Robot w silosie zbożowym

Pojawia się coraz więcej pomysłów na wykorzystanie robotów w rolnictwie. W USA powstał robot do wyrównywania poziomu ziarna w silosach zbożowych.

Od razu na wstępie należy zaznaczyć, że robot powstał w USA. Silosy w tym kraju są znacznie bardziej popularne niż w Polsce i z reguły mają dużo większą pojemność od tych w naszym kraju. Co roku w USA zdarza się 20 wypadków śmiertelnych podczas ich obsługi.

Na pomysł opracowania robota ograniczającego konieczność wejścia do środka silosu wpadło kilku rolników. Po dwóch latach testów powstał pierwszy prototyp robota nazwany Grain Weevil co w tłumaczeniu na język polski znaczy - Wołek Zbożowy. Robot waży 30 kg, ma napęd elektryczny i porusza się na specjalnie zaprojektowanych ślimakach, napędzanych elektrycznymi silnikami bezszczotkowymi.

Jego zadaniem jest wyrównywanie powierzchni ziarna w silosach zbożowych po ich zasypaniu. Dzięki temu ziarno jest lepszej jakości gdyż na płaskiej powierzchni nie ma problemu z nierównym przepływem powietrza poprzez nasiona. Jeśli robot zostanie zasypany ziarnem bez może bez problemu wykopać się z głębokości około 1,5 m. Urządzenie jest wodo i pyłoszczelne.

Za budową urządzenia stoi ojciec i syn czyli Chad i Ben Johnson, a człowiekiem, któy zachęcił ich do budowy urządzenia był Zach Hunnicutt, który zapytał czy nie mogliby wymyśleć czegoś co ułatwiłoby mu pracę w silosach zbożowych.

Ben Johnson, który studiował wtedy inżynierię elektryczną zbudował robota Grain Weevil wraz ze swoim przyjacielem Zane Zentsem studentem inżynierii komputerowej. Prace trwały przez dwa lata, a pierwszy działający prototyp powstał w marcu 2020. Testy zostały przeprowadzone na farmie Hunnicutt należącej do Bena Johnsona.

Obecnie Grain Weevil nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży, za to rozpoczęły się zaawansowane testy urządzenia w sześciu gospodarstwach, aby sprawdzić czy jest ono gotowe do bezpiecznego użytkowania przez rolników. Ostateczna cena robota nie jest jeszcze znana ale jego twórcy chcieliby by był dostępny w cenie poniżej 4 000 USD za sztukę ( Po kursie z 11.06.2021 daje to kwotę około 15 000 zł).

Docelowo robot ma być także wykorzystywany do monitorowania ziarna przechowywanego w silosie w celu poprawy jego jakości. Cały czas do firmy zgłaszają się rolnicy, którzy podrzucają jego twórcom pomysły mające na celu jak najlepsze wykorzystanie urządzenia.

