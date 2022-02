Przewozisz nawóz ciągnikiem? Sprawdź, czy spełniasz warunki ADR

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (w skrócie ADR) obowiązuje również polskich rolników. Nawozy na bazie azotanu amonu, muszą być przewożone do gospodarstwa na określonych warunkach.

Aby zaliczyć nawóz do materiału niebezpiecznego, musi zawierać on powyżej 28 proc. azotu (są to np. Pulan, Zaksan). Saletra amonowa zaliczają się do materiałów łatwopalnych i w związku z tym należy ją transportować (z punktu widzenia umowy ADR) w szczególnych warunkach.

To, czy dany nawóz zalicza się do tej grupy, można w prosty sposób zweryfikować po naklejce umieszczonej na big-bagu.

Oznaczenie mówi nam o towarze niebezpiecznym. fot. gov.pl

Decydującą wytyczną ADR, jest ilość przewożonego materiału. Poniżej 1 t, obowiązują poniżesz wymagania:

· Opakowania powinny być certyfikowane i oznakowane nalepkami i napisami.

· Przewóz może być wykonywany dowolnym środkiem transportu – w tym również ciągnikiem rolniczym, bez oznakowania ale wyposażonym w gaśnicę. Powinna to być gaśnica do gaszenia pożarów typu ABC, o wielkości co najmniej 2 kg, z ważnym przeglądem okresowym.

· Kierowca powinien odbyć szkolenie w zakresie bezpieczeństwa przy przewozie i czynnościach ładunkowych nawozów. Szkolenie powinien przeprowadzić doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych lub inna osoba posiadająca odpowiednią wiedzę.

· Wymagany jest dokument przewozowy sporządzony zgodnie z Umową ADR.

W przypadku transporty nawozu powyżej 1 t wymagane jest w pełni stosowania umowy ADR, która wskazuje:

· przewóz powinien odbywać się odpowiednio wyposażonym pojazdem (w skład wchodzi wyposażenie przeciwpożarowe, awaryjne i środki ochrony indywidualnej), oznakowanym z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami odblaskowymi barwy pomarańczowej).

· kierowca przewożący towary niebezpieczne powinien mieć ukończone 21 lat oraz powinien posiadać tzw. Zaświadczenie ADR potwierdzające odbycie kursu dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

· opakowania powinny być certyfikowane i oznakowane przedstawionymi powyżej nalepkami i napisami.

· kierowca powinien posiadać przy sobie dokument przewozowy sporządzony zgodnie z Umową ADR.

W celu zwolnienia rolników z części restrykcji jakie nakłada umowa, do Ministerstwa Infrastruktury interweniowała Krajowa Rada Izb Rolniczych.

− Staraliśmy się, by rolnicy zostali zwolnieni z restrykcji, jakie nakłada umowa ADR w transporcie nawozu: punkt sprzedaży - gospodarstwo rolne – pole. Ze spotkań roboczych, które w tym celu się odbyły w ministerstwie, nie wynika by miało się to szybko zmienić. Jest to o tyle skomplikowane, że mamy tu do czynienia z pierwszeństwem prawa międzynarodowego nad krajowym. Chociaż, gdy rozmawialiśmy z przedstawicielami, chociażby węgierskiej czy czeskiej Izby Rolniczej, dowiedzieliśmy się, że oni takich problemów nie mają. ­– mówi Jan Marciszewski, starszy specjalista w Krajowej Radzie Izb Rolniczych.

Dodatkowym wymaganiem jest składanie rocznych sprawozdań z przewozu towarów niebezpiecznych. Za nieprzestrzeganie zasad umowy ADR na rolnika może zostać nałożona kara 5 tys. zł.

Pomimo, że saletra jest zaliczana do materiałów niebezpiecznych, nieznane są nam do tej pory przypadki np. wybuchy podczas transportu przez rolnika. Nawet jeśli zostanie rozsypana – w porównaniu do nawozu w płynie – da się ją pozbierać.

Wygląda na to, że mamy do czynienia z przepisem, który nie znalazł odzwierciedlenia w wiejskiej rzeczywistości. Jak dotąd instytucje wspierające rolników nie odnotowują zażaleń związanych z karami za nieprzestrzeganie przepisów ADR. W tym przypadku, jak i w każdym innym - nawet jeżeli przepis jest surrealistyczny - warto wiedzieć, że istnieje.