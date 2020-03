Przygotuj się do sezonu i oszczędzaj

Początek sezonu prac polowych jak zwykle weryfikuje przygotowanie parku maszynowego do intensywnej pracy. Ocena stanu technicznego sprzętu i jego rzetelny serwis pozwolą na zminimalizowanie ryzyka kosztownych awarii i przestojów. Doskonale pomogą w tym sklepy Grene oferujące pełny asortyment części do maszyn uprawowych, ale też narzędzia i środki smarne niezbędne w przygotowaniu sprzętu do sezonu.

Rusza sezon prac polowych, a wraz z nim zaczyna się wzmożony ruch w parkach maszynowych każdego gospodarstwa. Weryfikacja stanu technicznego sprzętu przed wyjazdem w pole to podstawa. Wymiana zużytych elementów roboczych, łożysk, akumulatorów, a także płynów eksploatacyjnych, smarowanie, kontrola oświetlenia i elementów bezpieczeństwa to tylko kilka przykładów niezbędnych czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem intensywnej pracy. Znakomitą pomocą służy przy tym sieć 165 sklepów Grene oferujących niezwykle szeroki asortyment części znajdujących zastosowanie w maszynach i wyposażeniu gospodarstw rolnych i fachowe doradztwo w osobach wykwalifikowanych sprzedawców.

Specjalnie na wiosnę, widząc wzmożone zapotrzebowanie na różnego rodzaju akcesoria, Grene przygotowało ofertę promocyjną na wybrane produkty. Co ważne, taniej można kupić produkty, które potrzebne są właśnie teraz, a więc m.in. różnego rodzaju elementy robocze do maszyn uprawowych, w tym zęby do kultywatorów, redlice, lemiesze i dłuta. W przygotowaniu opryskiwacza do sezonu pomoże promocyjna oferta na rozpylacze, rozdzielacze i głowice. A jeśli ktoś chce pracować komfortowo w ciągniku, a ma zużyty bądź uszkodzony fotel, to właśnie być może teraz jest dobry moment na jego wymianę, ponieważ można je kupić ze sporym rabatem. W atrakcyjnej cenie oferowane są również łączniki górne dla różnych kategorii TUZ, haki sprzęgające oraz akumulatory, a także środki smarne i dezynfekcyjne. Produkty objęte promocją można znaleźć w aktualnej gazetce.

Warto wspomnieć też o tym, że jeśli jakiegoś produktu z asortymentu sklepu nie będzie akurat „na półce” danego sklepu, można ją zamówić u sprzedawcy i zostanie ona bezpłatnie dostarczona już w ciągu 24 godzin z magazynu centralnego. Warto też korzystać z oferty sklepu internetowego. Również i tutaj można liczyć na szybkie i darmowe dostawy, a także na możliwość zwrotu produktu w ciągu 30 dni od zakupu.

Jakby tego było mało, dla klientów sklepów Grene przygotowano konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Wystarczy w dniach od 4 do 25 marca 2020 r. zrobić zakupy za minimum 200 zł i zarejestrować paragon na stronie internetowej grene.pl oraz dokończyć hasło: „Przygotowanie do sezonu wiosennego z GRENE będzie...". Co tydzień wyłonieni zostaną trzej zwycięzcy, a do wygrania są produkty z asortymentu Grene, w tym: narzędzia, zabawki i profesjonalna odzież robocza. Jest o co walczyć!

