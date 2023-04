Minęły dwa lata od kiedy podlaska firma Contractus Agro została dealerem marki Claas. Obecne i wcześniejsze doświadczenia firmy w szeroko pojętym handlu maszynami znakomicie pokazują, co jest najważniejsze w relacjach z klientami.

W Contractus Agro panuje przekonanie, że wysoka jakość świadczonych usług serwisowych jest kluczowym narzędziem zdobycia zaufania rolnika i pozyskania go do dokonania zakupu maszyn. Podczas spotkania w głównej siedzibie firmy w Porosłach k. Białegostoku, Piotr Dziamski, dyrektor wsparcia sprzedaży w Claas Polska przypomniał następującą regułę:

- Pierwszą maszynę sprzedaje dział sprzedaży, natomiast drugą już zawsze serwis, bo to przez obsługę posprzedażową budowane jest zaufanie klienta.

Po pierwsze: serwis

I taka zasada wydaje się znakomicie tutaj sprawdzać. Jak podkreślają przedstawiciele Contractus Agro, mimo iż spółka jest dealerem Claasa od zaledwie dwóch lat, to współpracują z nimi klienci związani od kilkunastu lat, mimo iż wcześniej była tutaj inna marka.

- Zanim zbudowaliśmy całą strukturę sprzedaży, rozbudowaliśmy przede wszystkim serwis i dział części zamiennych – mówi Kamil Łupiński, kierownik serwisu Contractus Agro i podaje konkretne liczby.

Z początkiem działalności Contractus Agro (przełom 2020/2021) było 20 mechaników – obecnie jest 26. Liczba aut serwisowych zwiększyła się z 12 do 18 i powstały 2 nowe hale serwisowe z pełnym wyposażeniem, co w sumie daje 4 pełne warsztaty. Zwiększono również zatrudnienie w biurze obsługi i rozwinięto serwis mobilny.

Mimo zimy - hala serwisowa w Contractus Agro w m. Porosły - jest pełna maszyn. To m.in. wynik przedsezonowej, promocyjnej akcji serwisowej, fot.kh

- Jeśli chodzi o auta serwisowe, to wszystkie wynajmujemy i wykorzystujemy je ok. 3 lat i oddajemy. Chcemy mieć po prostu niezawodną flotę. Samochody są wyposażone w niezbędne narzędzia i osprzęt żeby móc dokonać napraw na polu – dodaje Łupiński.

Firma ma do dyspozycji 7 oddziałów, spośród których w czterech działa serwis stacjonarny z warsztatami i pełnym wyposażeniem w specjalistyczne narzędzia (Porosły/Białystok, Łomża, Karniewo, Siedlce), a w dwóch funkcjonują serwisy mobilne (Siemiatycze i Suwałki).

Odział w m. Wysokie Mazowieckie prowadzi sprzedaż maszyn i części zamiennych. Ze względu na bliską odległość oddziałów w Białymstoku i Łomży, nie jest tam prowadzona działalność serwisowa.

- Nasza sieć serwisowa jest rozmieszczona tak, aby serwis do najdalej położonych gospodarstw naszych klientów nie miał więcej niż godzinę drogi – mówi Grzegorz Trojan, dyrektor handlowy w Contractus Agro.

Grzegorz Trojan, dyrektor handlowy w Contractus Agro, fot.kh

Doświadczeni mechanicy

Co ważne, firma nie zapomina również o tym, że zwłaszcza w sezonie rolnicy wykonują prace polowe poza godzinami „8.00-16.00”. Dlatego od początku kwietnia do końca listopada infolinia serwisu jest dostępna 24 godz. na dobę.

Jeśli chodzi o mechaników, to są tutaj osoby dysponujące prawie 20-letnim doświadczeniem. Na czele stoi tutaj Łukasz Kuczyński, mobilny doradca ds. serwisu.

– Pracę w firmie rozpoczynałem 18 lat temu jako mechanik maszyn i urządzeń rolniczych. Później rozwijałem swą wiedzę jako doradca ds. części zamiennych – wspomina Kuczyński.

Jak mówią o nim jego koledzy, zdarza się, że jest on określany przez klientów jako „doradca idealny”. Bogate doświadczenie i aktualizowana wiedza pozwalają mu wsparcie użytkowników podczas ustawiania sprzętu i optymalizację serwisowanych maszyn. Znaczna część wsparcia może dzisiaj odbywać się zdalnie za pomocą systemu Claas Connect.

Odwiedzając siedzibę główną w Porosłach k. Białegostoku w drugiej połowie stycznia, zajrzeliśmy też do warsztatu. Trzeba przyznać, że mimo zimy mechanicy mieli pełne ręce roboty – naprawiano kilka ciągników, ale sporo prac dotyczyło też akcji przedsezonowych. „Na warsztat” akurat do przeglądu wjechała sieczkarnia polowa Claas Jaguar.

Dział wsparcia obsługi posprzedażowej, fot.kh

Części zamienne w oddziałach i „online”

Sama obsługa serwisowa nie będzie jednak wiele znaczyła bez dostępu do części zamiennych. I na tym polu firma ma się czym pochwalić. W 7 oddziałach dostępnych jest ok. 10 tys. pozycji katalogowych. Są one zatowarowane na podstawie populacji maszyn i historii sprzedaży – można więc liczyć na to, że te najczęściej wybierane powinny być dostępne od ręki. Części są też sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.

