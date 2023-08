Zobacz galerię

Problemy w rolnictwie dla jednych stanowią przeszkodę nie do pokonania, dla innych natomiast są impulsem do poszukiwania ich rozwiązania. Tak też stało się w tym przypadku i doprowadziło do wynalezienia niezwykłej, bo skośnej redlicy.

W tym miesiącu bohaterem będzie siewnik Weaving serii GD. Maszyna jest produkowana w Wielkiej Brytanii od roku 2015, kiedy to została oficjalnie zaprezentowana rolnikom. Siewniki serii GD są produkowane jako maszyny zawieszane o szerokości 3 i 4 metrów. Przy tym w wersji z nawozem może występować tylko siewnik o szerokości 3 metrów. Wtedy zbiornik jest podzielony na dwie komory o pojemności 800 litrów każda. W wersji półzawieszanej siewniki serii GD występują w szerokościach od 3 do 8 metrów. Ich zbiornik ma pojemność 5000 l i jest podzielony na dwie równe komory. W zależności od potrzeb komory można połączyć lub rozdzielić, by wysiewać dwa różne materiały. W wersji do siewu zboża każda z komór ma swój własny aparat wysiewający i można wysiewać różny materiał w każdym rzędzie redlic. W wersji z nawozem system dozowania wysiewanego materiału jest tak skonstruowany, że do redlicy dozowany jest jednocześnie nawóz z nasionami. Dodatkową opcją w wersji półzawieszanej jest możliwość dodania dwóch małych zbiorników po około 150 litrów każdy, umożliwiających wysiew nasion roślin drobnonasiennych lub mikronawozów podczas siewu. Obie wersje można także w opcji wyposażyć w zewnętrzny siewnik poplonów.

Skośna redlica

Charakterystyczną cechą siewnika Weaving GD jest jego redlica dwutalerzowa. Ma ona bardzo nietypową konstrukcję i została wymyślona przez rolnika Tony’ego Genta. Do jej powstania przyczyniły się problemy, jakich rolnik doświadczał podczas siewu. Ponieważ gospodarzył on na glebach gliniastych i wdrażał w swoim gospodarstwie technologie uproszczone, poszukiwał siewnika, który poradzi sobie na jego glebach. Testował różne siewniki i napotykał problemy, w czasie suszy redlice potrafiły tworzyć bryły i przez to nie dawały rady przykryć nasion i zamknąć dobrze bruzdy siewnej. Natomiast w warunkach wilgotnych bruzda była zamknięta zbyt mocno, co powodowało problemy z napowietrzeniem gleby w okolicach nasion. Rolnik postanowił więc stworzyć redlicę, która sprawdzałaby się w jego warunkach. Tak powstała redlica dwutalerzowa, która nacina glebę pod kątem. Większa dolna tarcza redlicy nacina glebę, natomiast mniejsza górna lekko ją unosi i tworzy bruzdę siewną. Do niej wprowadzany jest wysiewany materiał. Za redlicą znajduje się gumowe koło dogniatające, które dzięki konstrukcji redlicy porusza się po do facto nieuprawionej powierzchni gleby i od góry zamyka szczelinę, w której znajduje się wysiewany materiał. Firma Weaving nazwała redlice od nazwiska ich wynalazcy Gentle Disc (GD) i tak też nazwała model siewnika.

Niskie zapotrzebowanie na moc

Redlice są umieszczone w dwóch rzędach oddalonych od siebie o metr, co zapewnia dużo miejsca i zapobiega ich zapychaniu. Redlice są umieszczone na solidnych równoległobokach, dzięki czemu możliwe jest dokładne kopiowanie terenu. Głębokość pracy ustawia się za pomocą przetyczek w zakresie od 0 do 13 cm ze skokiem co 1,5 cm. Koło zamykające jest także elementem kontrolującym głębokość pracy. Koło jest gumowe, co zapobiega jego oklejaniu podczas pracy w trudnych warunkach. Nacisk redlicy jest z kolei regulowany hydraulicznie i można go ustawiać w zakresie od 0 do 200 kg na redlicę. Sam element dozujący nasiona w redlicy można wyjąć spomiędzy talerzy bez użycia narzędzi – wystarczy wyjąć jedną zawleczkę. Maszyna ma bardzo niskie zapotrzebowanie na moc, bowiem jak deklaruje producent – do pracy wystarczy zaledwie 40 KM/m szerokości roboczej. Przy maszynie 8-metrowej jest to ciągnik o mocy 240 KM. Oczywiście siewnik może pracować w systemie ISOBUS, a aparaty wysiewające można zamówić w wersji przystosowanej do siewu nawozów, z możliwością sterowania normą wysiewu zgodnie z mapami glebowymi. Za maszyną znajduje się oś jezdna wyposażona w szerokie opony niskociśnieniowe o rozmiarze 800/45-26.5.