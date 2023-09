Tematem tegorocznych pokazów Agro Show było rolnictwo precyzyjne. Oprócz dużego sprzętu pojawiły się również mniejsze, inteligentne maszyny , które mają redukować stosowanie chemii w uprawach - aplikować środki tylko tam i tylko tyle ile trzeba.

Przed rolnictwem stoi wyzwanie – drastyczne ograniczenie środków ochrony roślin. Czy maszyny są gotowe na podjęcie tego wyzwania? Jakie wsparcie jest już obecne na polskim rynku pod względem zielonego ładu - to mogliśmy zaobserwować na poletkach w Bednarach.

Technologia zaczerpnięte z wojska

Nowe technologie przyciągają do pracy w rolnictwie nowe pokolenia. W Azji jest to rozwiązanie na starzejące się społeczeństwo i brak rąk do pracy. Targi w Bednarach pokazały, że rynek dronów rozwija się bardzo dynamicznie. Na zdjęciu dron dostarczony przez firmę Agrodron fot. AdK

Tak jak GPS i nawigacje przyszły do nas z wojska, tak teraz do upraw rolniczych wkraczają drony.

Mapują już pola, rozrzucają kruszynka, ale najcenniejszą ich zaletą jest wykorzystanie w wykonywaniu oprysków i rozsiewaniu nawozów.

Czy ta technologia jest uzasadniona przy dużych areałach? Najlepiej sprawdziłyby się w roju – kiedy kilka dronów wykonuje pracę jednocześnie.

W kwestii jakości oprysku, drony mają to do siebie, że ich śmigła powodują, że ciesz opryskowa działa jak rękaw w opryskiwaczu - tworzy mgłę, która osadza się na roślinach.

Mniej chemii o 95 proc. z opryskiwaczem Ara

Na targach w Bednarach pojawił się zawieszany opryskiwacz do aplikacji herbicydów, fungicydów, insektycydów oraz nawozów. ARA Ecorobotix, który zużywa do 95 proc. mniej chemii. Sztuczna inteligencja, która przy pomocy kamer rozróżnia chwasty, klasyfikuje je i pozwala opryskać z ultra wysoką precyzją – 6x6 cm.

Obecnie algorytmy jakie dostarcza producent do opryskiwacza Ara Ecorobotix dostępne są dla upraw: burak, rzepak, kukurydza, fasolka, szpinak, cebula, sałata. fot AdK

Wszystko dobywa się automatycznie i w czasie rzeczywistym. Plandeki zastosowane w maszynie eliminują efekt znoszenia przy niesprzyjających warunkach. ARA ma szerokość roboczą 6 m i może pryskać do 7 km/h. Wydajność to ok. 4 ha/h. Zastosowanie opryskiwacza może wpłynąć na wzrost plonowania o 5 proc.

Maszyna ma trzy tryby: selektywny, niesleketywne i bezpośrednie, lampy led pozwalają na pracę w nocy. Kamery robią zdjęcia i natychmiastowo rozpoznają chwasty i przesyłają informację do belki.

Maszyny autonomiczne

Robotyzację na polach mocno wspiera duńska firma Agrointelli. Robotii jako jedyny na polskim rynku autonomiczny sprzęt, jest napędzany silnikiem spalinowym. Można go zintegrować z szeroką gamą maszyn - również opryskiwaczem punktowym. fot. AdK

Roboty, które pojawiły się całkiem niedawno na polskim rynku mają sporo zalet – rozwiązują problem rąk do pracy, są precyzyjne i wydajne. Robotów powstaje coraz więcej, ale wciąż pozostaje jedno pytanie, czy ich autonomiczna praca jest bezpieczna?

Podczas pokazu mogliśmy się o tym przekonać na przykładzie duńskiego robota polowego Robotti Agrointelli. Maszyna w systemach bezpieczeństwa wykorzystuje czujnik lidar, który ma unikać kolizji i widzieć przeszkodę w odległości 100 m.

Trzypunktowy układ zawieszenia, układ zasilania WOM pozwala zaczepić do robota siewnik, pielnik czy opryskiwacz punktowy. Pracuje z prędkością 5 km/h uzyskując wydajność 36 ha w ciągu doby. 300-litorwy zbiornik paliwa pozwala pracować na ok. 60 ha.

Sieje buraki, pszenicę i kukurydzę, , a później je piele i pielęgnuje dzięki czemu można wyeliminować niektóre zabiegi chemiczne.

Naio z pielnikiem Kuhn

Naio Technologies z robotem Orio. Taki agrobot pracuje już w polskiej szkółce leśnej. fot. AdK

Na pokazach nie mogło zabraknąć autonomicznego, elektrycznego robota Naio Orio. Tym razem został wyposażony w pielnik aktywny Kuhn.

Dzięki kamerze pracuje zarówno w rzędach jak i międzyrzędami. Dzięki nawigacji RTK oraz kamerze można operować narzędziami w odległości jednego centymetra od rośliny uprawnej.

Tak wysoka dokładność pozwala na wyeliminowanie pracy ręcznej w każdej uprawie. Pracuje ok 10 h na podstawie mapy, zupełnie autonomicznie. Orio dostępny jest w wielu wariantach szerokości jak i wyposażenia dodatkowego, między innymi: siewniki, chwastowniki jak i narzędzia aktywne.