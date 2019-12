Rekordzista - kombajn Holmer Terra Dos T4

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu zbiór buraków cukrowych oznaczał ciężką harówkę od świtu do nocy. Buraki trzeba było bowiem ręcznie ogłowić, wykopać oraz wrzucić na środek transportu. Na szczęście, te czasy minęły bezpowrotnie i teraz wystarczy jeden przejazd wielozadaniową maszyną, która wszystkie wymienione wcześniej czynności wykonuje naraz, w dodatku z niesamowitą precyzją i szybkością, tak jak potężny Holmer Terra Dos T4.

Pierwszy kombajn firmy Holmer powstał w roku 1974 i nosił nazwę Holmer system Paintner. Maszyna wyznaczyła standardy dla kolejnych modeli samobieżnych kombajnów do zbioru buraków cukrowych. Konstrukcja i koncepcja były cały czas ulepszane i udoskonalane, wprowadzano kolejne wersje kombajnów. W 2013 r. firma Holmer zaprezentowała najnowszy model swojej flagowej maszyny: Holmer Terra Dos T4. Od tamtej pory producent ciągle go ulepsza, unowocześnia i wprowadza kolejne rozwiązania techniczne mające usprawnić jego użytkowanie. W roku 2015 firma Holmer wprowadziła na rynek 12-rzędowy wyorywacz HR 12 i podjęła się ustanowienia rekordu świata w 24-godzinnym wyorywaniu buraków. 28 września 2015 r. zespół pod kierownictwem Ediego Richera przystąpił do próby. Do zbioru wykorzystano kombajn Terra Dos T4- 30 z 12-rzędowym wyorywaczem HR-1. Po upływie 24 h okazało się, że rekord świata należy do firmy Holmer. Kombajn wykopał 85,6 ha buraków, co daje wydajność ponad 3,5 ha/h. Na najbliższych targach Agritechnica w Hanowerze Holmer zaprezentuje 4000. egzemplarz kombajnu Terra Dos.

DWA MODELE

Holmer Terra Dos T4 jest produkowany w dwóch wersjach. Mniejszy oznaczony symbolem Terra Dos T4-30 jest dwuosiowy. Aby ograniczyć ugniatanie gleby, porusza się na oponach 800/70 R 38 z przodu oraz 1050/50 R 32 z tyłu. Jego zbiornik mieści 30 m3 buraków, a sam kombajn ma prawie 13 m długości. Większy porusza się na trzech osiach (dodatkowa oś jest również wyposażona w ogumienie 1050/50 R 32) i może zmagazynować 40 m3 buraków. Zbiornik jest wyposażony w dwie podłogi zgarniające i dodatkowy ślimak wyrównujący. Czas, jaki jest potrzebny na opróżnienie zbiornika, to zaledwie 50 s. Większy model ma długość 15 m. Oba modele mają bardzo mały (jak na tak duże maszyny) promień skrętu, który wynosi 6,5 m (po wewnętrznej stronie kombajnu). Są również kompaktowe, jeśli chodzi o szerokość (od 3,08 do 3,30 m w zależności od wersji) oraz wysokość wynoszącą 4 m. Moc potrzebną do pracy dostarcza w obu modelach 6-cylindrowy silnik Mercedes-Benz OM 473 LA spełniający normy emisji spalin Tier 4. Pojemność jednostki napędowej to 15,6 l. Silnik ma bardzo duży moment obrotowy wynoszący 2900 Nm przy zaledwie 1300 obr./ min. Podczas wyorywania buraków silnik pracuje z prędkością zaledwie 1150 obr./min

PEŁNA AUTOMATYKA

Podczas wyorywania buraków kombajn jest kierowany automatycznie. Informacje z czujników liści oraz impulsy z korpusów lemieszy wyorujących są przesyłane do komputera pokładowego. Po ich przetworzeniu komputer przesyła informację do układu kierowania i w odpowiedni sposób steruje osiami jezdnymi, tak aby z jak najwyższą precyzją wyorywać buraki. Maszyna jest wyposażona w tempomat, który utrzymuje stałą prędkość jazdy zarówno na polu, jak i na drodze podczas transportu. Kombajn Terra-Dos można wyposażyć w system EasyLift, który odpowiada za automatyczne prowadzenie głębokości wyorywania, niezależnej dla każdego rzędu. Trzeba pamiętać, że zwiększenie głębokości pracy o 1 cm powoduje konieczność przerobienia dodatkowych 100 t gleby na powierzchni 1 ha. System TerraControl odpowiada za automatyczne podnoszenie i opuszczanie aparatu wyorującego na uwrociach. Maszynę można doposażyć w system SmartTurn, który jest odpowiedzialny za automatyczne i optymalne zawracanie na krańcach pól. Operator po otrzymaniu informacji, że znajduje się w optymalnym miejscu do wykonania nawrotu, musi tylko wcisnąć przycisk aktywujący SmartTurn, reszta - czyli podniesienie aparatu wyorującego, nawrót maszyny oraz rozpoczęcie wyorywania buraków w kolejnym przejeździe - następuje automatycznie.

