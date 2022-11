Zobacz galerię

Kilka dni temu mieliśmy okazję zwiedzić prywatne muzeum rolnictwa Gallhuberhof nieopodal Linz w Austrii. Zgromadzona tam kolekcja jest niezwykle bogata i ciekawa. Pokazuje na jak wysokim poziomie było tamtejsze rolnictwo i jak nowoczesne technologie były stosowane... nawet jak na dzisiejsze czasy.

Gallhuberhof to miejsce unikatowe na całą Austrię, ale jednocześnie bardzo ważny punkt na mapie Europy dla pasjonatów zabytkowej techniki rolniczej, ale i historyków czy etnografów. Muzeum rolnctwa (Bauern Technik Museum) położone w m. Dietach pomiędzy St. Valentin i Steyr jest obiektem prywatnym, którego gospodarzem jest Ernst Sandmair.

Sandmair gromadzi zabytki od kilkudziesięciu lat. Budynki dawnego gospodarstwa całkowicie przekształcono w muzeum. Samo gospodarstwo należące od pokoleń do jednej rodziny liczy sobie kilka ładnych setek lat, co w przypadku tego kraju nie jest rzadkością. Jak powiedział gospodarz podczas oprowadzania, najstarsza izba w obiekcie (również z ekspozycją muzealną) jest z 1280 r. Aż trudno w to uwierzyć, ale musimy pamiętać, ale jest to możliwe jeśli nie będziemy patrzeć na to przez pryzmat naszego kraju, przez który nieustannie przechodziły wyniszczające wojny, a i granice kształtowały się przez wieki bardzo dynamicznie.

Muzeum jest właściwie w całości pod dachem budynków dawnego gospodarstwa - obiektu w kształcie zamkniętego czworoboku. Jego powierzchnia to aż 8000 m2. Jak powiedział nam gospodarz, zostało tutaj zgromadzonych ok. 6000 eksponatów, choć nam wydaje się, że licząc wszystkie pojedyncze przedmioty, np. narzędzia warsztatowe, eksponatów jest znacznie więcej.

Ekspozycja jest podzielona na dwie zasadnicze części. Pierwsza, która rozpoczyna przejście po muzeum, zawiera historyczne narzędzia ręczne, meble, nrzedzia kuchenne, wyposażenie domów, naczynia, stroje i narzędzia różnej maści rzemiosła: szewskiego, krawieckiego, kowalskiego, kaletniczego itp.

W drugiej części znajdują się zbiory poświęcone technologiom związnych z rolnictwem i motoryzacją, a po części też z przemysłem.

Wiele z pokazanych maszyn zaskakuje poziomem myśli technicznej. Niektóre są stosowane do dzisiaj, a jeszcze nawet kilkanaście lat temu byłyby postrzegane u nas jako nowość.

Wraz z przechodzeniem do kolejnych części muzeum, eksponaty "rosną" - zaczyna się od niewielkich narzędzi rolniczych, a kończy na traktorach, kombajnach i samochodach. Spora część jest tutaj poświęcona rozwojowi ciągników Steyr - to z racji bliskości fabryki oraz przywiązania do niej tamtejszych farmerów.

Kolekcja na prawdę nietuzinkowa i polecamy każdemu zainteresowanemu techniką odwiedzenie kiedyś muzeum Gallhuberhof. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z muzeum