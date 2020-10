Robot karmiący Kuhn Aura zaprezentowany!

Kuhn pokazał oficjalnie swoją rewolucyjną maszynę Aura na francuskich, wirtualnych targach Space 2020. Teraz cały cykl żywienia stada może odbywać się w pełni automatycznie.

Naszpikowany najnowszymi technologiami

Robot paszowy, a dokładniej samojezdny wóz paszowy Kuhn Aura wygląda trochę jak skrzyżowanie rzeczonego wozu paszowego z dużym odkurzaczem. Nie można mu jednak odmówić bardzo nowoczesnego, wręcz futurystycznego wyglądu.Autonomiczny wóz poruszając się w obrębie gospodarstwa realizuje samodzielnie cały cykl żywienia, a więc: załadunek odmierzonej dawki z silosu za pomocą ramienia, jej wymieszanie, transport do obory, skarmienie oraz uporządkowanie korytarza paszowego. I co jest bardzo istotne obejście nie musi być w żaden szczególny sposób dostosowywane do pracy Aury.

Wszystko to jest możliwe i co ważne bezpieczne dzięki zastosowaniu wielu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań oraz technologii. Kuhn Aura porusza się poza budynkami z prędkością 7 km/h dzięki systemowi RTK GPS i odometrii, a w oborach jedzie 2 km/h nawigując dzięki wsparciu odometrii i technologii lidar.

Futurystyczna maszyna ma ponadto zainstalowaną wagę wraz z oprogramowaniem do zadawana pasz, szczotki zamiatająco-nagarniające oraz oświetlenie, a całość procesu zadawania paszy można kontrolować za pomocą portalu użytkowników MyKuhn.

Napęd spalinowy lub hybrydowy

Kuhh Aura posiada silnik wysokoprężny o mocy 56 KM, ale do oferty dołączy również wersja hybrydowa. Dzięki temu w trakcie skarmiania Aura będzie przechodzić na elektryczny, bezemisyjny napęd.

Pojazd ma 2,5 m wysokości, 1,9 m szerokości i 6,9 m długości. Jego waga to z kolei 6,2 tony, a pojemność wanny 3 m3. Za wymieszanie dawki odpowiadają dwa pionowe ślimaki, a wyładunek paszy może odbywać się z dwóch stron.

Francuski producent zapewnia, że Kuhn Aura sprawdzi się przy obsłudze stada 280 krów mlecznych wraz z młodzieżą.

Na razie tylko Francja

Prace nad autonomicznym wozem paszowym Aura trwają od 2015 roku, a do ostatecznej sprzedaży we Francji ma on wejść na początku 2021 roku. Według informacji otrzymanych z Kuhn Polska na razie tylko tam. Nie ma daty wprowadzenia robota Kuhn Aura do oferty w naszym kraju i nie planuje się na chwilę obecną żadnych pokazów Aury.