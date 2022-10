Rozsiewacz nawozów Sipma RN 1000 Optima to jedna z najważniejszych nowości lubelskiego producenta. Maszyna została wyposażona w topowe technologie dla precyzyjnego wysiewu granulatów.

Podczas targów Agropark w Lublinie, Sipma pokazała m.in. produkt wpisujący się w trendy Rolnictwa 4.0. To rozsiewacz nawozów RN 1000 Optima.

Precyzyjny wysiew

Użytkownik po wybraniu granulatu, który będzie zastosowany, dalej nie ma właściwie nic do roboty przy sterowaniu rozsiewaczem. To dzięki zastosowaniu systemu wagowego oraz tensometrów mierzących na bieżąco masę granul spadających na tarcze.

System nawigacji satelitarnej pozycjonuje sprzęt na polu i jest przy tym składowym elementem służącym do automatycznej regulacji szerokości pracy rozsiewacza (w tym również automatycznego sterowania limiterem i siewem granicznym) i wielkości dawki.

Firma Sipma przy konstruowaniu rozsiewacza podjęła współpracę z firmą Topcon, oferującą rozwiązania w zakresie rolnictwa precyzyjnego.

RN 1000 Optima - podstawowe dane techniczne

Rozsiewacz ma pojemność bazową 1000 l. Dzięki akcesoryjnym nadstawkom kubaturę zbiornika można powiększyć do 2000 l (maks. ładowność to 2300 kg)

Maksymalna szerokość robocza to 32 m.

Warto przypomnieć, że Sipma posiada nowoczesną halę wysiewu, w której przy pomocy zaawansowanej aparatury elektronicznej opracowywane są tabele wysiewów na wszystkie rodzaje nawozów mineralnych na rynku

Jeśli interesują was technologie rolnictwa precyzyjnego, to koniecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, która odbędzie się już 27 października w Jachrance.