Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że koncern SDF zainwestował w firmę Vitibot, która produkuje roboty do winnic. Mogło się wydawać, że to science-fiction i projekt zacznie żyć za kilka lat. Tym czasem roboty o nazwie Bakus są już bardzo popularne, a w kwietniu pojawiły się w czeskich winnicach.

VitiBot to francuski startup z siedzibą w Reims, w samym sercu Szampanii, a ich robot Bakus to wynik 5 lat badań i eksperymentów. Widzieliśmy go na targach w EIMA w Bolonii w akcji. Wydawał się projektem z przyszłości, a tym czasem takich robotów pracuje już całkiem sporo, na całym świecie.

Na początku kwietnia czeska firma Agrotec przekazała dwa pierwsze elektryczne roboty do winnic w swoim kraju. W pełni autonomiczne maszyny Bakus będą pracować w winnicach w Pouzdřanach oraz w winnicy Vinselekt Michlovský.

Akcesoria będą dodawane sukcesywnie

W obu winiarniach robot będzie na razie pracował przy uprawie gleby pod winoroślą. Później zostaną dodane akcesoria do innych czynności, takie jak listwa przycinająca i mulczer. Te komponenty są obecnie w fazie rozwoju i powinny zostać wprowadzone jesienią.

- Na długo wyczekiwany i upragniony opryskiwacz do chemicznej ochrony winnic będziemy musieli poczekać jeszcze rok. Rolnicy są coraz bardziej świadomi możliwości, jakie daje robot i są zainteresowani jego działaniem w ramach niedoboru i kosztów siły roboczej. W tym roku zademonstrujemy robota wielu klientom - powiedział Zdeněk Homola, szef sprzedaży i usług ds. marki New Holland w Agrotec.

Bakus w winnicy Kolby, fot. Agrotec

- Dzięki VitiBot powinniśmy osiągnąć połowę kosztów, które wydajemy na ludzi – mówi Ondřej Stejskal, dyrektor Kolby Winery w Pouzdřanach.

Według zapewnień Miloša Michlovskiego, który wraz z Grupą Agrotec został ambasadorem robota Bakus w Czechach, autonomiczna maszyna wykona tyle samo pracy, co z grubsza dwa traktory.