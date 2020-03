Rolnicy chcą i muszą inwestować

Dobrze rozpoczął się 2020 r. pod względem sprzedaży nowych ciągników rolniczych. Tylko w okresie 1-20 marca zarejestrowano 621 traktorów, co daje ok. 42 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku (438 szt.).

Od początku roku sprzedało się w sumie już niemal 1300 ciągników.

- Tendencja jest wzrostowa – mówi Anna Makulec, szefowa marketingu w Grupie SDF Polska. – Dane wskazują na to, że rolnicy nie wstrzymują się z inwestycjami, ponieważ są im potrzebne maszyny do pracy. Rolnictwo jest tą branżą, która zawsze będzie potrzebna. Możemy darować sobie zakup nowych ubrań czy pójście do fryzjera, ale na pewno będziemy kupowali żywność, a ostatnie, paniczne reakcje w zakupach żywności tylko napędzają ten rynek. Odbiór żywności będzie stały i niezmienny – zauważa.

Rolą producentów i dostawców sprzętu wspieranie rolników przez zapewnienie środków do produkcji także teraz - w dobie panującej pandemii koronawirusa.

- Rolnicy są rozsądni, działają, nie wstrzymują inwestycji, co korzystnie odbija się na kondycji całej branży rolnej i nie tylko, bo pamiętajmy, że rolnictwo to nie tylko sami rolnicy ale firmy powiązane.

Jak zauważa Anna Makulec, reakcja rolników na ciężkie czasy jest pozytywna. Większość inwestycji jest ciągle realizowanych. Duży wpływ na to mają środki unijne, które ostatnio płyną nieco „szerszym strumieniem”. Kończy się PROW, na realizację działań pozostają jeszcze 3 lata, ale biorąc pod uwagę czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku, który może wynieść nawet 13 miesięcy, okres ten skraca się do 2 lat, a sporo zasobów jest jeszcze do zrealizowania, bo środki zostały wykorzystane dopiero w około 24 proc.

- Między innymi wpływ środków z PROW widać po korzystnych danych w rejestracjach ciągników. Napawa nas to optymizmem i raczej pozytywnym podejściem do przyszłości, będzie dobrze i życzymy tego wszystkim naszym klientom– mówi przedstawicielka SDF Group.

Jeśli chodzi o zakup maszyn bądź części zamiennych, jak zapewnia Anna Makulec, nie powinno być z tym problemu

- Do dyspozycji klientów mamy bardzo duży wybór różnego rodzaju maszyn, dostępnych już teraz u naszych dealerów w Polsce. Zapewnione jest również ciągłe wsparcie serwisowe oraz dostawy części zamiennych.

Jednocześnie dodaje, że sprzedaż sprzętu cały czas trwa, punkty dealerskie są otwarte, handlowcy oraz pracownicy serwisu są w pełni dostępni, choć oczywiście wszystko jest odpowiednio dostosowane do wymogów bieżącej sytuacji.