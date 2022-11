Rozpoczęła się w Meppen aukcja online maszyn rolniczych, zakończy się ona 24.11. 2022. Organizuje ją firma Ritchie Bros Auctioneers, aby licytować wystarczy założyć konto na platformie firmy i podbijać stawkę.

Od ubiegłej środy na stronie Ritchie Bros trwa aukcja czasowa, na której można licytować wystawione maszyny na spokojnie - ta aukcja kończy się w najbliższy czwartek. Czasy zakończenia aukcji są oczywiście różne i ten proces zakończy się w czwartek.

W środę i czwartek będzie miała również licytacja online, tu nie ma miejsca na zastanowienie. Maszyna wjeżdża na ring, licytator podbija cenę, kto da najwięcej staje się nowym właścicielem danego sprzętu. Sprzedaż jednej maszyny zajmuje chociaż trudno w to uwierzyć około 2 minut.

Wszystkie maszyny muszą zostać sprzedane. Ceny wywoławcze ogłaszane są przez licytatora tak szybko, że zlewają się w jeden ciąg słów trudnych do zrozumienia (nie da się tego opisać). Do sprzedania łącznie na obu typach aukcji jest 1967 pozycji od kombajnów zbożowych poprzez ciągniki rolnicze skończywszy na narzędziach warsztatowych.

Sprzęt jest sprawdzany

Wystawione na sprzedaż pozycje są sprawdzane pod kątem ewentualnych obciążeń i zastawów; są od nich wolne – jeśli jednak po zakupie nabywca stwierdzi, że jest inaczej zostanie dokonany pełny zwrot ceny zakupu.

Kupujący muszą zaakceptować fakt, iż maszyny sprzedawane są w stanie określonym jako „zastany”, czyli takim, w jakim maszyna została dostarczona przez sprzedającego na plac. Możliwe jest jednak dokonanie oględzin przez kupującego oraz nie ma obawy o pogorszenie stanu technicznego maszyny pomiędzy oględzinami, a sprzedażą, gdyż wszystkie maszyny znajdują się na placu aukcyjnym.

Każda maszyna jest dość dokładnie opisana, a wraz z nią są również dostępne do wglądu zdjęcia oraz krótkie filmy z jej pracy. Jeśli jest jakiś problem z daną maszyną, to jest to opisane.

Tak wygląda przykładowa karta z opisem ciągnika. Fot. Ritchie Bros

Wszystkie aukcje Ritchie Bros mają charakter nieograniczony – oznacza to brak minimalnych ofert i brak minimalnych cen, a każda pozycja sprzedawana jest osobie, która w dniu aukcji wylicytowała najwyższą cenę.

Niedozwolone jest również licytowanie własnych przedmiotów przez sprzedających lub odkupienie tych przedmiotów, co oznacza, że jedynie działający w sposób legalny uczestnicy są w stanie podnieść cenę.