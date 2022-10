Co was bardziej kręci? Roboty czy zabytki? fot. AdK / K.Pawłowski

Jakie maszyny fascynują rolników? Autonomiczne roboty pracujące same na polu czy bardziej coś z nutką nostalgii, coś co dobrze się kojarzy i przypomina nam stare, dobre czasy?

Zgodnie z maksymą jednej z bohaterek filmu „Rozmowy kontrolowane” – „pamiętamy to, czego nie możemy zapomnieć”, mimo że wiele sprzętów sprzed lat psuło się, było niepraktyczne i mało wygodne, to podczas wystaw takich jak Agro Show wracamy do nich z przyjemnością.

Robimy to bardziej by sobie coś przypomnieć niż po to by pomarzyć o ponownej, wspólnej pracy z tymi maszynami. Patrząc na nie pamiętamy głównie ich zalety, a wady traktujemy z przymrużeniem oka.

Na Agro Show na stoisku Kuboty zaprezentowano oryginalnego, prototypowego Polskiego Fiata 126p z silnikiem diesla japońskiej firmy. To też była swoista innowacja. Może nie robiła z poczciwego malucha limuzyny światowej klasy, ale coś niecoś poprawiała. Niestety ten pomysł nie doczekał się seryjnej produkcji, a my męczyliśmy się z dwucylindrowym benzyniakiem pamiętającym lata 50. jeszcze kilkanaście lat. Więcej o tym projekcie przeczytacie w innym artykule na Farmer.pl.

Całkiem niedaleko od stoiska Kuboty parkował pojazd znacznie bardziej innowacyjny niż fiacik z dieslem. Dystrybuowany przez firmę Farmsystems robot FarmDroid FD20 to pierwszy autonomiczny pojazd polowy napędzany panelami słonecznymi. Duński sprzęt za pomocą sygnału GPS zaznacza położenie upraw podczas siewu, a następnie mechanicznie usuwa chwasty zarówno między rzędami jak i w rzędach.

Wyglądający jak stół do ping-ponga robot FarmDroid to nie prototyp, ani sprzęt do badań czy testów. To już sprawdzona konstrukcja pracująca od kilku lat na polach w Niemczech, Francji czy Danii. Co ważne urządzenie pracuje tylko i wyłączenie dzięki panelom słonecznym zamontowanym na sobie, co czyni go kompletnie niezależnym i w pełni ekologicznym.

FarmDroid FD20 już zasiał i odchwaszczał wiele gatunków roślin uprawnych. Do tej pory rolnicy pracowali z pomocą duńskiego robota m.in. przy burakach cukrowych, cebuli, burakach, szpinaku, jarmużu, walerianie, nasionach kwiatów czy rzepaku. Robot nie jest mocno skomplikowany i dzięki temu nie kosztuje zabójczo wiele. Kwotę poznacie w filmie, a więcej o robocie FarmDroid już wkrótce na Farmer.pl.

A was co bardziej interesuje na targach i wystawach? Najnowsze technologie pokazujące przyszłość czy powrót do przeszłości przy pomocy odrestaurowanych i wyremontowanych maszyn?

