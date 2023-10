Campo 44 Isotronic to nowsza wersja dotychczas znanego modelu opryskiwacza włoskiego producenta. Maszyna komunikuje się z ciągnikiem za pomocą złącza Isobus i jest teraz dostępna nowymi rozwiązaniami oraz w nowej kolorystyce.

Wielkogabarytowe opryskiwacze Maschio Gaspardo są dostępne z trzema rodzajami belek 600-700-900 od 16m do maks. 36 m. Mają one system recyrkulacji, w którym jednakowa dawka we wszystkich dyszach jest gwarantowana w początkowym i końcowym etapie pracy oraz podczas manewrów na końcu pola.

Szara beczka w opryskiwaczach Campo

Oprócz estetyki nowa, zaokrąglona konstrukcja zbiornika polietylenowego, pozbawia zbiornika zacieków, ma również wpływać na wytrzymałość i łatwość czyszczenia wnętrza, unikając osadzania się jakichkolwiek pozostałości środków ochrony roślin po fazie mycia.

Do opryskiwacza można opcjonalnie dobrać rozwadniacz z efektem „mokrej ściany”. Ten sposób pozwala na stosowanie różnych rodzajów środków ochrony roślin (płynnych i proszkowych), bez ryzyka skawalenia lub zbytniego pienieni się środków.

Dwa panele sterowania w opryskiwaczu

W opryskiwaczach dostępne są dwa rodzaje paneli: pierwszy ze sterowaniem ręcznym w standardzie, drugi ze sterowaniem elektronicznym - E-Panel. Jest to rozwiązanie, w którym parametry i cykle funkcjonalno-operacyjne są zarządzane bezpośrednio przez monitor na pokładzie maszyny lub automatycznie przez monitor w kabinie, co pozwala na wygodne użytkowanie maszyny. Skraca to czas potrzebny na ustawienie i czyszczenie.

Zarządzanie sekcjami z automatu i zmienne dawkowanie

Dzięki protokołowi komunikacyjnemu ISOBUS, Campo Isotronic może działać zgodnie z zasadami rolnictwa precyzyjnego. Dzięki kontroli poszczególnych sekcji i zoptymalizowanemu zużyciu środka ochrony roślin poprzez zmienną dawkę, zabiegi prowadzone bez strat i szkód w uprawie - każda roślina otrzymuje dokładnie taką ilość śor jakiej potrzebuje.

W opryskiwaczach dostępne jest automatyczne zarządzanie sekcjami również w przypadku nakładania się z już opryskanych obszarów. Komputer zarządzający za pomocą sygnału GPS rozpoznaje obszar już opryskany i interweniuje, wyłączając lub otwierając właściwe sekcje.

Automatyczna kontrola belki

System pozwala na automatyczną kontrolę wysokości belki nad łanem, nawet w terenie pagórkowatym lub nierównym. Po ustawieniu żądanej odległości od ziemi lub łanu, jednostka sterująca za mocą sonarów, niezależnie zarządza hydraulicznymi ruchami belki (podnoszenie i pochylanie)

System recyrkulacji cieczy

W opryskiwaczach Maschio Gaspardo praca odbywa się poprzez zamknięte sekcje obwodu wodnego. Ciecz przepływa przez poszczególne sekcje wodne belki pod ciśnieniem niższym niż ciśnienie systemu zabezpieczającego przed kapaniem dyszy.

Aby zapewnić równomierne rozprowadzenie cieczy w całej belce, w kolektorze recyrkulacji znajdują się kalibrowane dławiki, które gwarantują równomierny przepływ w każdej sekcji. Po załączeniu sygnału oprysku obwód wody natychmiast zwiększa ciśnienie (powyżej 0,5 bara) w poszczególnych sekcjach, umożliwiając równomierne rozprowadzenie cieczy robocze we wszystkich dyszach na całej długości belki.