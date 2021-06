Rama do pielnika

Ruedi Emch jest rolnikiem i dodatkowo pracuje w szwajcarskiej firmie Schneeberger & Berger z siedzibą w Oberbottigen. Śmiało można napisać, że jego pasją jest wymyślanie nowych rozwiązań technicznych ułatwiających codzienną pracę.

Jego wynalazek nosi nazwę Row Chipper i w ubiegłym zdobył specjalną nagrodę w konkursie Agro Prize organizowanym przez Szwajcarskie Stowarzyszenie Maszyn Rolniczych.

Ruedi Emsch od dłuższego czasu zajmuje się w firmie Schneeberger & Berger zagadnieniami związanymi z mechanicznym zwalczaniem chwastów. Zauważył, że maszyny o małej szerokości roboczej przeznaczone do takich prac powodują wzrost kosztów związanych z czasem pracy oraz wzrost ilości energii potrzebnej do zwalczania chwastów.

Jednak najlepsze efekty daje praca maszynami o szerokości minimum 6 metrów. Jednak przy takich szerokościach roboczych 12 rzędowy pielnik waży około 3 ton. Powoduje to, że trzeba wykorzystywać do pracy coraz większe ciągniki, które muszą pracować na wąskim ogumieniu. Przy pracy na zboczach pojawia się natomiast problem ściągania ciągnika z rzędów co powoduje niszczenie opielanych roślin.

Emsch postanowił znaleźć rozwiązanie tych problemów i w warsztacie należącym do swego pracodawcy zbudował jednoosiową ramę na której można zawiesić pielnik. Oś Row Chippera ma duże, wąskie i skrętne koła oraz możliwość sterowana osią za pomocą sygnału GPS.

Podczas pracy pielnik jest jest zawieszony na TUZ znajdującym się na ramie. Pozwala to odciążyć przednie koła ciągnika co zwiększa przyczepność całego ciągnika podczas pracy. Koła ramy są sterowane przy użyciu sygnału pochodzącego z systemu jazdy równoległej ciągnika oraz poprawki pochodzącej z anteny zamontowanej nad osią ramy. Dzięki temu pielnik podąża pomiędzy rzędami roślin nawet podczas pracy na zboczach.

Po fazie testów przeprowadzonych jesienią ubiegłego roku zostało wyprodukowanych kilka maszyn by sprawdzić jakie będzie zainteresowanie rynku takim rozwiązaniem. Pojawił się także pomysł by ramę wykorzystać jako nośnik do pracy z szerokimi kosiarkami do trawy. Obecnie trwają testy takiego rozwiązania.

