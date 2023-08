Podczas pokazów polowych nowych maszyn marki Kuhn w Alzacji naszą uwagę zwrócił ciągnik marki Lindner. Austriacki traktor w wersji Lintrac 100 był zagregowany z nową przetrząsarką Kuhn GF 13003 T. Maszynę francuskiej firmy już opisaliśmy, ale chyba warto poznać także nietypowy na polskim rynku ciągnik?

Lindner to niezwykle ciekawa firma, która proponuje bardzo zaawansowane technicznie ciągniki, niezbyt tanie, ale bardzo dobre pod względem jakości wykonania.

W Polsce firma jest reprezentowana przez przedsiębiorstwo Hydro-Masz z Zapola koło Sieradza. Jednak sprzęt z Austrii ze względu na swoją cenę jest sprowadzany pod zamówienie klienta i raczej nie czeka na placu. Po prostu Lindner to marka dla tych, którzy chcą coś naprawdę dobrego i nie patrzą na cenę.

Ponad 70 lat tradycji

Austriacka firma zaczęła produkcję w 1946 r., zaś pierwszy traktor powstał już 1948 r. Założycielem przedsiębiorstwa był Hermann Lindner, pochodzący z południowotyrolskiej rodziny rolników z wioski Breitenbach. Przed wojną był mechanikiem, a od 1939 r. służył w Wehrmachcie i niestety brał udział w inwazji na Polskę, gdzie został ranny. W czasie pobytu w szpitalu przedłożył kilka ciekawych pomysłów na temat uzbrojenia dowództwu i został przydzielony do Luftwaffe. Za swoje wynalazki dla nazistów Lindner otrzymał tytuł inżyniera.

Nie będziemy się jednak znęcać nad działalnością Lindnera w niemieckiej armii i skupimy się na jego działalności powojennej. Najpierw rozpoczął produkcję górskich pił trakowych do surowych bloków kamienia naturalnego, a potem prostych ciągników rolniczych nazwanych S 14, które zgodnie z nazwą posiadały moc 14 KM.

Najważniejszym momentem we wczesnej historii firmy było skonstruowanie w 1953 r. ciągnika z napędem na cztery koła, który posiadał chłodzony wodą dwucylindrowy dwusuwowy silnik wysokoprężny pochodzący z zakładów Jenbacher. Rok później codziennie dwa ciągniki z napędem na cztery koła i zdolnością pokonywania wzniesień na poziomie 65 proc. opuszczały fabrykę w Kundl.

Niestety 19 października 1957 r. Hermann Lindner zmarł w szpitalu w Wörgl w wyniku ciężkiego wypadku. Kierownictwo nad fabryką przejęli wówczas jego synowie Rudolf i Hermann Lindnerowie.

Dalsze lata to kolejne sukcesy na rynku wewnętrznym, nowe modele i hale produkcyjne. W pewnym momencie firma wyspecjalizowała się w ciągnikach idealnych do pracy w górach i ciężkim terenie. Do portfolio firmy dodano także specjalne transportery dla rolnictwa górskiego i użytków zielonych.

W 2013 r. na rynku pojawił się ciągnik serii Lintrac, który jako pierwszy Lindner dysponował bezstopniową przekładnią oraz kierowaną tylną osią.

Obecnie firma zatrudnia ponad 250 pracowników, a wskaźnik eksportu przekracza 55 proc. Fabryka ciągników Lindner jest nadal w 100 proc. własnością rodziny. W 2022 r. firma zajęła w Austrii 5. miejsce w sprzedaży nowych ciągników (pierwsze miejsce należy od lat do innej austriackiej firmy. Oczywiście jest to Steyr).

Lindner Lintrac 100

Na pokazach w Alzacji mogliśmy podziwiać model serii Lintrac. Traktory Lintrac łączą cechy typowego ciągnika rolniczego z kosiarką do zboczy i ładowarką, a to dlatego, że posiadają czterokołowy układ skrętny, zdolność do pokonywania ekstremalnych wzniesień – nawet do 60 proc. (dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości poniżej 850 mm - Lintrac 90).

Gama ciągników Lintrac obejmuje obecnie pięć modeli o mocy od 101 do 136 KM. W ofercie są także nieco mniejsze modele Lintrac LS o mocach od 76 do 112 KM. Z zalet można wymienić oryginalną, inną od konkurencji stylistykę, panoramiczną i komfortową kabinę, amortyzację kabiny, kontrolę wibracji, przednią hydraulikę w standardzie i wydajną aktywną hydraulikę z oddzielnym zarządzaniem olejem. Wszystkie modele Lindnera Lintrac i Lintrac LS posiadają nowe silniki Perkins Syncro Level 5.

