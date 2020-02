Rekordowy styczeń na rynku nowych przyczep

Tak dobrego początku roku jak obecnie nie było w rejestracji nowych przyczep od 3 lat. Porównując tylko do stycznia ubiegłego roku wzrost sięgnął 59 proc.

Na podstawie danych odnośnie rejestracji zebranych z CEPiK przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych w styczniu br. zarejestrowano 526 szt. nowych przyczep rolniczych i był to najlepszy styczeń w perspektywie ostatnich trzech latat, kiedy to notowano odpowiednio w 2019 roku 331 szt. i 353 w 2018 roku. Jest to zatem wynik o 195 szt. lepszy niż w 2019 roku, co oznacza wzrost o 59 proc.

Niezmiennie liderem rynku pozostaje firma Pronar, której przyczep zarejestrowano w styczniu 257 sztuk. Jest to więcej o 120 szt. niż rok wcześniej. Pronar w styczniu osiągnął 48,9 proc. udziałów rynkowych co daje wzrost o 7,5 pp w stosunku do stycznia 2019. Drugie miejsce z wynikiem 73 szt. zajmuje Metal-Fach, która to marka również notuje lepszy wynik niż przed rokiem. 28 szt. więcej niż rok wcześniej pozwoliło na osiągnięcie 13,9 proc. udziałów rynkowych. Na trzecim miejscu jest z kolei Wielton z 32 rejestracjami (o 11 szt. więcej niż rok wcześniej) i 6,1 proc. udziałów.

Jeśli chodzi o najpopularniejsze modele przyczep rolniczych w styczniu 2020 to zestawienie otwiera model Pronar T653/2 z 55 rejestracjami. W pierwszej dziesiątce poza marką Pronar są tylko dwa modele Metal-Fach: T710/1 i T710/2, których zarejestrowano po 11 szt.

Z kolei rozpatrując liczbę rejestracji w kategoriach geograficznych to województwem o największej ilości rejestracji w styczniu 2020 roku, jest woj. lubelskie z 86 rejestracjami. Na drugim miejscu jest woj. mazowieckie, gdzie zanotowano 67 rejestracji, w woj. podlaskim zarejestrowano 56 szt. nowych przyczep, to o 1 szt. więcej niż w woj. wielkopolskim