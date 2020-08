Pudzian jako operator kombajnu zbożowego!

Tego chyba nikt się nie spodziewał. Niegdysiejszy najsilniejszy człowiek świata opublikował serię filmików, w których z dumą pokazuje iż zajmuje się rolnictwem.

Chyba nikt się tego nie spodziewał, że 5-krotny zdobywca tytułu najsilniejszego człowieka na świecie po godzinach wskakuje do kombajnu i przeprowadza żniwa.

Człowiek wielu talentów

Popularny "Pudzian" dotychczas dał się poznać jako zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA), kulturysta, zawodnik strongman, przedsiębiorca, a teraz także jako rolnik. Na swoim kanale na platformie YouTube Mariusz Pudzianowski publikuje serię krótkich filmików, na których pokazuje m.in. uroki pracy na wsi - zbiera wiśnie, zboże, czy chociażby odwozi skoszone płody rolne do skupu. Jak zapowiada, niebawem ukaże się także wideo z orki.

Trudy żniw

Z nagrania dowiadujemy się, iż w trakcie zbiorów temperatury sięgają ponad 30 st. C, co nie przeszkadza jednak w pracy i "Pudzian" zamierza tego dnia skosić 10 ha zboża. Pomimo tego, że zawodnik jakiś czas temu porzucił karierę strongmana, to jego muskulatura wciąż jest na tyle imponująca iż kolumna kierownicza w kombajnie musi być odsunięta niemal do samej szyby przedniej, aby rosły operator mógł z powodzeniem wykonywać swoje obowiązki.

Poniżej koniecznie sprawdźcie i oceńcie, jak Waszym zdaniem najsilniejszy człowiek świata radzi sobie z trudną pracą operatora kombajnu zbożowego:

A czy Wy, Drodzy Czytelnicy, poznajecie co to za model New Hollanda? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!