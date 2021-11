Rolnictwo precyzyjne w każdym gospodarstwie

W ramach konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie tematyka techniki rolniczej w dużym stopniu skupiała się wokół rolnictwa precyzyjnego. "Przygoda z rolnictwem precyzyjnym rozpoczyna się od pozycjonowania GPS, a więc od możliwości automatycznego prowadzenia maszyny" – powiedział Karol Zgierski z John Deere Polska.

Rolnictwo 4.0 w rozumowaniu John Deere’a to konieczność produkowania coraz więcej, a to dlatego, że do 2050 r. musimy podwoić wydajność produkcji roślinnej, jeśli chcemy móc wyżywić 9 mld ludzi, którzy wówczas będą zamieszkiwać świat - takie są przewidywania.

GPS – od czego zacząć?

Podstawowymi komponentami systemu GPS jest wyświetlacz, odbiornik oraz bramka telematyczna służąca do przesyłania danych zarówno z maszyny, jak i do maszyny.

- Przygoda z rolnictwem precyzyjnym rozpoczyna się od pozycjonowania GPS, a więc od możliwości automatycznego prowadzenia maszyny – zauważył Karol Zgierski, specjalista ds. rolnictwa precyzyjnego i opryskiwaczy z John Deere Polska.

Wyświetalcz 4. generacji John Deere umożliwia obsługę maszyn ISOBUS, systemu naprowadzania AutoTrac, zmiennego dawkowania, czy kontroli sekcji.

Nawigacja satelitarna – jakie oszczędności generuje?

Jednym z głównych powodów inwestowania w systemy GPS w maszynach rolniczych jest kwestia oszczędności, jakie ten system generuje.

W kwestii oszczędności prelegent przekazywał dane, mówiące iż stosowanie systemów naprowadzania może wygenerować nawet 10 proc. oszczędności kosztów (paliwo, czas, wykorzystanie maszyny).

Co ciekawe, system AutoTrac Universal może zostać zamontowany na każdej jednej maszynie, niekoniecznie ze stajni John Deere fot. Farmer

Kolejne 7 proc. oszczędności może wygenerować system zmiennego dawkowania, z kolei automatyczna kontrola sekcji pozwoli zaoszczędzić dodatkowe 5 proc. wydatków.

Jeśli zaś chodzi o aspekty, które trudno wycenić, to stosowanie systemu GPS pozwala na uzyskanie idealnych efektów na polu, czy chociażby znacznie poprawia komfort pracy operatora, który pod koniec dnia, jest zdecydowanie mniej zmęczony.

Dlaczego zbieranie danych jest ważne?

Obecnie rolnicy każdego dnia muszą podejmować liczne decyzje, a jak się okazuje, część z nich może być łatwiejsza do podjęcia, gdy będziemy mieć dostępne odpowiednie dane.

To właśnie bramka telematyczna umożliwia przesyłanie informacji związanych z pracą maszyny. Dane te następnie trafiają w zdalny sposób do chmury, do Centrum Operacyjnego, z którego można korzystać za pomocą urządzeń mobilnych, czy komputerów stacjonarnych.

Telematyka w maszynach rolniczych może również służyć do wspierania operatorów w kwestii np. ustawienia maszyny – tu bardzo przydatne jest rozwiązanie zdalnego dostępu do wyświetlacza.

Alarmy eksperta

Zbieranie i przetwarzanie danych dot. maszyn i ich parametrów roboczych pozwoliło marce John Deere na uruchomienie usługi alarmów eksperta.

Pozwalają one ostrzec zarówno użytkownika maszyny, jak i obsługującego go dealera, o tym, w jakiej kondycji aktualnie jest maszyna i co zrobić, aby nie doszło do niepotrzebnej awarii.

Jest to zatem proaktywne wsparcie, które ma za zadanie jak najbardziej skrócić czas przestoju maszyny wynikający z konieczności wykonania czynności naprawczych.