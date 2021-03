Radio w ciągniku - kiedy zapłacisz abonament RTV?

Słuchanie muzyki w ciągniku czy kombajnie rolniczym niewątpliwie uprzyjemnia nam pracę, ale może generować obowiązek opłaty abonamentu RTV.

Od dawna odbiornik radiowy jest integralnym elementem standardowego wyposażenia kabiny niemal każdego ciągnika i kombajnu rolniczego. Wraz z nim producenci montują całą tzw. instalację radiową, czyli przewody zasilania odbiornika, przewody głośnikowe, same głośniki i antenę. Pamiętajmy jednak, że przyjemność słuchania muzyki w kabinie ciągnika czy kombajnu może słono kosztować.

Rolnik jako osoba fizyczna

Prawo mówi: “Zgodnie z art. 2 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez osoby fizyczne pozostające w tym samym gospodarstwie domowym lub samochodzie stanowiącym ich własność uiszczają tylko jedną opłatę abonamentową za używanie odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego”.

Czyli tzw. rolnik indywidualny jako osoba fizyczna płaci jeden stały, ustawowy abonament RTV niezależnie od posiadanej ilości odbiorników radiowych i telewizyjnych będących jego własnością. Czy będzie to radio w kuchni, warsztacie, samochodzie, ciągniku i kombajnie - wszystkie te radioodbiorniki wpisują się w jeden abonament.

Radio w ciągniku to już standard fot. Adam Ładowski

Rolnik prowadzący działalność gospodarczą

I tu radio-sprawy się nieco komplikują, a właściwie wyglądają tak: “Zgodnie z art. 2 ust. 4 w/w ustawy, wszystkie jednostki centralne, przedsiębiorstwa, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych”.

Czyli w praktyce, jeśli rolnik prowadzi działalność gospodarczą, obowiązek opłaty abonamentu RTV dotyczy każdego odbiornika radiowego (i telewizyjnego), będącego w jego posiadaniu. Każdego czy to w warsztacie, ciągniku, kombajnie czy nawet w samochodzie.

Monitory nie podlegają rejestracji fot. Adam Ładowski

Kup, słuchaj, płać

I tu, żeby było jasne, znów posłużymy się cytatem: “Wszystkie odbiorniki radiowe i telewizyjne podlegają obowiązkowi rejestracji w terminie do 14 dni od momentu wejścia w jego posiadanie. Za odbiornik podlegający rejestracji uważa się urządzenie technicznie dostosowane do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego.”

Owo “urządzenie techniczne” to także odbiornik radiowy w ciągniku czy kombajnie rolniczym, do którego nie jest fizycznie przykręcona antena pozwalająca na odbiór audycji radiowej. Czyli nawet gdy słuchamy muzyki zapisanej na plikach mp3, odtwarzając je za pomocą odbiornika radiowego, podlega on rejestracji i w określonych ustawą przypadkach także opłacie abonamentowej RTV.

Także radio w kombajnie podlega rejestracji. fot. Adam Ładowski

A ile taka przyjemność kosztuje?

Rozporządzenie KRRiT o wysokości opłat abonamentowych w 2021 r. z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych mówi:

"Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 24,50 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 294,00 zł).

Opłata za 1 miesiąc za odbiornik radiofoniczny wynosi 7,50 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 90,00 zł). "

Szanowni rolnicy prowadzący działalność gospodarczą, to ile macie tych radioodbiorników w swoim gospodarstwie?

