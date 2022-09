Z czystym sumieniem polecamy filtry PZL Sędziszów. Wszystkie modele powstają w naszym kraju z najlepszych zachodnich materiałów filtracyjnych. Taka strategia biznesowa zapewnia nie tylko najwyższą jakość, ale także ciągłość zaopatrzenia w czasach, w których wiele firm boryka się ze skutkami zrywania łańcuchów dostaw z Dalekiego Wschodu.

A może PZL Sędziszów? Sprzedawcy coraz częściej proponują klientom filtry jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek. I bardzo dobrze, ponieważ są to nowoczesne produkty, które bez problemów przechodzą testy porównawcze z czołowymi rywalami. Innym potwierdzeniem jakości jest fakt, że filtry PZL Sędziszów z powodzeniem spełniają wymagania najnowszych silników i maszyn. Polski producent sukcesywnie rozbudowuje swój asortyment i z powodzeniem zwiększa udział nie tylko na naszym rynku, ale także w Europie Zachodniej.



Bestsellery olejowe

Trudno sobie wyobrazić jakikolwiek sklep lub hurtownię zaopatrującą profesjonalistów, która nie posiada na stanie filtrów PP84 oraz WO1555X. Korzystają z nich dziesiątki maszyn rolniczych i przemysłowych, takich jak Atlas, Caterpillar, Claas, Cristal, Faun, Ostrówek, Mielec, Ursus, Zetor, ZREMB itp., a także ciężarówki i autobusy, m.in. Mercedes, Neoplan i Volvo.

Najpopularniejsze filtry paliwa PZL Sędziszów

Liderem sprzedaży jest PDS192 montowany głównie w maszynach roboczych i rolniczych Astra, Bomag, Scorpion, Liebheer, Manitou, Neuson, a także pojazdach ciężarowych i specjalistycznych Mercedes Benz i Volvo. Olbrzymią popularnością cieszy się także WP1570X – znajduje zastosowanie w takich markach jak Class, Demag, Mercedes-Benz, Setra, Faun, Grove, Kaelble, Kaessbohrer, Kamaz, Krone, Neoplan, Sisu Auto.

Hydrauliczny hit

Najbardziej uniwersalnym filtrem w tej kategorii jest PZL Sędziszów HP103 – w tym przypadku łatwiej by było wskazać modele, w których nie ma zastosowania niż te, w których jest montowany.

Wyjątkowa propozycja „kabinowa”

PZL Sędziszów bardzo chętnie wykorzystuje najnowsze technologie. Jako jeden z nielicznych producentów na rynku produkuje unikalną linię filtrów kabinowych Silver Nano Protect z dodatkową powłoką, na którą naniesiono dwukompozytowy roztwór z cząstkami nano-srebra i nano-miedzi. To obecnie absolutny top w tej branży. Charakteryzuje się on unikalnymi właściwościami antybakteryjnymi. W połączeniu z kilkuwarstwową powierzchnią filtracyjną produktu, stanowi on jeszcze bardziej skuteczną barierę przed bakteriami, alergenami, pleśnią i drobnym pyłem niż w przypadku popularnych filtrów węglowych. Zastosowane tu koloidalne srebro i miedź, to cząstki metalu wielkości nanometrów zawieszone w cieczy dyspersyjnej naniesionej na włókninę filtracyjną. Minimalny okres aktywności antybakteryjnej wynosi 12 miesięcy.

Dane, które są najlepszą rekomendacją

Najlepszym potwierdzeniem wysokiej jakości wykonania filtrów PZL Sędziszów są ich katalogowe parametry skuteczności filtrowania. Najdokładniejsze są oczywiście filtry paliwa, które zatrzymują cząstki o średnicy 3-5 µm. Wynika to z faktu, że muszą one wychwytywać nie tylko zanieczyszczenia mechaniczne (np. efekty ścierania elementów metalowych), ale także zanieczyszczenia organiczne (parafina, asfalteiny itp.).

Filtry oleju silnikowego zatrzymują zanieczyszczenia już od średnicy 10-25 µm. Wynika to oczywiście z zupełnie innej specyfiki pracy filtra i charakteru oleju.



Filtry hydrauliczne to dla odmiany bardzo szeroka gama produktów różniących się zastosowaniem i właściwościami. Z tego powodu ich dokładność filtracji mieści się w granicach od 3-100 µm. Niezależnie od tego poszczególne modele/referencje zawsze wpisują się parametrami w wymagania danej maszyny, układu hydraulicznego czy innego urządzenia, w którym wymagana jest filtracja oleju hydraulicznego.

Polska, czyli europejska jakość

Polskie filtry PZL Sędziszów są produkowane pod stałym nadzorem jakościowym i poddawane cyklicznym testom laboratoryjnym. Najlepsze, zachodnie materiały filtracyjne gwarantują najwyższą możliwą skuteczność. Całkowicie europejski rodowód zapewnia niezależność od łańcuchów dostaw z Dalekiego Wschodu. To wszystko sprawia, że filtrom PZL Sędziszów można zaufać.