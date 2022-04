Bezpłatne DLC dla rolnictwa precyzyjnego to projekt zainicjowany przez firmę John Deere. Projekt finansowany jest przez EIT Food, instytut promujący innowacje w zakresie żywności. fot. mat. prasowe

Dobra wiadomość dla miłośników Farming Simulator 22 - jest już dostępny bezpłatny pakiet, dzięki któremu prowadzenie wirtualnego gospodarstwa zostanie urozmaicone o narzędzia rolnictwa precyzyjnego.

Aby stosować optymalne i zrównoważone nawożenie azotem, gracz może kupić czujniki, które mierzą faktyczne zapotrzebowanie upraw na azot w czasie rzeczywistym podczas zabiegów. Daje to jeszcze większą kontrolę nad potencjałem upraw, których wyniki można obserwować na mapie.

Rolnictwo precyzyjne w Farming Simulator 22

Zależnie od rodzaju gleby można zmniejszać dawkę nasion w niektórych obszarach pól, utrzymując jednocześnie te same plony. W innych obszarach konieczne może być użycie większej dawki nasion, aby osiągnąć najwyższą wydajność. Dzięki zmiennemu dawkowaniu siewu w bezpłatnym rozszerzeniu Precision Farming DLC do Farming Simulator 22 jest to teraz możliwe na wirtualnej farmie.

Nowa karta Precyzyjne Rolnictwo w menu zawiera wszystkie informacje potrzebne do optymalizacji plonów i utrzymania kontroli nad finansami i sposobem prowadzenia gospodarstwa.

Mapa gleby ze specjalnymi filtrami pokazuje aktualny stan gleby, a każde podjęte działanie znajduje odzwierciedlenie w przeglądzie analizy ekonomicznej. Tymczasem ocena środowiskowa gospodarstwa wskazuje, jak przyjazne dla środowiska są podjęte decyzje - obliczona na podstawie takich czynników, jak ograniczona uprawa, poziom azotu, zwalczanie chwastów za pomocą technologii opryskiwania punktowego itp.