Magazyn części zamiennych w oddziale w m.Porosły, fot.kh

Dział części zamiennych zatrudnia 15 doradców i podobnie jak w przypadku serwisu – w sezonie infolinia jest dostępna całą dobę, a i same godziny pracy stacjonarnej również są wtedy wydłużane.

Co ciekawe, system Claas Connect umożliwia dostęp do katalogów części zamiennych, a dzięki platformie Claas Parts Online daje możliwość dostępu do oferty części, cen, zamawiania i wglądu w terminy dostaw.

Widok katalogu części w programie Claas Parts Doc, fot.kh

– Jestem specjalistą od maszyn żniwnych, kombajnów i sieczkarni, ale najbardziej pasjonują mnie systemy rolnictwa precyzyjnego oraz wszelkie nowinki techniczne ułatwiające pracę operatorom maszyn – zaznacza Mariusz Gromko, operator demo oraz specjalista wsparcia technicznego produktów EASY.

W zespole jest też Adam Kopczyński – specjalista ds. rolnictwa precyzyjnego. Wiedzę praktyczną łączy z teoretyczną, jest bowiem inżynierem SGGW, obecnie na ostatnim roku studiów magisterskich na kierunku „Rolnictwo” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (specjalizacja: zarządzanie produkcją). W 2022 r. przeprowadził cykl szkoleń na temat rolnictwa precyzyjnego dla uczniów szkół zawodowych o kierunkach rolniczych, jak również dla osób, które zakupiły produkty EASY.

Mariusz Gromko, operator demo oraz specjalista wsparcia technicznego produktów EASY, fot.kh

Doświadczenie nabywane latami

Contractus Agro wywodzi się z firmy Contractus Sp. z o.o. Białegostoku założonej w 1988 r., która była przedsiębiorstwem produkcyjno-handlowym, specjalizującym się w handlu i eksporcie produktów rolnych, mięsa, dodatków spożywczych do żywności, urządzeń dla przemysłu spożywczego, obiektów suszarniczych, importem oraz eksportem maszyn i urządzeń rolniczych oraz części zamiennych – od 2003 r.

W owym czasie firma związała się z marką John Deere i była jej dealerem przez 17 lat – aż do stycznia 2021 r. Wtedy to została wyodrębniona spółka Contractus Agro z główną siedzibą w m. Porosły na obrzeżach Białegostoku, a marką wiodącą w sprzedaży stał się Claas.

W sezonie 2022 r. firma Cotractus Agro sprzedała 30 kombajnów (w większości z serii Trion), 8 sieczkarni samojezdnych i ok. 60 ciągników, do tego ponad 60 maszyn zielonkowych i wiele innych maszyn.

Contractus Agro zajmuje się dystrybucją maszyn i urządzeń rolniczych i zatrudnia ok. 60 pracowników w 7 oddziałach. Teren działania obejmuje całe województwo podlaskie oraz wschodnią część województwa mazowieckiego. Oprócz sprzedaży maszyn i urządzeń, firma świadczy usługi serwisowe oraz prowadzi sprzedaż części zamiennych.

Firma jest autoryzowanych dealerem Claasa. Oferuje więc całą paletę maszyn tej marki, a oprócz tego inne marki maszyn towarzyszących (m.in. Kverneland, Joskin, Strautmann, Unia), komunalnych, narzędzia ogrodnicze, warsztatowe itp. Wraz z ofertą handlową oferuje pełen zakres usług serwisowych, części zamienne, doradztwo, finansowanie oraz ubezpieczenia i likwidacje szkód. Do tego dochodzą urządzenia i systemy związane z rolnictwem precyzyjnym dla rolnictwa.

Główna siedziba firmy Contractus Agro w m.Porosły k. Białegostoku, fot.kh

Od stycznia 2023 również maszyny używane

Od 1 stycznia 2023 r. doszedł nowy dział – sprzedaży maszyn używanych. Aktualnie w ofercie jest ok. 10 szt. różnych maszyn. Koordynatorem projektu jest Michał Batin, który w tym zakresie ma wieloletnie doświadczenie. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, spółka – podobnie jak każdy dealer Claasa – jest związana w tym zakresie również z Centrum Maszyn Używanych Claas w Kutnie i każda maszyna stamtąd może być zaoferowana również w rejonie działania Contractusa.

- Często nasi klienci poszukują sprawdzonych maszyn używanych. Jesteśmy też gotowi od odbioru sprzętu używanego przy zakupie nowego. Wielu klientów nie chce mieć kłopotu z poszukiwaniem nabywcy na sprzęt używany, więc wychodzimy temu naprzeciw i możemy odebrać sprzęt w rozliczeniu za nowy – wyjaśnia Kamil Łupiński.

Używany sprzęt jest sprawdzony przez serwis, dokonane są niezbędne naprawy i kupujący otrzymuje raport z przeprowadzonych czynności.