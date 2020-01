Rekordowo niska sprzedaż ciągników w 2019 r.

Statystyki sprzedaży nowych ciągników rolniczych w 2019 r. mówią o 8714 zarejestrowanych maszynach. Choć jest to wynik nieznacznie słabszy od ubiegłorocznego, okazuje się najniższym w ubiegłym dziesięcioleciu. Niektóre marki odnotowują znaczące spadki, a kilka imponujące wzrosty sprzedaży.

Rok 2019 zamknął się wynikiem 8714 szt. zarejestrowanych maszyn (dane: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych). To wynik gorszy niż przed rokiem, co oznacza spadek rejestracji w stosunku do 2018 roku o 3,9 proc. (350 szt.), kiedy to zarejestrowano 9064 szt. nowych ciągników i jednocześnie najsłabszy w ciągu ostatnich 10 lat. Według naszych statystyk do tej pory najmniej nowych traktorów w tym okresie zarejestrowano w 2016 r. i był on na poziomie 8952 szt. wynik z 2019 r. – choć nieznacznie – jest jednak niższy.

Najlepszym miesiącem 2019 r. pod względem rejestracji był grudzień – 962 szt. Patrząc jednak na ostatnie lata, nie jest to wynik imponujący. W 2017 r. w grudniu zarejestrowano 2448 szt., w 2018 r – 1536 szt. Trzeba jednak pamiętać, że grudniowe wzrosty w poprzednich latach były związane przede wszystkim z wejściem od nowego roku przepisów dotyczących homologacji ciągników. Ciągniki nie spełniające nowych wymogów musiały być zarejestrowane do końca roku. Ubiegły rok był pod tym względem spokojniejszy.

Top lista

W roku 2019 r. najpopularniejszą marką pozostała marka New Holland. Wciągu całego roku zarejestrowano 1520 szt. nowych ciągników tej marki. To o 416 szt. mniej niż rok wcześniej (spadek o 21,5 proc.). Mimo spadku, New Holland utrzymał pozycję lidera z udziałami 17,4 proc.

Drugie miejsce z ilością 1317 szt. zajmuje John Deere, który również notuje spadek z stosunku do 2018 r. Zarejestrowano o 213 szt. mniej nowych ciągników tej marki (spadek o 13,9 proc.). John Deere w 2019 r. osiągnął 15,1 proc. udziałów rynkowych.

Pierwszą trójkę zamyka Kubota z 1058 rejestracjami nowych ciągników. Kubota w przeciwieństwie do poprzednich marek notuje wzrost rejestracji w stosunku do 2018 r. o 126 szt. (wzrost o 13,5 proc.). To pozwoliło na osiągnięcie 12,1 proc. udziałów rynkowych.

W 2019 r. znacznie zmniejszyły się różnice pomiędzy markami zajmującymi trzy pierwsze miejsca. Rok wcześniej pomiędzy pierwszą a trzecią marką różnica wynosiła 11,1 proc. udziałów rynkowych (21,4 proc. John Deere vs. 10,3 proc. Kubota). Obecnie różnica ta wynosi już tylko 5,3 proc.

Również czwarta i piąta marka w rankingu zmniejszyły dystans do pierwszej trójki. Czwarty z kolei Zetor osiągnął 9,5 proc. udziałów rynkowych, rok wcześniej było to 8,8 proc. Zetor zarejestrował 825 szt. nowych ciągników, to o 30 szt. więcej niż w 2018 r. Deutz Fahr, który obecnie jest piąty znacznie poprawił swoją sytuację rynkową rok do roku. Zarejestrowano 817 szt. nowych ciągników tej marki, podczas gdy w 2018 r. było to 663 szt. Oznacza to wzrost o 154 szt., czyli o 23,2 proc. To pozwoliło na osiągnięcie 9,4 proc. udziałów rynkowych, czyli tylko o 0,1 proc. mniej niż marka Zetor.

Case IH spadł w rocznym rankingu o jedną pozycję i z ilością 601 szt. (174 szt., mniej niż przed rokiem, spadek o 22,5 proc.) i udziałami 6,9 proc. zajmuje szóstą pozycję.

Siódme miejsce zajmuje Massey Ferguson, notujący imponujący, niemal 72 proc. wzrost rejestracji rok do roku. W 2019 r. zarejestrowano 404 szt. nowych ciągników tej marki, podczas gdy w 2018 r. było to 235 szt. Udziały Massey Ferguson w 2019 roku to 4,6 proc.

Niewiele mniej notuje Claas – 4,4 proc. udziałów. Claas w 2019 r. osiągnął wzrost o 101 szt. (wzrost o 35,8 proc.) do 383 szt. Valtra jest ostatnią marką, która w 2019 roku osiągnęła udziały powyżej 4 proc. Ilość 358 szt. pozwoliła na osiągnięcie 4,1 proc. udziałów. Valtra zanotowała spadek o 5 szt. w stosunku do 2018 r.

Znaczący spadek sprzedaży odnotowała krajowa marka - Ursus. W tym przypadku liczba rejestracji zmniejszyła się o niemal 42 proc. - z 354 na 206 szt.

Źródło: PIGMiUR

Kubota jest liderem w dwóch najniższych kategoriach mocy (do 50 KM). W kategorii do 30 KM notuje 55 proc. udziałów, w kategorii 31-30KM 22,9proc. W kategorii 51-70 KM Kubota z wynikiem 86 szt. i 19,6proc. udziałów niewiele ustępuje marce New Holland, która osiągnęła 20,5proc. udziałów rynkowych i 90 szt.

W kolejnej kategorii 71-100 KM liderem jest również New Holland z wynikiem 20,8proc. udziałów (535 szt.). New Holland notuje najwięcej rejestracji również w kat. 141-200 KM (23,9proc. udziałów i 366 szt.).

John Deere przewodzi w kategorii 101-140 KM (18,6 proc. udziałów i 375 szt.) oraz w kategorii powyżej 200 KM, w której ma 25,3 proc. udziałów (224 szt.).