RoboVeg Robotti - innowacyjny robot do zbioru brokułów

Omówiliśmy już zwycięzcę - złotego medalistę targów Agritechnica, organizowanych przez Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (DLG). Triumfator jest jeden, a srebrnych medalistów aż szesnastu. Oto jeden z nich – maszyna do automatycznego zbioru brokułów.

Wyróżnienie Agritechniki 2022 otrzymał RoboVeg Robotti czyli połączenie technologii firm RoboVeg z Wielkiej Brytanii i duńskiej Agro Intelligence ApS. Choć trudno w to uwierzyć, dzięki nagrodzonej maszynie, zbiór brokułów wydaje się łatwy jak jazda na rowerze.

Zbiór bez pracowników

Niejeden rolnik potwierdzi, że współczesna uprawa warzyw bywa prawdziwą udręką. Głównym utrapieniem jest znalezienie odpowiedniej liczby sumiennie pracujących robotników. Poza tym sam zbiór jest zadaniem czasochłonnym.

Dzięki nagrodzonej maszynie koszty i czas zbioru mogą znacznie zmaleć. RoboVeg Robotti połączył wysokowydajnego robota polowego duńskiej firmy Agro Intelligence ApS z zautomatyzowaną maszyną do zbioru brokułów firmy RoboVeg Ltd.

RoboVeg RV1 wyposażony w jedną głowicę przy pracy. Od zbioru do wrzucenia warzywa do specjalnego pojemnika mija ok. 3 sek. fot. RoboVeg

Sprzęt wyposażono w dwa silniki o łącznej mocy 104 kW. Z czego 40 kW można pobrać z wałka odbioru mocy. Producent chwali się, że rozwijany przez ostatnią dekadę robot jest najbardziej zaawansowaną technicznie maszyną do zbioru brokułów na świecie.

RoboVeg czyli zbiór automatyczny

Dostępne są dwie wersje maszyny (RV1 oraz RV3), wyposażone w jedną lub trzy głowice zbierające warzywa. Mechanizm podnoszący może pochwalić się udźwigiem 750 kg. RoboVeg wyposażono w kamery 2D o wysokiej rozdzielczości oraz w czujniki 3D. Dzięki nim maszyna wykrywa warzywa, a potem je zbiera. System wizyjny zintegrowany z maszyną RV skanuje pole, podczas powolnej jazdy do przodu, lokalizuje główki brokułów i wysyła współrzędne do robotów, które ścinają warzywo i odkładają do pojemnika.

Wszystko dzieje się automatycznie, a do operatora należy nadzór, prowadzenie traktora i ewentualna zmiana ustawień w maszynie (np. można wybrać minimalną i maksymalną wielkość warzywa). Robot potrzebuje około trzech sekund od wybrania brokułu na polu do odłożenia go w specjalnym zbiorniku.

Wydajność maszyny obliczono na około 1200 główek na godzinę (dla jednej głowicy), podczas gdy średnia wydajność jednego pracownika przy zbiorze ręcznym to około 360 - 510 brokułów na godzinę.

Coraz więcej automatyzacji w rolnictwie

Autonomiczne roboty rolnicze są już dostępne i znane. Wykorzystywane są do siewu, zwalczania chwastów czy bronowania. Do tej pory nie stosowano tego rodzaju maszyn w zbiorze na większą skalę. Dzięki RoboVeg Robotti automatyzacja może stać się faktem , a pola zaczną wyglądać jak fabryka Fiata w latach 80. Nieco starsi czytelnicy zapewne pamiętają zdjęcia z turyńskich zakładów pokazywane w polskiej telewizji. Patrzyliśmy wówczas na roboty na linii produkcyjnej z wypiekami na twarzy i marzyliśmy by tego rodzaju automatyzacja wkroczyła pod nasze strzechy.

Pierwszy taki robot

RoboVeg Robotti jest pierwszym autonomicznym systemem do zbioru brokułów. Czy jesteśmy świadkami rewolucji? Być może. Maszyna poprawia produktywność, wydajność i zmniejsza koszty. Znów okazuje się, że przyszłość jest teraz.