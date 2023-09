PWL to marka własna polskiej firmy PawelecAgro, fot. Artur Tłustochowicz

W naszym kraju coraz popularniejsza staje się uprawa słonecznika. Nic zatem dziwnego, że na rynku pojawia się coraz więcej hederów do jego zbioru. Jedną z tego typu propozycji spotkanych na tegorocznym Agro Show była przystawka PWL Speed Flow oferowana przez firmę PawelecAgro.

PWL to marka własna firmy PawelecAgro, która swoją siedzibę ma w Gorzycach w powiecie tarnowskim.

Przystawki do słonecznika pod marką PWL produkowane od dwóch lat i na cały świat

– Przystawki do słonecznika pod naszą nazwą PWL, czyli skrót od PawelecAgro, produkujemy od dwóch lat w kupionej przez nas tureckiej fabryce. Produkujemy je tam na nasz rynek, ale również i na cały świat, np. do Austrii, Niemiec, Mołdawii czy Serbii. Ostatnio otworzyła nam się droga na rynek kanadyjski, ale tam idą tylko najszersze modele – mówi Sebastian Herduś z PawelecAgro.

Hedery PWL są oczywiście kompatybilna z kombajnami różnych marek.

– Jeśli klient, np. po dwóch latach zmienia kombajn to musi jedynie założyć sobie inną ramkę montażową i inne multizłącze np. z gniazdami hydraulicznymi typu faster – tłumaczy Herduś.

Wystawowa przystawka Speed Flow Roto-Cut 10.75 bogato wyposażona

Sztywny heder do słonecznika PWL Speed Flow Roto-Cut 10.75 ma szerokość roboczą 7,1 m i całkowitą 7,6 m, rozstaw rzędów 30-35 cm oraz wagę 2700 kg. Wyposażony jest ponadto w docinacz obrotowy z 20 nożami, a także tylny wał łamiący i dogniatający łodygi, aby nie uszkadzały opon kombajnu.

– Zbieramy tylko kapelusze słonecznika, a żeby zmniejszyć straty ziarna podczas koszenia rozdzielacze rzędów są w kształcie półokrągłych rynienek, po to aby kapelusze do nich wpadały. Reszta łodyg jest rozdrabniana przez docinacz zamontowany na dole hederu, a końcówki łodyg, które zostały po docinaczach łamie i dogniata z kolei tylny wał. Wcześniej zdarzały się bowiem w naszym gospodarstwie i u naszych klientów przypadki uszkodzenia opon kombajnu – wyjaśnia specjalista z PawelecAgro.

System regulujący wysokość zbioru kapeluszy opisywanych przystawek składa się z dwóch podzespołów, a mianowicie wysuwanej klapy hydraulicznej oraz rotora pod listwą tnącą. Klapa pochyla słoneczniki do przodu i w tym samym czasie rotor pociąga je na dół. Kapelusze opierają się na tackach i są ucinane bezpośrednio pod spodem.

Ponadto celem uzyskania najwyższej wydajności pracy, regulacja wysokości cięcia systemu Roto-Cut oraz regulacja klapy hydraulicznej znajduje się zawsze pod ręką w kabinie operatora. Wskaźnik wysokości cięcia jest umiejscowiony na przystawce i doskonale widoczny przez operatora.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom przystawkami PWL SpeedFlow można pracować z prędkością nawet 12km/h.

Ile kosztuje przystawka Speed Flow Roto-Cut 10.75?

Wystawiona na Agro Show przystawka Speed Flow Roto-Cut 10.75 kosztuje około 135 tys. zł brutto z docinaczem i tylnym wałem. Niestety nie posiada wózka transportowego – takowe będą dostępne jako opcja od przyszłego roku. Standardowo dostępne są one w widocznym na zdjęciach grafitowym kolorze, ale można zażyczyć sobie inne malowanie, pasujące np. do koloru posiadanego kombajnu.

W ofercie firmy PawelecAgro znajdują się przystawki do zbioru słonecznika w szerokościach roboczych od 4,1 do 10,85 m, a także hedery do kukurydzy.