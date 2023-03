We Francji roboty YV01 japońskiej firmy Yanmar zaczęły pracę w winnicach. W pełni autonomiczny robot natryskowy odciąża plantatorów winorośli oraz poprawia produktywność, rentowność i bezpieczeństwo.

Robot do winnic będzie sprzedawany i serwisowany przez Yanmar Vineyard Solutions SAS należącą do Yanmar Group we Francji.

Robot do opryskiwania został opracowany w ścisłej współpracy z producentami wina i CIVC (organizacją zarządzającą produkcją, dystrybucją i promocją szampana) - zatem w pracy nad maszyną wykorzystano wieloletnie doświadczenie ludzi na co dzień pracujących przy winoroślach.

Po udanych testach terenowych z klientami pilotażowymi w regionie Szampanii można było zaoferować sprzęt na rynku. Według producenta testy wykazały, że używanie robota poprawia rentowność gospodarstwa i bezpieczeństwo operatorów.

Yanmar YV01, fot. mat. prasowe

Zdalna, precyzyjna praca w stromych i wąskich winnicach

Dużym plusem robota Yanmar, jak również wszystkich innych podobnych sprzętów, które są już oferowane we Francji (jak Vitibot z koncernu SDF) jest to, że mogą one zaradzić obecnym i przyszłym niedoborom siły roboczej w Europie, pomagając jednocześnie w pracy ze zgodnością z coraz surowszymi wymogami środowiskowymi.

Autonomiczny robot opryskujący z łatwością pokonuje strome zbocza i wąskie alejki w winnicach w każdych warunkach pogodowych. Wykorzystuje zaawansowaną technologię opryskiwania, aby zapewnić dokładne nanoszenie kropelek aerozolu na winorośl, minimalizując wpływ na środowisko.

Kompaktowy i lekki (waży jedną tonę) YV01 może poruszać się po zboczach o nachyleniu do 45 proc., a jego niewielka waga ogranicza ubijanie gleby nawet podczas jazdy w błotnistych warunkach.

Robota można łatwo transportować na małej ciężarówce lub przyczepie. Ponadto operator może zdalnie monitorować YV01 za pomocą prostego pilota zdalnego sterowania, bezpiecznie poza zasięgiem rozpylanych płynów.

Yanmar YV01, fot. mat. prasowe

- Ten rodzaj maszyny jest przełomem dla regionalnych producentów wina. YV01 zmieni operacje w winnicach, zmniejszając obciążenie pracą, obniżając koszty oraz zwiększając zarówno produktywność, jak i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Robot YV01 jest również znacznie cichszy niż tradycyjne opryskiwacze, co jest bardzo cenione zarówno przez operatorów, jak i ich sąsiadów. Z technologii skorzystają zarówno duże, jak i małe winnice – powiedział Jean-Benoit Bourlon z Yanmar Vineyard Solution.

Nowy oddział Yanmar we Francji

Założona w Épernay we Francji firma Yanmar Vineyard Solutions SAS została zlokalizowana blisko swoich docelowych klientów, w samym sercu regionu produkcji szampana i wina.

Yanmar YV01, fot. mat. prasowe

Silnik Hondy

Nowa firma nie będzie się koncentrować tylko i wyłącznie na sprzedaży i serwisie maszyn. W przyszłości robot ma zająć się nie tylko opryskiem, ale także m. in. pieleniem i ma trafić tez do innych krajów europejskich.

Robot waży ok. jednej tony, jest napędzany chłodzonym powietrzem, dwucylindrowym, czterosuwowym, benzynowym silnikiem Hondy typu IGX 800 o mocy 25,3 KM. Zbiornik paliwa wynosi 19 l, prędkość pracy 4 km/h, zbiornik do oprysku ma pojemność 200 l, a nachylenie wynosi do 46 proc, a nachylenie boczne do 20 proc.