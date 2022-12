W przypadku awarii chłodnicy w sprzęcie wyposażonym w silniki spalinowe często zastanawiamy się jaką część zamienną wybrać – nową z serwisu czy regenerowaną? Firmy zajmujące się regeneracją mówią wprost – regenerowana jest tak samo dobra, a tańsza, więc po co przepłacać?

W przypadku chodnic rolnicy mają sytuację wręcz komfortową, bowiem oferta firm regenerujących ten element jest spora, a niektóre z nich oferują także nowe części wykonane od podstaw w taki sam sposób jak produkt OEM. Za oryginalną część w autoryzowanym serwisie zazwyczaj zapłacimy od 70 do nawet powyżej 100 proc. więcej niż w firmie regenerującej lub produkującej nieoryginalne chłodnice.

Przedstawiciel firmy Maximus z Kargowej, wskazując na chłodnicę z ładowarki Manitou, powiedział nam, że nowa w serwisie kosztuje powyżej 7 tys. zł, zaś produkt ten sam, tylko wyprodukowany przez firmę Maximus będzie kosztował ok. 4 tys. (ceny netto). W przypadku chłodnicy regenerowanej koszty będą jeszcze mniejsze. I co jest równie ważne – na oryginalną część zazwyczaj należy czekać, a w firmach produkujących chłodnice najpopularniejsze modele są zawsze na miejscu, w magazynie.

Firmy zajmujące się regeneracją chłodnic często produkują także nowe części do najpopularniejszych maszyn na rynku, fot. K.Pawłowski

Czy regenerowane chodnice są gorsze?

Przykładowa cena brutto w Maximusie za chłodnicę regenerowaną do ciągnika John Deere 8430 wynosi 3 690 zł, w przypadku chodnic nowych jest oczywiście nieco drożej, ale nadal atrakcyjnie - np. element do Claasa Dominatora kosztuje 5 027 zł, New Hollanda TM140/TM155 2 878 zł, Masseya Fergusona 6495/7485/7490/7495 - 1 782 zł.

Regeneracja jest procesem polegającym na przywróceniu 100 proc. właściwości użytkowych danej części. Częściom przywraca się oryginalny kształt, wymiary, parametry i właściwości niezbędne do dalszej pracy. Wszystkie elementy, które zostają użyte przy regeneracji są nowe.

W chłodnicach najważniejszym elementem, który jest najczęściej wymieniany, to rdzeń. Jeśli jest to możliwe w nowych chłodnicach stosuje się nowoczesne rdzenie aluminiowe, ale w przypadku produktów regenerowanych wykonuje się rdzenie takie jak w oryginale, często z miedzi. Wszystko zależy od konkretnej maszyny i użytej oryginalnie chłodnicy.

W firmie Vancooler z Zielonej Góry mówi się wprost - regeneracja jest o wiele lepszym sposobem na poradzenie sobie z problemem. W tym wypadku usługa trwale przywraca właściwości użytkowe, natomiast naprawa jest zawsze doraźnym i chwilowym ratunkiem, który może nawet pogorszyć właściwości chłodnicy.

Po lewej widać zregenerowaną chłodnicę do Claasa, fot. K.Pawłowski

Czy wszystkie chłodnice można poddać regeneracji?

Według Vancooler ze względu na zastosowanie dokładnie takich samych podzespołów jak w produktach OEM lub w niektórych przypadkach podzespołów czy materiałów ulepszonych, żywotność chłodnic, intercoolerów czy recyrkulatorów spalin jest dokładnie taka sama jak produktów oryginalnie montowanych w maszynach.

Jeśli mamy nietypowy ciągnik, rzadko spotkany na naszym rynku jak np. David Brown lub chińską markę o nieznanej nazwie, albo pojazd zabytkowy to większość firm także poradzi sobie z regeneracją.

Specjaliści z Maximusa powiedzieli, że zrobią każdą chłodnicę jeśli dostaną wszelkie dane i rysunki lub oryginalną część na wzór. Niekiedy pojazdy zabytkowe czy maszyny sprzed kilkudziesięciu lat mają skomplikowane, udziwnione rdzenie lub inne elementy, które trudno odwzorować – wówczas jeśli użytkownikowi nie zależy na oryginalności, można wykonać produkt niezgodny z tym co wyszło z fabryki, ale w pełni funkcjonalny, działający i przedłużający życie danej maszyny.