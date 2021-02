Przez Innowacyjność do Sukcesu Online: Wszystkie dane w jednym miejscu

Nowoczesne rolnictwo coraz częściej wykorzystuje innowacyjne, cyfrowe technologie umożliwiające pozyskiwanie różnych cennych danych. Jednak aby je efektywnie wykorzystać, potrzebne jest ich zgromadzenie i przeanalizowanie, a to umożliwia innowacyjna aplikacja Climate FieldView z firmy Bayer

Ogólnie ujmując, aplikacja Climate FieldView zbiera różne dane: dotyczące zasobności gleby, jej odczynu, struktury, aktualnego stanu wegetacyjnego plantacji np. uzyskane za pomocą teledetekcji, map plonów roślin oraz szereg innych danych pozyskanych za pomocą różnego rodzaju źródeł i narzędzi. Wszystko po to, aby rolnik mógł podejmować najlepsze decyzje agronomiczne w danym momencie, jak i mógł planować działania w dłuższym okresie czasu, co w konsekwencji przekłada się na korzystny rachunek ekonomiczny.

- Nasza aplikacja, a właściwie system, wyróżnia się przede wszystkim bardzo szerokim możliwości jeśli chodzi o zbieranie danych z różnych źródeł i ich analizę przez użytkownika końcowego, jakim jest np. osoba zarządzająca gospodarstwem - wyjaśnia Damian Wiśniewski, specjalista produktu Climate FieldView, Bayer Sp. z o.o.

Co ciekawe, zaadaptowane mogą być właściwie wszystkie dane pozyskiwane z różnych źródeł oraz maszyn i urządzeń różnych producentów. Dane mogą być zbierane np. na bieżąco ze stosowanych maszyn, np. rozsiewaczy czy opryskiwaczy. Przesyłane są bezpośrednio do aplikacji za pomocą przenośnego urządzenia - Field View Drive . I na odwrót - dane mogą być wysłane do konkretnej maszyny np. w celu precyzyjnej aplikacji nawozu. Co ważne, dane można też w prosty sposób wprowadzać dane historyczne oraz z innych systemów.

Więcej nt. wykorzystania aplikacji Climate FieldView będzie można się dowiedzieć z rozmowy z Damianem Wiśniewskim podczas X edycji Przez Innowacyjność do Sukcesu Online już 26 lutego br.

Sprawdź agendę i dowiedz się, jakie tematy będziemy poruszać podczas I części bloku tematycznego Technika rolnicza.

Technika cz I.jpg