Lintrac zagregowany z nową przetrząsarką Kuhna posiadał czterocylindrowy silnik Perkins Syncro 904J-E36TA o mocy 117 KM i pojemności skokowej 3600 cm³. Oczywiście jednostka spełnia wymagania normy Stage V i posiada turbodoładowanie, filtr cząstek stałych oraz system SCR. Jednostka napędowa oferuje ogromny moment obrotowy wnoszący 500 Nm przy 1500 obr./min z bardzo gwałtownym wzrostem momentu obrotowego o ponad 40 proc.

Lindner Lintrac w Alzacji, fot. K.Pawłowski

Komfortowo w środku

Lindnera Lintrac 100 wyposażono w najnowszą bezstopniową technologię firmy ZF, którą połączono z obsługą opracowaną przez Austriaków. Dzięki przekładni ZF TMT09 pojazd może jeździć z prędkością 40 km/h. W opcji do dyspozycji jest kierowanie tylną osią typu Lindner z 4 trybami kierowania. Za hydraulikę odpowiada osiowa pompa tłokowa Bosch Rexroth z wydatkiem 88 l/min (100 l/m na zamówienie). Hydraulikę można obsługiwać za pomocą wielofunkcyjnego joysticka na podłokietniku LDrive.

Amortyzowana kabina jest wystarczająco duża jak na tę moc ciągnika. W środku mamy do dyspozycji monitor Touch IBC-Monitor PRO z łatwym do ogarnięcia menu. Łatwość obsługi to motto Lindnera i inne elementy sterujące zostały zredukowane do niezbędnego minimum i podzielone na deskę rozdzielczą, podłokietnik i boczną konsolę sterującą.

Lindner Lintrac 100 na pokazach Kuhna w Alzacji, fot. K.Pawłowski

Łatwa obsługa i jazda

Zadbano także o operatora i schowek boczny jest również chłodzony przez klimatyzację. Dzięki uchwytowi na kubek, półce na telefon i schowkowi na siedzenie jest miejsce na wszystko.

Prowadzenie Lintraca według producenta jest łatwe. Wystarczy uruchomić silnik, wybrać kierunek, wcisnąć pedał gazu i po prostu jechać. Dla wygody operatora Lindner zaprojektował pokrętło sterujące LDrive na podłokietniku. Jeśli LDrive jest włączony, obracanie pokrętła ustawia prędkość jazdy w sposób dynamiczny i bezstopniowy. Dostępne są przyciski szybkiego wyboru dla wszystkich kół, mechanizmu różnicowego, pamięci tempomatu, funkcji pełzania, trybu ręcznego i nożnego przyspieszania oraz różnych trybów jazdy.

Lindner Lintrac 100 na pokazach Kuhna w Alzacji, fot. K.Pawłowski

Warto podkreślić, że Lintrac to według producenta pierwszy ciągnik ze skrętną tylną osią. Podczas prac rozwojowych firma Lindner była w stanie wykorzystać dziesięciolecia doświadczeń w zakresie kierowania 4 kołami w rolnictwie górskim i zastosowaniach komunalnych z transporterem Unitrac. Zastosowano tutaj wyjątkowo stabilne obudowy przegubów wykonane z żeliwa sferoidalnego. Na życzenie tylną oś można skręcać do 20°, co zapewnia maszynie Lintrac zwrotność nieosiągalną wcześniej dla ciągników.

Choć warto też podkreślić, że Lintrac jest całkiem zwrotny nawet bez tylnej osi skrętnej. Dzięki kompaktowemu rozstawowi osi i kątowi skrętu 52° z przodu ciągnik uzyskał średnicę zawracania 9,5 m, czyli podobną do kompaktowych samochodów osobowych. Dzięki czterem kołom skrętnym uzyskuje się rewelacyjną średnicę zawracania poniżej 7 m. Możliwa jest również jazda tzw. „krabem”.

Ile kosztuje Lindner Lintrac 100?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy Lindner nie należy do marek tanich. Za te wszystkie nowinki techniczne i świetne wykonanie trzeba zapłacić w podstawie 125,5 tys. euro (czyli według dzisiejszego kursu nieco ponad 560 tys. zł). Ceny oczywiście są wyrażone w kwotach netto. Oznacza to, że za jednego Lindnera możemy mieć miej więcej dwa ciągniki Kioti HX 1201.

Na osłodę po gorzkiej informacji o cenie możemy napisać, że jeśli nie chcemy aby nasz Lindner był czerwony, możemy zamówić ciągnik także w innych kolorach: niebieskim, żółtym, pomarańczowym, zielonym, białym, czarnym i szarym.

Lindner Lintrac 100 na pokazach Kuhna w Alzacji, fot. K.Pawłowski

Lindner Lintrac 100 na pokazach Kuhna w Alzacji, fot. K.Pawłowski

Lindner Lintrac 100 na pokazach Kuhna w Alzacji, fot. K.Pawłowski