W pierwszym kwartale 2022 r. zarejestrowano 2041 sztuk nowych przyczep rolniczych. To o 544 więcej niż przed rokiem.

W marcu 2022 zarejestrowano 907 szt. nowych przyczep rolniczych. To o 230 sztuk więcej niż w marcu zeszłego roku. A w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2022 r. liczba ta sięga 2041 maszyn. Ten wynik oznacza wzrost sprzedaży o aż 36,3 proc. - wynika z danych opracowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Pronar zdecydowanym liderem sprzedaży przyczep

Nie jest niespodzianką, że to Pronar jest w dalszym ciągu liderem jeśli chodzi o ilość zarejestrowanych przyczep. Po trzech pierwszych miesiącach 2022 r. podlaski producent może pochwalić się ilością 834 szt. zarejestrowanych nowych przyczep. To aż o 256 szt. więcej niż rok wcześniej, kiedy to zarejestrowano 578 szt. przyczep marki Pronar. Marka ta, poprawia swoje udziały rynkowe w stosunku do zeszłego roku o 2,3 pp i obecnie posiada 40,9 proc. udziałów.

Drugiego producenta w zestawieniu - firmę Metal-Fach, wyprzedza aż o 632 szt.

Metal-Fach, Metaltech, Wielton...

Druga w zestawieniu jest wspomniana marka Metal-Fach z 202 rejestracjami i udziałami 9,9 proc. Trzecia w zestawieniu marka Metaltech, notuje 9,1 proc. udziałów rynkowych i 185 szt. zarejestrowanych przyczep.

Czwarte miejsce ma Wielton z 98 szt. zarejestrowanych przyczep. Na kolejnych miejscach znajdują się Mar-Pol – 90 szt., Wodziński – 86 szt. i Meprozet –78 szt.

Najczęściej wybierane modele i regiony

Na podium najczęściej wybieranych modeli znalazły się przyczepy Pronaru: T653/2 z 167 rejestracjami, PT672 z 69 szt. i PT612 z 63 szt.

Województwem o największej ilości rejestracji po trzech miesiącach br., jest woj. mazowieckie z 317 rejestracjami. W woj. lubelskim zarejestrowano 309 szt. przyczep. Na trzecim miejscu jest woj. wielkopolskie, gdzie zarejestrowano 255 szt. nowych przyczep rolniczych.