Choć w 2022 r. odnotowaliśmy spory spadek rejestracji nowych ciągników w stosunku ubiegłego roku, to są na rynku producenci, którzy zaliczą ubiegły sezon do udanych. Jednym z nich jest Massey Ferguson. Z czego to wynika?

W sytuacji, gdy w 2022 r. spadki sprzedaży nowych ciągników sięgnęły 17,3 proc., Massey Ferguson odnotował wzrosty na poziomie 15,8 proc. Skąd wzięły się tak dobre wyniki?

Massey Ferguson ze wzrostami sprzedaży

Gdy zdecydowana większość producentów z rynku ciągników rolniczych świeci się na czerwono, Massey Ferguson kończy rok 2022 z dużymi wzrostami. Co wpływa na taki wynik sprzedażowy?

- W ostatnim czasie w ofercie Massey Fergusona nastąpiła duża zmiana produktowa. Wprowadziliśmy serię ciągników „S”, która bardzo dobrze została przyjęta na rynku – wyjaśnia Artur Kabza, specjalista ds. produktu w Massey Ferguson Polska.

Ciągniki Massey Ferguson z oznaczeniem "M" w nazwie skierowane są do klientów oczekujących prostszych, mechanicznych maszyn fot. Tomasz Kuchta

Jak się okazuje, kluczową kwestią w tym wypadku jest także elastycznie podejście do potrzeb klienta

- Massey Ferguson nie jest marką, gdzie narzucamy klientowi jakiś standard wyposażenia. To właśnie klient może skroić dany ciągnik dokładnie względem własnych potrzeb. Naszą zaletą jest zatem elastyczność w tym zakresie. Posiadamy pewną pulę prostych ciągników zamawianych na magazyn, jednak bardzo chętnie realizujemy zamówienia traktorów szytych na miarę – dodaje Kabza.

Najpopularniejsze serie ciągników

Jakie zatem serie ciągników w największym stopniu napędzają sprzedaż Massey Fergusona w Polsce?

Zdaniem Artura Kabzy, specjalisty ds. produktu w Massey Ferguson Polska, dobry wynik sprzedażowy ciągników w 2022 r. jest rezultatem szerokiej oferty modelowej producenta, jak również elastyczności w podejściu do potrzeb klienta fot. Tomasz Kuchta

- Jednymi z najpopularniejszych traktorów w naszej ofercie są obecnie ciągniki serii 5S. Klienci doceniają ich kompaktowe wymiary, świetną widoczność i obie dostępne przekładnie: Dyna-4 oraz Dyna-6. W kontekście tego ciągnika bardzo dobrze przyjęła się także nasza kampania promocyjna, gdzie niejako w podstawie oferowaliśmy lepiej wyposażoną wersję Efficient – wyjaśnia Artur Kabza.

Seria ciągników Massey Ferguson 5S wyróżnia się mocno ściętą maską, co ma zapewnić bardzo dobrą widoczność chociażby w czasie pracy z ładowaczem czołowym fot. Tomasz Kuchta

Ciekawą propozycję producent posiada także dla klientów oczekujących maszyny prostej i sterowanej mechanicznie.

- 5M to seria ciągników prostszych, nie ma tam bowiem dostępnych wyrafinowanych opcji jak chociażby elektrycznie sterowanych zaworów hydraulicznych, czy nawigacji satelitarnej. Jest za to silnik o pojemności 4,4 l połączony z przekładnią Dyna-4. Są to też traktory, które częściowo zamawiamy z wyprzedzeniem na magazyn, bo wiemy czego na ogół szukają klienci. To z kolei pozwala na znaczące skrócenie oczekiwania na ciągników, bądź w ogóle zakup bezpośrednio z placu od dealera – dodaje Kabza.

Dużo wyżej w hierarchii znajduje się seria ciągników 8S, która niejako wprowadziła zupełnie nową stylistykę u Massey Fergusona.

Chętnych na zajrzenie do wnętrza nowych ciągników ze stajni Massey Ferguson na każdych targach jest mnóstwo fot. Tomasz Kuchta

- Jest to zupełnie nowy ciągnik, łączący w sobie duże gabaryty – rozstaw osi wynoszący 3,05 m z dużym silnikiem o pojemności 7,4 l oraz aż trzema dostępnymi przekładniami w ofercie i bardzo szerokim wachlarzem wyposażenia dodatkowego – zaznacza przedstawiciel Massey Fergusona.

Co z dostępnością ciągników?

W ostatnim czasie dostępność ciągników często przesądza o wyborze konkretnego producenta. Jak zatem ta kwestia wygląda w Massey Fergusonie?

- To zależy od serii, od modelu, przekładni, poziomu wyposażenia. Tendencja jest taka, że im ciągnik jest lepiej wyposażony, ma więcej elementów elektronicznych, tym czas oczekiwania jest dłuższy. W skrajnych przypadkach może on dochodzić nawet do roku. Jeśli zaś chodzi o prostsze modele, to niekiedy są one od ręki dostępne u dealera, ewentualnie czas oczekiwania na produkcję wynosi 3-4 miesiące – podsumowuje Kabza.