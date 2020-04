Rekordowo tanie tankowanie?

Ceny ropy naftowej notują rekordowo niskie ceny. To zaczyna przekładać się również na ceny na stacjach paliw. Na niektórych olej napędowy można kupić już nawet poniżej 3,3 zł/l!

We wtorek 21.04.220 r. w ok. godziny 18.00 ropa WTI osiągnęła 13,15 dol. za baryłkę, co jest spadkiem o ponad jedną trzecią, a ropa Brent dobiła do 19, 23 dol. za baryłkę, o jedną czwartą (źródło: wnp.pl). Dzisiejsze ceny oleju napędowego w hurtowej sprzedaży Orlenu to 3022 (Ekodiesel) i 3267 (ON Arktyczny 2) za 1 m3.

Czytaj więcej: Historyczny dzień na rynkach. Minusowe ceny ropy w kontraktach na maj

Ciągle jeszcze na wielu stacjach paliw cena oleju napędowego przekracza sporo 4 zł. To głównie efekt zakupionego przez stację paliwa po wyższych cenach niż obecne i powolna jego sprzedaż w związku ze znacząco zmniejszonym ruchem pojazdów i tym samym zapotrzebowaniem na tankowanie. Na niektórych stacjach ceny za ON już spadły do poziomu 3,5-3,8 zł/l. Oczywiście u dostawców hurtowych można liczyć na jeszcze niższe ceny.

- Biorąc pod uwagę dynamiczną sytuację spadkową na rynku międzynarodowym i gwałtowne załamanie najpierw w marcu, a także to które trwa od początku bieżąc tygodnia – szanse na spadek są znaczące, obniżenie się cen paliw może jeszcze następować w kolejnych dniach - zauważa dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-Petrol.pl

- Na wielu obiektach stacyjnych już zdarza się widzieć benzynę po 3,5 – choć ogólnopolska średnia na zeszły tydzień była na poziomie 4,02 zł/l. Diesel także przeniesie te obniżki, bowiem spadki dotyczą wszystkich produktów naftowych – zejście do 4 zł i niżej jest kwestią kilku-kilkunastu dni jak sądzę. Natomiast musimy pamiętać, jaki procent stanowią w polskich cenach paliw podatki i daniny i to jest koszt, którego nie „przeskoczymy” - dodaje ekspert.

Biorąc pod uwagę że jeszcze 2-3 miesiące temu cena ON oscylowała w okolicach 5 zł/l, dzisiaj przy zakupie 1000 l można zaoszczędzić nawet 1500 zł.

Rekordowo niskie ceny - nawet na poziomie 3,2-3,3 zł/l ON można spotkać tradycyjnie na stacjach paliw przy dużych centrach handlowych.

Tankujący pojazdy z silnikami benzynowymi mogą liczyć na jeszcze niższe ceny. Etylina E95 jest zazwyczaj tańsza o ok. 10-20 gr na litrze od podstawowego ON.

To przynajmniej jeden pozytyw w kontekście kryzysu związanego z pandemią i trudnej sytuacji związanej z przebiegiem wiosennej aury.