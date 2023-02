Wygląda na to, że poza okupowanymi terytoriami ukraińscy rolnicy będą uprawiać i zasiewać pola, choć na pewno z mocno ograniczonym nawożeniem. Ciągle borykają się z niskimi cenami w skupach zbóż, ale jeśli chodzi o dostawy sprzętu nie jest źle, tylko pieniędzy na inwestycje niewiele.

O sytuacji w Ukrainie, rozmawiamy z Ihorem Pavliukiem, dziennikarzem z branży rolnej, który od roku regularnie koresponduje z redakcją Farmera, a jego artykuły możecie przeczytać na portalu farmer.pl i w niektórych wydaniach miesięcznika Farmer.

Życie w wojennym czasie

Jak mówi ukraiński dziennikarz, po roku od wybuchu wojny, ludzie zdążyli się już przyzwyczaić do sytuacji wojenne i uczą się żyć w nowej rzeczywistości. Oczywiście sytuacja wygląda w miarę normalnie w tych regionach, gdzie nie ma działań wojennych.

We wschodnich regionach, w okolicach Chersonia, Doniecka, Ługańska, Bachmutu - tam ludziom jest bardzo ciężko żyć. Tam nie ma elektryki, elektroenergii - tam nie ma ciepła w domach i jest bardzo trudno. Ale na 70 proc. terytorium Ukrainy mogę powiedzieć, że życie jest zbliżone do normalnego - mówi Ihor Pavliuk, ale jak dodaje, alarmy bombowe nie są rzadkością.

Na polach rozpoczynają się prace

Jak mówi dziennikarz, szacuje, że ok. 80 proc. ukraińskich farmerów (na terenach nieokupowanych przez Rosjan) jest gotowych do podjęcia wiosennych prac. Z kolei ok. 20 proc. jest w ciężkiej sytuacji - nie mają środków na produkcję.

Wiele gospodarstw do czasu rozpoczęcia wojny miało większe lub mniejsze zgromadzone zasoby pieniężne. Przez ten rok, pozwoliły one jakoś funkcjonować na rozchwianym rynku.

Myślę, że ok. 50 proc. z tych gospodarstw ma jeszcze jakiś zgromadzony kapitał i myślę, że wszystko będzie dobrze. Ci, którzy nie mają pieniędzy, mogą teraz wziąć kredyty: w bankach, u sprzedawców lub przy dzierżawach. Ale każde gospodarstwo to odrębna sytuacja i własna historia - mówi dziennikarz.

Tanie ziarno+drogie nawozy = ograniczenie nawożenia

Ukraińscy farmerzy mają ciągle problem ze sprzedażą ziarna. Jak mówi dziennikarz, ceny są bardzo niskie, a eksport kuleje. Jeśli uda się je sprzedać na eksport - cena jest wyższa - ok. 200 dolarów za tonę pszenicy, to przy sprzedaży krajowej nawet 100 dolarów za tonę. Ciągle zatem sporo farmerów przetrzymuje ziarno.

Dziennikarz szacuje, że dużo gospodarstw wysieje połowę lub nawet 1/4 nawozów niż zwykle. Wpływ na to mają oczywiście wysokie ceny nawozów i niskie ceny płodów rolnych w skupach.

- Przez rok, dwa lub trzy można pracować praktycznie bez nawozu lub z małą ilością nie mają dużych strat w plonach - uważa Pavliuk.

Przemysł maszynowy - ważna własna produkcja

Jeśli chodzi o sprzęt rolniczy, to dostęp do maszyn z Zachodu jest obecnie dość dobry. To samo dotyczy części zamiennych. Są jednak gospodarstwa, gdzie np. połowa sprzętu została zniszczona przez Rosjan. To sprzęt wart miliony dolarów. Takim gospodarstwom trudno będzie teraz się podnieść.

Jeśli chodzi o ukraiński przemysł maszyn rolniczych, to właściwie wszystkie fabryki działają. Bardzo ważną rolą rodzimego przemysłu jest to, że w sytuacji kryzysowej i braku dostaw części z zewnątrz, może on produkować większość z nich we własnym zakresie, jeśli nawet są one gorszej jakości, to najważniejsze, że są.

- Dziękuję, bardzo dziękuję Polsce i Polakom za dużą pomoc: i wojskową, ale i za przyjęcie milionów naszych ludzi - podsumowuje Pavliuk.

Zapraszamy na cały wywiad.