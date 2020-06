Rekordowa sprzedaż nowych przyczep w maju

Maj był bardzo łaskawy dla producentów i sprzedawców nowych przyczep rolniczych. Liczba rejestracji tych maszyn znacznie przekroczyła zarówno ilość z kwietnia br. jak i z maja roku ubiegłego.

Tak dobrej sprzedaży na tym rynku nie notowano od dawna. Z danych zebranych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych na podstawie CEPiK wynika, że w maju bieżącego roku zarejestrowano 594 szt. nowych przyczep rolniczych. Jest to dotychczas najlepszy tegoroczny wynik miesięczny.

W stosunku do poprzedniego miesiąca notujemy 136 rejestracji więcej. Porównując do maja 2019 tegoroczny ilość rejestracji jest wyższa o 111 szt. Patrząc na cały okres od początku roku, notujemy 2480 szt. nowo zarejestrowanych przyczep rolniczych, czyli o 626 szt. więcej niż przed rokiem, co daje wzrost o 34 proc.

Zaskoczenia nie ma jeśli chodzi o lidera rynku, którym cały czas pozostaje Pronar. W pierwszych pięciu miesiącach roku zarejestrowano 1063 szt. nowych przyczep tej marki, czyli o 288 szt. więcej niż rok wcześniej. Pronar na koniec maja osiągnął 42,9 proc. udziałów rynkowych.

Drugie miejsce z wynikiem 354 szt. zajmuje Metal-Fach. Marka ta również notuje lepszy wynik niż przed rokiem. 118 szt. więcej niż rok wcześniej pozwoliło na osiągnięcie 14,3 proc. udziałów rynkowych. Na trzecim miejscu jest Wielton z wynikiem 220 szt. i 8,9 proc. udziałów rynkowych. Natomiast Metaltech notuje 192 szt. i 7,7 proc. udziałów rynkowych.

Jeśli zaś chodzi o najpopularniejsze modele sprzedanych przyczep po pięciu miesiącach 2020 roku to zestawienie ponownie otwiera model Pronar T653/2 z 199 rejestracjami. Na drugim miejscu również znajduje się model marki Pronar – T672, ale ze znacznie niższym wynikiem - 71 szt. Natomiast Pronar PT606 zajmuje trzecie miejsce z ilością 63 szt.