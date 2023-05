Mamy już za sobą znaczną część testu tureckiego siewnika marki Ozdoken. Pora więc zweryfikować, jak przy użyciu maszyny testowej przebiegały siewy słonecznika i kukurydzy.

Jak siewnik radzi sobie z utrzymywaniem zakładanej normy wysiewu nasion oraz nawozu? Na czym polega jego ustawienie do siewu słonecznika oraz kukurydzy? Sprawdźmy to.

Na pierwszy ogień słonecznik

Redakcyjny test siewnika Ozdoken Tayka-KG6 rozpoczęliśmy od siewu słonecznika. W tym celu zastosowaliśmy tarcze 26-otworowe o średnicy każdego z otworów wynoszącej 2,5 mm. Sama wymiana tarcz przebiega bardzo sprawnie i wymaga odkręcenia jednej plastikowej nakrętki – co ważne, nie trzeba do tego celu używać żadnych dodatkowych narzędzi.

fot. Tomasz Kuchta

Przed rozpoczęciem siewu należy także dostosować ustawienia pokrywy regulacji nasion wewnątrz zbiornika oraz oddzielaczy nasion, których zadaniem jest zadbanie o to, by do jednego otworu tarczy wysiewającej przysysane było tylko jedno nasiono. Podobało nam się to, iż pod tym względem instrukcja siewnika jest dobrze opisana, a zawarte w niej zalecenia dot. ustawień były klarowne i przede wszystkim skuteczne.

W dalszej kolejności pozostaje nam ustawienie odległości pomiędzy nasionami w rzędzie, a więc dawki wysiewu. Aby tego dokonać należy dokonać regulacji zarówno centralnie z tyłu umieszczonej skrzyni przekładniowej, jak i ustawień kół zębatych znajdujących się przy przednim kole napędowym siewnika.

fot. Tomasz Kuchta

My zdecydowaliśmy się na wysiew ok. 70 tys. nasion słonecznika na ha w rozstawie rzędów co 75 cm, co przekładało się na odległość między nasionami wynoszącą ok. 18 cm.

Jeśli zaś chodzi o prędkość wentylatora, to posłużyliśmy się zaleceniami dostarczonymi przez producenta – dla słonecznika w naszym przypadku była to wartość ok. 35-40 bar.

fot. Tomasz Kuchta

Co istotne, po wsianiu zakładanego areału oraz opróżnieniu zbiorników na nasiona i zważeniu ich okazało się, że ustalona dawka niemal w stu procentach pokryła się z naszymi założeniami.

Kukurydza w kilku obsadach

Przestawienie siewnika z siewu słonecznika na kukurydzę zajęło dwóm operatorom dosłownie chwilę. W tym czasie należało wymienić tarcze wysiewające na 26-otworowe, z otworami o średnicy 4,5 mm, zmienić ustawienia oddzielaczy nasion, pokrywy regulacji nasion, głębokości siewu oraz finalnie dawki wysiewu.

fot. Tomasz Kuchta

Wiedząc, iż siewnik Ozdoken oferuje łatwą zmianę odległości między nasionami w rzędzie, postanowiliśmy przetestować jego możliwości w zupełnie różnych obsadach. Średnio była to dawka ok. 80 tys. nasion na hektar, jednak na poszczególnych polach różniących się znacząco jakością gleby było to w skrajnych przypadkach od 67 do nawet 87 tys. nasion na hektar.

Bieżące dane dot. ilości wysiewu nasion w czasie rzeczywistym przekazywał operatorowi rozbudowany komputer Digitroll, gdzie wyświetlane były także takie parametry jak chociażby prędkość robocza, obsiany areał, czy wskazywane były aktualnie wysiewające sekcje.

fot. Tomasz Kuchta

Równocześnie podczas siewu kukurydzy podawany był fosforan amonu i trzeba przyznać, iż ustawienie dozownika nawozu zaproponowane przez producenta dość dobrze odwzorowywało rzeczywistość.

Wstępne wrażenia dot. normy wysiewu zarówno nasion, jak i nawozu napawają optymizmem, jednak na pełne podsumowanie tego aspektu należy poczekać do wschodów. Wtedy też zaprezentujemy Wam efekty siewu siewnika Ozdoken Tayka-KG6.