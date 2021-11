Przyczepa Cynkomet „Duch z Puszczy” ze stali Hardox 500 Tuf

Przyczepa skorupowa „Duch z Puszczy” firmy Cynkomet zyskała na trwałości dzięki zastosowaniu stali Hardox 500 Tuf w jej konstrukcji. To efekt umowy, zawartej przez producenta maszyn rolniczych z Czarnej Białostockiej z międzynarodowym koncernem SSAB.

- W tzw. „kamieniarce”, czyli przyczepie T617/6, stosowaliśmy Hardox 450 już od roku 2019, natomiast w chwili obecnej, jako jeden z pierwszych polskich producentów maszyn rolniczych wdrażamy do technologii produkcyjnej stal trudnościeralną najnowszej generacji – Hardox 500 Tuf – mówi Tomasz Awłasewicz, dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego spółki Cynkomet.

- Dzięki jej zastosowaniu nasza przyczepa zyskała wysoką produktywność, odporność na najtrudniejsze środowiska ścierne, dłuższą trwałość użytkowania, a co za tym idzie niższe koszty konserwacji i napraw – dodaje.

Blacha Hardox jest twarda na całej grubości, od powierzchni aż do samego rdzenia, trudnościeralna i odporna na odkształcenia w najbardziej nawet wymagających warunkach. To bardzo istotne w przypadku transportu takich materiałów jak skały, piasek, węgiel, minerały, złom i wpływa na wydłużenie czasu eksploatacji sprzętu i konstrukcji, co z kolei przekłada się na jego produktywność i oszczędności dla użytkowników.

- W porównaniu z blachą poprzedniej generacji Hardox 500 Tuf jest materiałem o twardości wyższej o 6 do 10,5 proc. W przypadku T-617/6 „Duch z Puszczy” pozwala też na redukcję masy skrzyni o ok. 16,6 proc., przy zachowaniu tej samej wytrzymałości i większej odporności na ścieranie i udarność – dodaje Tomasz Awłasewicz.

Pierwsze przyczepy ze skrzyniami wykonanymi ze stali z Hardox 500 Tuf zjadą z linii produkcyjnych na początku 2022 roku.

- Stawiamy jak zawsze na najlepsze materiały w produkcji naszych maszyn rolniczych, aby nie zawieść naszych odbiorców i zasłużyć na miano jednego z najlepszych producentów tego typu maszyn w Polsce i Europie – dodaje prezes spółki Mariusz Dąbrowski.

Umowa zawarta z SSAB uprawnia Cynkomet do oficjalnego stosowania oznaczenia „Hardox In My Body” na skrzyniach typu skorupowego przyczepy „Duch z Puszczy”, z homologacją europejską. Jest to potwierdzenie, że do jej wykonania użyto oryginalnej blachy Hardox produkowanej przez SSAB i gwarancja wysokiej jakości wyrobu.

Udział w programie HIMB oznacza dla partnerów SSAB dodatkowe wsparcie projektowe i marketingowe, możliwość realizacji wspólnych projektów rozwojowych oraz priorytetowy dostęp do pomocy technicznej. Producent z Czarnej Białostockiej ma nadzieję, że wpłynie to na zwiększenie liczby odbiorców tej maszyny w krajach skandynawskich.