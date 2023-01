Przetrząsacze Kuhn z karuzelami Optitedd. Co się zmieniło?

Przetrząsacze Kuhn GF seria 1003 / 1003 T z karuzelami Optitedd fot. mat. prasowe

Wraz z wprowadzeniem nowych karuzel Optitedd, seria przetrząsaczy Kuhn 1012 i 1012 T o szerokości roboczej od 8,70 m do 17,20 m zmienia się w serię 1003 i 1003 T. Co to oznacza dla użytkowników?

Przetrząsacze Kuhn serii 1012 i 1012 T zostały zmodernizowane i oznaczone jako seria 1003 i 1003 T, w których wprowadzono m.in. nowe karuzele Optitedd. Modernizacja dotyczy modeli zaczepianych i półzawieszanych o szerokościach roboczych od 8,7 m do 17,2 m. Karuzele Optitedd do pracy w trudnych warunkach Zwiększona wytrzymałość karuzel, ramion i palców umożliwia pracę maszyną w najbardziej ekstremalnych warunkach, (np. przy zbiorze ciężkich roślin, w trudnych warunkach czy na kamienistym podłożu.) Z informacji przekazanych przez producenta wynika, iż konstrukcja karuzeli i zwiększona sztywność płyty podstawy karuzeli znacznie zmniejszają wibracje. Wzmocniono również głębokie przetłoczenie podstawy płyty i ramion. Przetrząsacze Kuhn GF seria 1003 / 1003 T z karuzelami Optitedd fot. mat. prasowe Zamontowane na karuzelach wzmocnione palce Heavy-Duty charakteryzują się dwukrotnie dłuższą żywotnością w porównaniu z dotychczas stosowanymi standardowymi palcami. Średnica palca wynosząca 10 mm oraz 4 duże zwoje (80 mm) pozwalają znacznie ograniczyć zużycie palców bez wpływu na ich elastyczność potrzebną do pracy. Czytaj więcej Z belką przed oczami. Nowy opryskiwacz samojezdny Kuhn Jak twierdzi producent, zachowana została jakość przetrząsania a zmniejszone naprężenia wewnętrzne i ograniczenia w pracy palców podczas pracy w trudnych warunkach i dużym plonie mają wpływ również na trwałość maszyny. Z zapewnień producenta wynika także, iż zastosowane osłony zapobiegają podnoszeniu i owijaniu się materiału roślinnego wokół palców i karuzeli. Zintegrowany system "anti-loss" zapobiega zgubieniu palca kiedy zostanie uszkodzony, a tym samym uszkodzeniu kolejnych maszyn używanych w kolejnym etapie zbioru lub zanieczyszczeniu zbieranej paszy.

