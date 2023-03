Czy to już staje się nudne? Do wyścigu o silnik napędzany wodorem zgłosiła się także Kubota. Podobnie jak Hyundai Doosan swoją „zdrową” jednostkę napędową Kubota zaprezentuje w nadchodzącym tygodniu w Las Vegas.

Jak większość wiodących producentów silników na świecie, również Kubota stara się być jak najbardziej neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Dlatego japońska firma zaprezentuje swoje najnowsze rozwiązania podczas CONEXPO 2023 w Las Vegas (14-18 marca). Główną gwiazdą stoiska będzie pionierski czterocylindrowy silnik wodorowy o pojemności skokowej 3,8 l.

Oprócz tego Kubota zaprezentuje nowe projekty silników wykorzystujące paliwa bezemisyjne, rozwiązania silników hybrydowych i silniki o większej efektywności paliwowej, które są częścią inicjatyw Japończyków zmierzających do osiągnięcia społeczeństwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla.

Kubota myśli o przyszłości

Kubota ogłosiła, że wszystkie nowe silniki wysokoprężne japońskiego producenta w Europie będą dopuszczone do stosowania paliw na bazie parafiny, zgodnie z europejską normą EN15940. Pozwala to na stosowanie paliw płynnych (GTL) i hydrorafinowanych olejów roślinnych (HVO), umożliwiając redukcję emisji CO2 nawet o 90 proc. bez konieczności modyfikacji silnika.

Kolejną nowością będzie silnik hybrydowy D1803 P1. W tym wypadku dodatkowy zintegrowany generator został osadzony w obudowie koła zamachowego. W przypadku silnika hybrydowego P1 silnik elektryczny wspomaga maszynę tylko wówczas, gdy wymagana jest wysoka moc.

Przełączanie między silnikiem, a napędem elektrycznym będzie również miało zastosowanie w przypadku hybrydowego silnika Kubota D1105 P2. Motor ten został po raz pierwszy zaprezentowany na targach Bauma 2022 w Niemczech. Oferując znamionową moc wyjściową 28,4 KM (18,5 kW) przy 3000 obr./min, D1105 P2 Hybrid oferuje również możliwość przełączania między napędem silnika klasycznego, a napędem elektrycznym. W obszarach, w których emisje lub hałas stanowią problem, silnik można zatrzymać i przełączyć na „elektryka”. Rozpoczęcie produkcji D1105 P2 Hybrid zaplanowano na 2025 r.

To nie koniec innowacji Kuboty. Silnik V3307 Micro-Hybrid, który trafi do produkcji jeszcze w tym roku, ma prostą konstrukcję z trzema głównymi komponentami: przetwornicą prądu stałego, akumulatorem litowo-jonowym i generatorem dołączonym do istniejącego modelu silnika.