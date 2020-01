Rauch: Nowa jakość precyzji rozsiewu

Dotychczasowo firma Rauch miała w swojej ofercie ciągane pneumatyczne rozsiewacze nawozów kosztujące powyżej 100 tys. euro, skierowane do dużych gospodarstw. Producent pomyślał jednak również o średnich gospodarstwach, przedstawiając zawieszany rozsiewacz pneumatyczny Aero 32.1 z belką o szerokościach do 30 m.

Jak twierdzi Jens Hille, sales manager w firmie Rauch niemiecki producent już teraz przygotowuje się do spełniania wymogów ochrony środowiska, które będą obowiązywały za kilka-kilkanaście lat.

– W ciągu tego czasu będziemy mieli zarówno rozsiewacze tarczowe jak i pneumatyczne. Nie wiemy, co przyniesie nam przyszłość, jednak jesteśmy przekonani, że nawozy będą musiały być dozowane jeszcze precyzyjniej niż teraz. Dzisiaj już dochodzimy do końca możliwości precyzyjnego rozsiewu jeśli chodzi o rozsiewacze tarczowe, dlatego nas języczek u wagi przechyla się na stronę rozsiewaczy pneumatycznych – przedstawiciel firmy.



Jak twierdzi producent, za pomocą tego typu belki jesteśmy w stanie rozsiewać precyzyjnie nawet najgorsze jakościowo nawozy.

– I to jest dokładnie to, co politycy zajmujący się ochroną środowiska chcieliby uzyskać. Na chwilę obecną oferujemy tutaj rozwiązanie Section Control z podziałem na cztery sekcje. Zdajemy sobie sprawę, że rolnicy w przyszłości będą korzystali z kart pól, dlatego nasza zawieszana maszyna będzie mogła dysponować nawet 24 sekcjami (każdy walec wysiewający będzie podzielony na 6 sekcji), dzięki którym można będzie korzystać ze zmiennego dawkowania, co przy bardzo zróżnicowanych jeśli chodzi o zapotrzebowanie nawozu polach pozwoli zaoszczędzić nawet do 30 proc. nawozu. Dlatego jesteśmy przekonani, że popularność tego typu maszyn będzie gwałtownie rosła – wyjaśnia Hille.