POD KONTROLĄ KOMPUTERA

Komunikacja na linii operator - kombajn odbywa się za pomocą systemu Holmer SmartDrive. Składa się on z terminalu dotykowego, który wyświetla wszystkie informacje dotyczące stanu kombajnu oraz dżojstika i pokrętła jog-dial, którym operator steruje poszczególnymi funkcjami maszyny. Dwa ostatnie elementy są umieszczone na prawym podłokietniku dla wygody ich obsługi. Natomiast w podłokietniku lewym jest umieszczone sterowanie taśmą wyładowczą. Komputer może zapamiętać sześć indywidualnych ustawień dla pracy maszyny w zależności od warunków pogodowych i terenowych, w jakich pracuje kombajn. Kombajn Terra Dos może być wyposażony także w system EasyHelp 4.0. Dzięki temu rozwiązaniu istnieje możliwość gromadzenia i analizowania danych telemetrycznych wykreowanych przez kombajn. Serwis ma możliwość diagnozowania pracy kombajnu na bieżąco, a jeśli zajdzie taka potrzeba, może również zdalnie aktualizować jego oprogramowanie. Maszyna jest wyposażona w pięć niezależnych systemów hydraulicznych, które są odłączane, jeśli nie ma zapotrzebowania na ich pracę.

CZŁOWIEK TO PODSTAWA

Pan Tadeusz Cielecki, właściciel firmy Rolcel z Brzozy k. Bydgoszczy usługowym kopaniem buraków zajmuje się od wielu lat. Jeśli chodzi o firmę Holmer to obecnie użytkuje jeden kombajn T3-Eco (starszy brat kombajnów T4), jedną maszynę T4-30 oraz trzy kombajny T40-40 i oczyszczarkę Terra Felis. Jak mówi, każdy z jego kombajnów średniorocznie wyoruje 1000 ha buraków cukrowych. Postawiał na kombajny Holmer, głównie dlatego że to bardzo dobrze skonstruowane i trwałe maszyny z dobrym zapleczem serwisowym. Bardzo ważna jest także ich modułowa budowa pozwalająca na wymianę całych uszkodzonych elementów i bardzo dobry dostęp serwisowy do wszystkich podzespołów kombajnów. Pan Cielecki podkreśla, że gwarancją wydajnej pracy bez przestojów w sezonie jest solidny przegląd przedsezonowy kombajnu, podczas którego trzeba wymienić wszystkie zużyte elementy. Jak mówi, jeśli widać, że dany element nie wytrzyma całego sezonu, trzeba go wymienić przed rozpoczęciem prac, gdyż przestój w czasie zbiorów jest bardzo czasochłonny i stresujący. Podkreśla także, że gwarancją sukcesu podczas zbiorów jest w 70 proc. operator, gdyż mimo wszystkich systemów wspomagających wyorywanie to jego wiedza i doświadczenie decydują o najważniejszych ustawieniach maszyny. Jak mówi, jego operatorzy bardzo doceniają komfortową kabinę, łatwość sterowania kombajnem oraz dużo systemów odciążających ich w obsługiwaniu tych skomplikowanych maszyn. Maszyny w swojej firmie użytkuje przez okres maksymalnie 5 lat, tak aby cały czas pracować z jak najnowszymi rozwiązaniami.

Kombajny dwuosiowe są bardziej "zwinne" i jak mówi Cielecki, lepiej nadają się na plantacje o mniejszych powierzchniach. Zużycie paliwa przy normalnych warunkach zbioru oscyluje w granicach 45-50 l/h. Przedsiębiorca narzeka jedynie na brak czujników informujących o kamieniach, które wyrządzają w każdym sezonie szkody w sprzęcie na dość pokaźne kwoty, i ze śmiechem dodaje, że Holmer na pewno i na kamienie znajdzie sposób.