Przez Innowacyjność do Sukcesu Online: Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu maszyn rolniczych?

Z jakich przyczyn najczęściej powstają szkody maszyn rolniczych, na co zwrócić uwagę podczas zawierania umowy ubezpieczenia i jak można obniżyć składkę? To ważny temat jaki poruszymy w bloku Technika rolnicza podczas konferencji Przez innowacyjność do Sukcesu Online.

Oprócz tematów stricte technicznych, w bloku Techniki rolniczej nie zapomnimy również o niezwykle istotnej kwestii, jaką jest ubezpieczenie maszyn rolniczych. W debacie na ten temat porozmawiamy z Mariuszem Gilickim, dyrektorem w Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Concordia Polska TU SA.

W rozmowie z naszym gościem poruszymy m.in. kwestie różnego rodzaju ryzyk wynikających z użytkowania sprzętu rolniczego. Dowiecie się np. z jakich przyczyn najczęściej powstają szkody maszyn.

Ekspert zwróci również uwagę na różnice w ryzykach między rodzajami maszyn i o tym jakie najczęściej zdarzenia mają miejsce dla poszczególnych pojazdów. Tym samy podpowie też na jakie aspekty trzeba zwrócić uwagę podczas zawierania umowy ubezpieczenia na maszynę danego rodzaju, aby nie być zaskoczonym jeśli dojdzie kiedyś do zdarzenia.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym zagadnieniem, o szczegóły którego zapytamy eksperta, to możliwości ograniczenia kosztów ubezpieczenia mienia ruchomego. Interesującą ofertą w tym zakresie jest możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na całą flotę maszyn i pojazdów jakie są w gospodarstwie, łącznie z samochodami osobowymi i ciężarowymi.

Dzięki ubezpieczeniu wszystkich pojazdów w ramach jednej składki, można uzyskać niższą cenę ubezpieczenia. Ważne jest też to, że umowa "flotowa" daje gwarancję niezmienności składek i zakresu ubezpieczenia w trakcie trwania umowy.

