestaw maszyn do produkcji brykietów ze słomy, składający się brykieciarki Biomasser Duo (z dwoma ścieżkami produkcji brykietu) oraz rozdrabniacza Tomasser RK, przeznaczony dla indywidualnych użytkowników i niewielkich gospodarstw do produkcji brykietów na potrzeby własne oraz okolicznych mieszkańców kosztuje ok. 141 tys. zł brutto (115 tys. zł netto).

Według producenta inwestycja w sprzęt może zwrócić się nawet po roku, szczególnie gdy nadwyżkę brykietów sprzedamy na lokalnym rynku.

Naprawdę tani i ekologiczny opał

Technologia Biomasser, jako pierwsza w Europie, uzyskała Świadectwo Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV (ang. Environmental Technology Verification) w ramach programu Komisji Europejskiej, potwierdzające jej ekoinnowacyjność i wspieranie ochrony klimatu.

Biomasser jest sprawdzoną maszyną, a dodatkowo w 95% recyklingowalną oraz wytwarzaną w zakładzie zasilanym w energię elektryczną z paneli słonecznych, ogrzewanym brykietami ze słomy i kotłami elektrycznymi.